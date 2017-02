Für wen geht man denn nun eigentlich buckeln, Freunde?

Für wen gehen wir arbeiten? Brutto Mindestlohn müßte inflationsbereinigt bei 37,28 Euro statt 8,50 Euro je Stunde liegen!

Die Dumpfbacken der AfD sind zur Zeit auf Dummenfang in Dunkel-Doitschland, hoffentlich bekommen viele ihrer Wähler noch die geistige Kurve hin…! Stellt euren ortsansässigen Demokraturhelden, also den AfD Vertretern doch mal folgende Fragen und lasst euch von den dahin gestammelten Antworten überraschen und erheitern!

Schon aufgefallen, daß in den Preisen bis zu 50% Zinsen stecken?

Schon mal drüber nachgedacht, wer davon profitiert?

Schon mal den Unterschied zwischen Brutto und Netto gesehen?

Schon mal drüber nachgedacht, wer davon profitiert?

Schon aufgefallen, daß die Rente nicht mehr sicher ist?

Schon mal drüber nachgedacht, wer davon profitiert?

Schon mal aufgefallen, daß Du Steuern zahlst, andere Menschen keine?

Schon mal drüber nachgedacht, wer davon profitiert?

Schon mal den Kaufkraftschwund von DM zu EURO gesehen?

Schon mal drüber nachgedacht, wer davon profitiert?

Schon aufgefallen, daß der EURO an Kaufkraft verliert?

Schon mal drüber nachgedacht, wer davon profitiert?

Schon aufgefallen, daß ein Bargeldverbot diskutiert wird?

Schon mal drüber nachgedacht, wer davon profitiert?

Schon aufgefallen, daß ein Goldhandelsverbot diskutiert wird?

Schon mal drüber nachgedacht, wer davon profitiert?

Schon aufgefallen, daß ein Generalstreik verboten ist?

Schon mal drüber nachgedacht, wer davon profitiert?

Schon mal aufgefallen, daß die Gebrauchsgegenstände immer kürzer halten?

Schon mal drüber nachgedacht, wer davon profitiert?

Schon mal drüber nachgedacht, für wen Du eigentlich arbeiten gehst?

Schon mal drüber nachgedacht, wer davon profitiert?

Schon mal drüber nachgedacht, Sozialhilfe zu beziehen?

Schon aufgefallen, wer davon profitiert?

Berechnung der jährlichen durchschnittlichen Inflationsrate am Goldpreis

15.08.1971 : 35,00 US Dollar je Feinunze Gold

23.08.2011 : 1.914,50 US Dollar je Feinunze Gold

Zeit in Jahren = 23.08.2011-15.08.1971 = 40,6055556 Jahre

1.914,50 US-Dollar = 35,00 US-Dollar x 1,1035747/Jahr ^ 40,6055556 Jahre

(1,00 – 0,8964253) * 100 = 10,35747 Prozent pro Jahr

Berechnung des inflationsbereinigten Brutto-Mindestlohnes für 2015

Brutto-Mindestlohn im Jahr 2000 : 8,50 Euro/Stunde

Brutto-Mindestlohn im Jahr 2015 : 37,28 Euro/Stunde

37,28 Euro/Stunde = 8,50 Euro/Stunde * 1,1035747/Jahr ^ 15 Jahre

^ steht für potenzieren

Betriebsstunde eines PKW (Honda Civic) liegt bei 23,52 Euro hier

Und ich sehe draußen Menschen, die fahren mit ihrem PKW jeden Tag für eine Personaldienstleistung zur Arbeit wo sie lumpige 7,86 Euro brutto je Stunde verdienen. Andere wiederum fahren mit ihrem PKW über 30 Kilometer um an einer Tankstelle für 8 Euro je Stunde zu arbeiten (450 Euro). Und der gesetzliche Mindestlohn soll bei 8,50 Euro brutto je Stunde liegen. Na klasse!

a) Teilt man die Summe des deutschen Bruttoinlandproduktes durch die Anzahl der Menschen, die in der BRD leben, dann hätte jeder einzelne Mensch in der BRD einen gerechten Anteil von 2.727 Euro netto im Monat bekommen müssen. Und, hat er? hier

b) Wollt Ihr alle wirklich freiwillig 8 bis 9 Stunden pro Tag arbeiten für ein „Geld“, das andere im System in einem Sekundenbruchteil per Mausklick generieren? Warum tut Ihr das? hier

Bewußtsein herstellen

2.400 Jahre Menschheit in drei Sätzen zusammengefaßt

Der Mensch ist nicht dazu da, um 60 Jahre zu arbeiten

Aktuelles „Lohnabstandsniveau 2013“ zur Sozialhilfe weniger als 79,85 Euro im Monat (bei 7,86 Euro Brutto je Stunde in Vollzeit)

Der Anteil der Erwerbslosen am Bruttoinlandprodukt (BIP) beträgt nur 1,33 Prozent. Wer ist das wirkliche asoziale Saupack in diesem Land?

Sinnlose Produkte / Betriebsstunde eines PKW (Honda Civic) liegt bei 23,52 Euro

Sinnlose Produkte / Autos halten nur 2.000 Stunden

Der Sinn des Lebens

Vom Systemsklaven zum Konsumsklaven und zurück / perpetuum mobile perversus

Stationen eines Menschenlebens

Geldwertstabilität oder Inflation

Die Lüge von der Geldwertstabilität

Desinformation an der Matrix-Universität / Falsche Formel für die Kaufkraft über Inflationsrate doziert

Ein auf Schulden basiertes Finanzsystem ist zum Scheitern verurteilt

Generalstreik

Generalstreik ist verboten! Aber krank werden ist nicht verboten

Wie könnten die „Mächtigen“ einen Generalstreik in Deutschland verhindern?

Konsumverzicht in einer globalisierten Welt wird das System niemals in die Knie zwingen! Sondern nur die Arbeitsverweigerung!

So sieht ein Krankenschein aus (zur Erinnerung an die Deutschen)

Krieg

Der Dritte Weltkrieg fällt aus

Zum Abschluss noch ein paar erheiternde und sinnvolle Gedanken zum Thema Arbeitslosigkeit von Andreas Popp:

Wir haben ein System, welches immer hektischer wird. Heute gibt es den „Coffee to go“ und bald wird es den „Coffee to escape“ geben. Andreas Popp kommt noch aus einer Zeit, wo es den „Coffee to sit“ gab. Er eint, wir leben in falschen Paradigmen. Zum Beispiel, wenn uns ein Politiker mehr Arbeitsplätze verspricht, und wir uns darüber freuen, als wenn es nichts besseres als Arbeit gäbe. Das komplette Interview gibt es hier:

