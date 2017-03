Die große Illusion – Wir befinden uns in der Hochphase politischer Täuschungen und Manipulationen!

Wir befinden uns in der Hochphase politischer Täuschung. Nichts, was man uns erzählt, ist so wie es scheint. Die großen Medien, die sich praktisch alle im Besitz Weniger befinden, betreiben permane…

Quelle: Die große Illusion

Wir befinden uns in der Hochphase politischer Täuschung. Nichts, was man uns erzählt, ist so wie es scheint. Die großen Medien, die sich praktisch alle im Besitz Weniger befinden, betreiben permanente Meinungsmanipulation im Sinne einer selbsternannten Elite.

Dies geschieht auf dem ganzen Planeten. Was wir sehen, ist eine riesige Täuschung der Menschen zum Wohle einer weitgehend versteckten Interessengruppe. Ablenkung vom eigentlichen Kern heißt die Hauptdevise. Gib dem Affen täglich seinen Zucker, damit er erst gar nicht auf die Idee kommt, hinter den eigentlich wichtigsten Vorhang zu blicken.

Es ist völlig unlogisch, den Menschen ständig die Gewalt aus allen Ecken der Welt vorzuführen.

Wer wirklich eine friedliche Gesellschaft will, der macht genau das Gegenteil, denn wir sind nun mal von unserem Außen geprägt. Jeder Psychologe kennt den Effekt, dass man Menschen, denen man ständig die brutalsten Dinge vorführt, immer weiter abstumpfen.

Was uns vor 30 Jahren noch als grausame Tat vorkam, ruft heute bestenfalls ein laues

„na und“ in uns hervor. Getrieben vom ständigen scheinbaren Mangel, den der Druck der Konsumgesellschaft in uns mit voller Absicht erzeugt, rennen wir wie die Hamster im Rad und liefern dabei genau das, was man von uns haben will – unsere Energie.

Dabei möchte das System offensichtlich hauptsächlich unsere negative Energie. Warum sonst sollte man uns ständig mit negativen Gedanken vollstopfen. Es gibt keine Nachrichtensendung, in der gute Nachrichten den Hauptteil einnehmen. Es gibt nur Bilder von Krieg, Mord und Totschlag.

Unsere Scheineliten leben uns vor, was „richtig“ ist. Im Zeitalter von Pizzagate und

Massenvertreibung erleben wir unsere tägliche Terrorshow live und in Farbe direkt aus den hintersten Winkeln der Welt in unseren Wohnzimmern. Wer ernsthaft glaubt, so etwas zu brauchen, der sollte mal seine eigentlichen Ziele überprüfen. Wer ernsthaft glaubt, dass die täglich Dosis an Horror-Nachrichten seiner Seele guttut, der kann gerne weitermachen wie bisher.

Dabei möchte das System offensichtlich hauptsächlich unsere negative Energie. Warum sonst sollte man uns ständig mit negativen Gedanken vollstopfen. Es gibt keine Nachrichtensendung, in der gute Nachrichten den Hauptteil einnehmen.

Es gibt nur Bilder von Krieg, Mord und Totschlag.

Unsere Scheineliten leben uns vor, was „richtig“ ist. Im Zeitalter von Pizzagate und

Massenvertreibung erleben wir unsere tägliche Terrorshow live und in Farbe direkt aus den hintersten Winkeln der Welt in unseren Wohnzimmern. Wer ernsthaft glaubt, so etwas zu brauchen, der sollte mal seine eigentlichen Ziele überprüfen. Wer ernsthaft glaubt, dass die täglich Dosis an Horror-Nachrichten seiner Seele guttut, der kann gerne weitermachen wie bisher.

Hat es wirklich einen Einfluß auf unser Leben, wenn irgendwo in Afrika ein grausamer Krieg stattfindet? Ich denke, diesen Einfluß bekommt dieser Krieg erst, wenn wir uns ständig damit berieseln lassen. Dann nämlich kommen wir zu dem falschen Schluss, dass wir uns dort einmischen oder gar helfen müssen. Aber können wir dort wirklich helfen oder etwas ändern? Ich denke nein.

Wir müssen zuerst unsere Aufgaben hier zuhause erfüllen und unseren eigenen

Drecksstall ausmisten, bevor wir meinen, woanders etwas bewirken zu können.

Es ist doch so, dass unser Drecksstall hier die Ursache für das Elend dort ist. Wir lassen es zu, dass bei uns Politik gemacht wird. Politik, die eine erste, zweite und dritte Welt geschaffen hat. Hat sich schon mal jemand gefragt, warum das so ist? Nein, wir nehmen es hin, dass Politik gemacht wird. Politik zum Schaden aller, nicht nur zum Schaden der Schwarzen in Afrika.

Betroffen sind alle, die sich von „Denen da oben“ in irgendwelche Gruppen einteilen lassen

Den kompletten Artikel findet Ihr hier : Deutschland Pranger

