Die drei Wörter „Merkel bricht Grundgesetz“, fördern in Googles Suchmaschine unglaubliche 58.900 Einträge zu Tage. Jetzt hat Angela Merkel seit ihrer Kanzlerschaft natürlich keine 58.…

Quelle: Bundeswehr im Inneren: Selbstermächtigte Bundeskanzlerin bricht erneut Grundgesetz und alle schauen wieder nur zu

Die drei Wörter „Merkel bricht Grundgesetz“, fördern in Googles Suchmaschine unglaubliche 58.900 Einträge zu Tage. Jetzt hat Angela Merkel seit ihrer Kanzlerschaft natürlich keine 58.900 Rechtsbrüche zu verantworten, dennoch beweist diese recht hohe Zahl wieviele Artikel und Beiträge zu ihren vielen grundgesetzwidrigen Entscheidungen bereits von Journalisten, sogar der regierungskonformen MAINSTREAMPRESSE, geschrieben wurde, und sich Juristen, bzw. Verfassungsrechtler damit auseinander setzen mussten.

Einsatz der Bundeswehr im Inneren verstößt gegen Grundgesetz

In dieser Woche wird die Bundeswehr und Polizei in mehreren Bundesländern die Zusammenarbeit bei einer „Terrorlage“ üben. Es handelt sich hierbei um eine sogenannte Stabsrahmenübung, die ausschließlich in Einsatz- und Lagezentren abgehalten wird. Auf den Straßen selbst, werden keine Soldaten oder andere Einsatzkräfte zu sehen sein.

Das jetzt die Bundeswehr mit Ausnahme des Katastrophenschutzes im Inneren Deutschlands zum Einsatz kommt, gab es so noch nie. Das Grundgesetz schliesst diese Möglichkeit auch aus, dennoch hat die Bundeskanzlerin diesen militärischen Einsatz der Bundeswehr im Inneren, hinsichtlich wachsender Gefahren von Terroranschlägen jetzt beschlossen. Für diesen Beschluss (Befehl aus dem „Führerbunker Berlins“) wird das Grundgesetz erneut ignoriert, denn es hätte vorab für diesen Einsatz geändert werden müssen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte erst vor kurzem, nach Druck aus Washingtons, angekündigt, die finanziellen Mittel für die Bundeswehr entscheidend zu erhöhen. Das ist jetzt auch bitter nötig geworden, denn mit der verfehlten Migrationspolitik der Bundesregierung, wachsen auch die Gefahren durch den islamischen Terror täglich und verschlechtern die Sicherheitslage in Deutschland und Europa zusehends.

Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) hat für die von Angela Merkel angeordnete gemeinsame Übung von Bundeswehr und Polizei für eine Zusammenarbeit bei Anschlägen als einen „historischen Moment“ bezeichnet.“Erstmals werde das Zusammenspiel gemeinsam geübt“ , sagte Strobl der Nachrichtenagentur AFP. „Ich habe das schon lange vorgeschlagen und bin sehr froh, dass es nun zu dieser Übung kommt.“

Das die Übung hier sinnvoll scheint und auch zu der öffentlichen Sicherheit beitragen kann, werden auch die Kritiker nicht in Abrede stellen wollen. Bemerkenswert ist allerdings der Umstand, dass auch Angela Merkels Parteikollege Strobl es als nicht für wichtig erachtet, hier unverzüglich auf eine notwendige Grundgesetz Änderung zu verweisen. Für den Wähler stellen sich langsam aber sicher nach den unzähligen Rechtsbrüchen der Merkel Regierung in den vergangenen Jahren elementare Fragen:

Ist das Grundgesetz überhaupt noch gültig, bzw. bindend? Immerhin wurde das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland geschrieben, die seit 1990 de jure, also formal juristisch erloschen ist. Ist Deutschland überhaupt noch ein Rechtsstaat, der ja wie wir wissen immer noch keine Verfassung, so wie jeder andere souveräne Staat besitzt, noch ein Grundgesetz, dessen Gesetze nach Situation und Gutdünken der Regierung auch ohne der erforderlichen Zwei-Drittel-Mehrheit für eine Gesetzes-Änderung, oder Anpassung schön geredet (gebeugt) werden? Die Bundesregierungen hatten es seit der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten, die ja angeblich auch die volle Souveränität Deutschlands wiederherstellen sollte, nicht eilig auf eine endgültige Verfassung hin zuarbeiten. Liegt es hier nicht nahe, dass ein nicht mehr gültiges Grundgesetz gar nicht gebeugt werden kann, bzw. die Regierungen überhaupt keine Rechtsbrüche begehen? Es ist praktisch für Politiker nach außen Demokratie zu predigen, aber sich keinem Recht unterwerfen zu müssen. Ein Trauerspiel darüber hinaus, dass sich selbst unter Juristen kaum jemand finden mag, der das anti-demokratische und selbstermächtigte Treiben der deutschen Politiker nicht länger tolerieren möchte…

Advertisements