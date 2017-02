Für das Hundefleisch-Festival im chinesischen Yulin werden Hunde zu Tode geprügelt und ausgeblutet. Dann werden sie kopfüber an Haken aufgehängt, aufgeschlitzt, gehäutet und zum Verzehr verkauft. Einige Hunde werden ihren Besitzern dafür sogar gestohlen.

Das Leid der Vierbeiner muss unerträglich sein — neue Studien zeigen nämlich, dass sich die Gehirne von Hunden und Menschen aus emotionaler Sicht sehr ähnlich sind. Viele Hundeliebhaber verstehen das nur zu gut. Bedenkt man also, dass Hunde Lebewesen mit Gedanken und Gefühlen sind, dann ist die Folter, die sie auf diesem „Festival“ erleben, schlichtweg unvorstellbar.

Tausende Aktivisten in China und Millionen Avaaz-Mitglieder haben das Festival bereits kritisiert. Und die Behörden in Yulin haben kürzlich versprochen, dass sie „sofortige Maßnahmen ergreifen werden, um zu verhindern, dass es noch einmal stattfindet.“ Dies könnte ein riesiger Fortschritt sein — machen wir weiter Druck, damit das Versprechen umgesetzt wird und das Hundeschlachten endgültig aufhört!

Die Unterschriftenzahlen steigen und Avaaz wird Anzeigen Schalten, mit einflussreichen Prominenten zusammenarbeiten und dieses Thema überall auf die Titelseiten bringen. Und das solange, bis die chinesischen Behörden handeln. Unterschreiben Sie und verbreiten Sie die Aktion:

https://secure.avaaz.org/campaign/de/stop_the_puppy_slaughter_onboard/?tZyxJlb&v=500257307&cl=11939813634&_checksum=b9eb14aafbd6fb728e8f9dba492f4a2a9c319ae0cda2b262fe788c4f518bf44a

Mutigen chinesischen Aktivisten ist es zu verdanken, dass das Festival von Jahr zu Jahr kleiner geworden ist. Die Behörden in Yulin haben ihre Fördermittel für das Festival letztendlich zurückgezogen und ihren Angestellten sogar die Teilnahme untersagt — und nun haben sie versprochen, gegen das Event durchzugreifen. Der Druck steigt. Wenn Millionen von uns jetzt am Ball bleiben, könnten wir tausenden Hunden die grausame Folter ersparen.

Das Yulin-Festival ist keine jahrhundertealte Tradition: Es wurde im Jahr 2010 gestartet! Viele sagen, es diene hauptsächlich dazu, die Absätze der Fleischindustrie anzukurbeln. Eine Umfrage im Auftrag von Avaaz mit der Humane Society International und der chinesischen Capital Animal Welfare Association hat ergeben, dass die Mehrheit der chinesischen Bürger und Bürgerinnen – ganze 64 Prozent – ein Verbot des Festivals wollen. 62 Prozent sind außerdem der Meinung, dass es Chinas weltweitem Ruf schadet.

Nun müssen wir weiterhin Druck auf die chinesischen Behörden ausüben, bis handfeste Maßnahmen ergriffen werden. Klicken Sie auf diesen Link, um die Petition zu unterzeichnen, und leiten Sie sie an Freunde und Familie weiter. Machen wir viel Lärm um dieses Thema!

https://secure.avaaz.org/campaign/de/stop_the_puppy_slaughter_onboard/?tZyxJlb&v=500257307&cl=11939813634&_checksum=b9eb14aafbd6fb728e8f9dba492f4a2a9c319ae0cda2b262fe788c4f518bf44a

Unsere Gemeinschaft hat sich in Spanien gegen das brutalste Stierkampf-Turnier und in Deutschland gegen das Schreddern männlicher Küken eingesetzt. Sowohl in Frankreich als auch in Spanien sind wir gegen die fürchterlichen Bedingungen in der Tierhaltung eingeschritten. Jetzt können wir uns für den besten Freund des Menschen einsetzen und das Hundeschlachten ein für alle Mal beenden.

Voller Hoffnung,

Rewan, Danny, Luis, Patricia, Jooyea, Mike, Ricken und das ganze Avaaz-Team

Weitere Informationen:

„Hundefleisch-Festival“: Chinesen töten Tausende Vierbeiner für Schlachtfest (Spiegel Online)

http://www.spiegel.de/panorama/hundefleisch-festival-in-china-yulin-toetet-10-000-vierbeiner-fuer-schlachtfest-a-1040071.html

Hundefleisch-Festival in China: Tausende Tiere geschlachtet (Tagesspiegel)

http://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/trotz-protest-aus-in-und-ausland-hundefleisch-festival-in-china-tausende-tiere-geschlachtet/11949822.html

Gehirn-Scans zeigen, was Hunde wirklich über uns denken (Huffington Post)

http://www.huffingtonpost.de/2015/07/18/gehirn-scan-hunde-wirklich-denken_n_7819124.html

Und auf Englisch:

Poll: Majority of Chinese oppose „dog meat festival“, call for its end (Xinhua)

http://news.xinhuanet.com/english/2016-06/19/c_135448611.htm

Yulin government ‚taking action‘ against dog meat festival (Channel NewsAsia)

http://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/yulin-government-taking/2881280.html

Avaaz.org ist ein weltweites Kampagnennetzwerk mit 41 Millionen Mitgliedern, das sich zum Ziel gesetzt hat, den Einfluss der Ansichten und Wertvorstellungen aller Menschen auf wichtige globale Entscheidungen durchzusetzen. („Avaaz“ bedeutet „Stimme“ oder „Lied“ in vielen Sprachen). Avaaz Mitglieder gibt es in jedem Land dieser Erde; unser Team verteilt sich über 18 Länder und 6 Kontinente und arbeitet in 17 verschiedenen Sprachen. Erfahren Sie hier, etwas über einige der größten Aktionen von Avaaz oder folgen Sie uns auf Facebook oder Twitter.