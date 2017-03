Österreicher berichtet von Axt-Anschlag in Düsseldorf

volksbetrug.net

Interessant dabei ist, dass seine Schilderungen den Medien- und Polizeiberichten in

zahlreichen Punkten widersprechen. Wie bei ähnlichen Vorfällen in der Vergangenheit

verkündete die Polizei noch in der Nacht, dass es sich bei dem Täter um eine Person

mit psychischen Problemen handeln würde und ein terroristischer Hintergrund

auszuschließen sei.

Wie man das in der Hitze des Gefechtes so schnell feststellen kann, bleibt fraglich.

Dieses Vorgehen der Polizei erinnert sehr stark an den Axt-Terroranschlag von Würzburg

und die „Amokfahrt in Graz“. Auch bei diesen Taten wurde jeglicher islamischer und

terroristischer Hintergrund geleugnet.

Bemerkenswert ist auch, dass unser Zeuge von Afrikanern berichtet, die mit

„Macheten und Äxten“ auf Jugendliche einschlugen, die Polizei jedoch verkündet,

dass sie einen Mann aus dem ehemaligen Jugoslawien, der im Wuppertal wohne,

festgenommen hat, welcher mit einer Axt wahllos auf Passanten einschlug und

dabei sieben Personen teilweise schwer verletzte.

Den kompletten Artikel findet Ihr hier : Info Direkt

