Mit einer für das deutsche Volk beängstigenden Rede verteidigte Angela Merkel am Aschermittwoch vergangene Woche ihre wahnwitzige Flüchtlingspolitik. „Ein gefährliches Manöver“ so befin…

Quelle: Merkel mit Migrationspolitik weiter auf Vernichtungskurs

Böse Gutmenschen…Sie sind die Blockwarte unserer neuen Zeit und eine gefährliche Spezies: Sie sind gut organisiert, sie sitzen in den Parlamenten, in der Regierung und in den Redaktionen, sind Richter und Staatsanwälte. Sie beherrschen die »Qualitätsmedien«, die, statt sachlich zu informieren, die Menschen nach ihren Vorstellungen umerziehen und belehren. Sie unterdrücken entscheidende Fakten und verdrehen die Wahrheit. Sie verhindern einen freien Meinungsaustausch und verantwortungsvolles Handeln. Diese Gesinnungsdiktatoren maßen sich an, unser Leben und unsere Weltanschauung zu bestimmen…!

Advertisements