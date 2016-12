Obdachlosen im Bahnhof angezündet. Polizei veröffentlicht Fahndungsfotos

http://n-tv.de/panorama/Polizei-veroeffentlicht-Fahndungsfotos-article19414981.html

Am Heiligabend sollen Jugendliche versucht haben, einen Obdachlosen anzuzünden. Jetzt bittet die Berliner Polizei um Hilfe bei der Identifizierung – nach den Tätern wird mit Bildern und einem Video gesucht.

Nach dem Angriff auf einen schlafenden Obdachlosen in einem Berliner U-Bahnhof fahndet die Polizei mit Bildern und einem Video nach sieben jungen Männern. Sie sollen die Kleidungsstücke des 37-Jährigen in der Nacht auf den ersten Weihnachtsfeiertag angezündet haben. Der Obdachlose war unverletzt geblieben, weil Passanten sofort und beherzt eingriffen, wie die Polizei mitteilte. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchten Mordes.

Die Fahnder veröffentlichten Bilder von den tatverdächtigen Jugendlichen und baten um Hilfe bei der Identifizierung. Auf den Fotos und in einem Video sind die Gesuchten in einer U-Bahn zu sehen. Die Gesichter sind gut zu erkennen.

Sieben junge Männer sollen für den Angriff auf den Obdachlosen verantwortlich sein.

Die sieben Verdächtigen waren nach dem Angriff mit einer U-Bahn geflüchtet. Der U-Bahnhof Schönleinstraße an der Grenze der Stadtteile Kreuzberg und Neukölln wird mit Videokameras überwacht.



