Jobcentermaßnahme der Zukunft : „Welcome to Workworld“

Sind auch Sie arbeitslos? Gehören auch Sie zu den Millionen Menschen, die Tag für Tag daheim sitzen und nichts mit sich anzufangen wissen? Fühlen auch Sie sich ausgegrenzt und in das soziale Abseits gedrängt?

Das muss nicht sein! Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, ihren tristen Alltag

hinter sich zu lassen und wieder ein nützliches Mitglied der Gesellschaft zu

werden! Wir haben Arbeit für jeden, in jedem Bereich, auch ungelernte Kräfte.

Keine Mittelsmänner, keine Zeitarbeitsfirmen. Nur gute ehrliche Arbeit!

WORKWORLD ist das Zauberwort, der magische Ort, an dem all das möglich wird.

Das Arbeitsplatz-Eldorado, wo ausnahmslos jeder den Job bekommen kann, den

er will! Ob Handwerk, akademische Berufe oder Kunst, alles ist möglich.

Sie sind ihres Glückes Schmied! Ihre Durststrecke ist vorbei.

Auch Sie müssen nicht länger Teil einer traurigen Statistik sein!

Für nur 17,00 € erhalten Sie ein Tagesticket für den Workworld-Arbeitspark und

haben damit auf unserem Gelände die freie Auswahl zwischen vier Dutzend Berufen!

Für nur 8,00 € zusätzlich können Sie ein Diplom oder einen Workworld Studienabschluss

erwerben. Workwold Doktortitel und Professuren runden die Qualifikationspalette ab.

Und der Clou: Zu jedem erstandenen Abschluss gibt es eine Urkunde mit

ihrem eigenen Namen, die sogar mit nach hause genommen werden darf!

Bringen Sie Freunde mit und erhalten Sie eine Gruppenermäßigung! Lösen Sie eine

Wochen- oder Monatskarte oder das Jahres-Abo für nur 930 Euro und erhalten Sie

neben einer geregelten Arbeitszeit (8:00 am – 5:00 pm) Vergünstigungen in allen

parkeigenen Hotelanlagen!

(Im Preis inbegriffen ein Menü/Tag in der Kantine ihres temporären Arbeitsgebers.)

Genießen Sie für die Dauer Ihres Aufenthaltes kompletten Kündigungsschutz,

außerordentliche Aufstiegschancen und funktionierende Gewerkschaften!

Gegen eine kleine Gebühr erhalten Sie sogar die

Möglichkeit, an Sonderveranstaltungen teilzunehmen:

– Dienstag ist Tarifverhandungstag,

– Donnerstag Streiken für Fortgeschrittene (für den Anfängerkurs bitte anmelden).

– Mobbing auf Wunsch.

Ihr Gehalt wird Ihnen in Workworlddollar ausgezahlt, die

Sie am Ausgang gegen interessante Prämien tauschen können.

Hier einige begeisterte Stimmen von Besuchern:

Klaus Menzel (42), Schlosser aus Bottrop:

„Ich war 14 Jahre ohne Arbeit. Drei Tage in Workworld haben das geändert. Für

nur 51,00 Euro durfte ich wieder an meinen alten Maschinen stehen. Ich habe in

der Zeit 95 Workworlddollar verdient, die ich am Ausgang gegen eine Taschenlampe

und einen Flaschenöffner tauschen durfte. Ich fühle mich gut, und werde sicher

wiederkommen. Toll, dass so etwas überhaupt möglich ist!“

Rainer Werner Ratdke (29) aus Berlin:

„Ich hatte noch nie Arbeit. Nachdem ich damals die Hauptschule abgebrochen hatte,

hat sich das einfach nicht ergeben. Aber letztes Jahr haben meine Eltern mir eine

Woche in Workworld geschenkt! Das war aufregend, zwei Tage lang habe ich jeden Tag

etwas anderes probiert und den Rest der Woche krankgefeiert. Für mich war es die

schönste Zeit seit langem. Mit dem Krankengeld kam ich am Ende auf 230 Workworlddollar.

Dafür hab ich eine Schirmmütze, ein Schüsselbändchen und einen Laserpointer bekommen.

Danke Workworld!“

Werden auch sie wieder ein nützliches Mitglied der Gesellschaft. Workworld

erwartet Sie. Haben Sie Fragen? Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne ausführlich.

WORKWORLD. The Place, where even YOU can get a job!

Anmerkung :

(Am Wochenende geschlossen. Workworlddollar werden in den parkeigenen Hotelanlagen

nicht als Zahlungsmittel akzeptiert. Der Besucher tritt alle Rechte an der von ihm

während seines Aufenthaltes geleisteten Arbeit ab. Darüber hinaus ist er verpflichtet,

sich selbst im Vorfeld seines Besuches hinreichend zu versichern)

von Herr von Aster

Quelle: Jobcentermaßnahme der Zukunft : „Welcome to Workworld“

