Klartext Aufschlüsselung der Blockwartparteien Kürzel in Deutschland!

AfD = Asozialpolitik für Deutschland, auch Arschkarte für Deutschland…oder auch ARSCHKRAMPEN FÜR DUNKELDOITSCHLAND!

Grüne = Gelenkt und regiert über nordamerikanisches Establishment

Linke = l i n k , wie falsch, ferngelenkt über die Atlantik-Brücke

FDP = Faschistische Denkfabrik Deutschlands

SPD = Soziopathische Partei Deutschlands

CSU = Chauvinistisch Soziopathische Union…oder auch CHRONISCH SENILE/SELBSTHERRLICHE UNDEMOKRATEN CSSU

CDU = Chaotische Deppen Union

SED = Strichnationale Einheitspartei Deutschlands (Chem. Alt- und Neulasten)

ARD = Allgemeiner Reichspropaganda-Sender Deutschlands

ZDF = Zentrale des Faschismus

WDR = Wertloser Demagogischer Rundfunk

WDR = Wozu überhaupt Demokratie im Reichstag?

GEZ = Gleichschaltung etlicher Zeitungen/Fernsehanstalten mit Inkasso

GEMA = Gemeine Eintreibestelle für musikalische Ausbeutung

Mittlerweile sind alle BRD-Parteien in Deutschland auf Faschismus-Kurs, denn SPD, CDU, FDP und AfD sind bekanntlich gegen die Aufhebung der menschenunwürdigen Hartz-IV Sanktionen und begrüßen die Ausbeutung der Arbeitskraft mit Leistungsentzug der Lebensgrundlage.

Für die Ausbeutung der Ressourcen fremder Länder zeigen die Grünen stets Verständnis, denn viele Politiker vertreten gar keine Interessen der Deutschen, sondern die Interessen eines US-geführten Think Tanks, welche sich Atlantik-Brücke nennt.

Auch die Partei die Linke hat einen Sprecher in der Atlantik-Brücke, aber nicht, um dort für eine soziale nachhaltige und gerechtere Arbeitswelt einzutreten, sondern vermutlich umgekehrt d.h.: in der Partei die Linke werden Interessen für eine asoziale und ungerechte Arbeitswelt eingefädelt.

Offenbar weiß die schizophrene Führungspitze der Partei die Linke nicht mehr was links oder rechts heißt. Früher stand links für sozial und rechts für neoliberal (asozial). Das die Partei die Linke in Wahrheit den Faschismus will, erkennt man daran, daß Gysi nun für ein Bündnis mit der Union wirbt.

Auch die AfD hegt keine sozialen Ambitionen und hat überhaupt gar keine soziale Verantwortung und dient ausschließlich den Systemprofiteuren, denn sie wollen die mörderische Atomkraft wieder in Betrieb nehmen, für keinen gescheiten Mindestlohn eintreten und die menschenunwürdigen Hartz-IV Sanktionen zur Ausbeutung der menschlichen Arbeitskraft aufrecht erhalten.

