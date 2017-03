Michael Winkler: Die größte Versagerin Europas | Journal Alternative Medien

Ein 36jähriger geht in Düsseldorf in einer S-Bahn und auf einem Bahnhof mit einer Axt auf seine Mitmenschen los. Neun werden verletzt, vier davon schwer.

Dieser liebenswürdige Zeitgenosse ist rein zufällig ein Asylbewerber. Was natürlich nichts gegen Asylbewerber sagen soll. Er stammt aus dem Kosovo, was natürlich nichts gegen Kosovaren sagen soll. Der Herr ist ziemlich sicher Muselmane, was natürlich nichts gegen Moslems und den Islam sagen soll. Er lebt hier unter humanitärer Duldung, was natürlich nichts gegen Humanität sagen soll. Und er ist psychisch krank, schizophren-paranoid, was natürlich nichts gegen psychisch Kranke sagen soll.

Tja, also ein psychisch kranker Moslem aus dem Kosovo, der hier geduldet wird, obwohl in seinem Heimatland kein Krieg und keine Verfolgung herrschen, also kein Asylgrund vorliegt, fällt mit einer Axt über Deutsche her, und nur dank eines glücklichen Zufalls wurde niemand getötet. Da sagen wir doch:

Danke, Kanzlerin – was natürlich etwas gegen diese Kanzlerin sagen soll!

„Der Präsident ist sehr interessiert daran, die Meinung der Kanzlerin über ihre Erfahrungen im Umgang mit (Rußlands Präsidenten Wladimir) Putin zu erfahren“, sagte ein Mitarbeiter des Weißen Hauses in Washington. Die deutschen Wahrheitsmedien behaupten tatsächlich, daß Trump etwas von Angela Merkel lernen will.

Nun, Merkel hat die florierenden Handelsbeziehungen mit Rußland auf Anweisung des damaligen obersten Kriegsherrn Obama massiv gestört und die deutsche Wirtschaft geschädigt. Sie hat dafür gesorgt, daß Rußland an Autarkie gewonnen hat und aus internationalen Verflechtungen gelöst worden ist. Merkel hat nichts bewirkt, und allenfalls der Kiewer Putschistenregierung ein wenig deutsches Steuergeld zugesteckt. Zur Lösung des Ukraine-Konflikts hat sie nichts beigetragen. Wieso Trump etwas von der größten Versagerin Europas lernen könnte, sagen uns die Wahrheitsmedien leider nicht.

Südkorea hat es schon hinter sich: Präsidentin Park Geun Hye ist ihres Amtes enthoben. Jetzt muß binnen 60 Tagen neu gewählt werden. Womit sie Demokratie und Rechtsstaat ernstlich geschädigt hat? Sie hat einer Freundin beim Spendensammeln geholfen. Das nennt man landläufig Korruption, wenn die Politik dadurch Vorteile erlangt. Merkel macht das etwas geschickter, sie läßt sich einfach einen weiteren Orden umhängen. Da fragt niemand nach persönlichen Vorteilen, die Auszeichnung wird einfach akzeptiert. Und wenn der edle Spender im Gegenzug ein paar Nettigkeiten und Gefallen erwiesen bekommt, fragen die Wahrheitsmedien heutzutage nicht mehr nach.

Was ist dran an der „Affäre Wendt“? Der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft hat über viele Jahre Beamtensold erhalten, obwohl er gar nicht als Polizist gearbeitet hat. Das sind die Fakten, der Rest ist Schlammschlacht: Differenzen mit Vorgesetzten, niemals eine Freistellung erhalten, nur mündliche Absprachen und für NRW das falsche Parteibuch (CDU). Mit solchen Lappalien kann der totale Merkelstaat wunderbar leben, Rainer Wendt ist da nur einer von vielen, die staatliche Gelder erhalten haben und weiterhin erhalten.

Allerdings hat Herr Wendt einen kleinen Fehler begangen: Er hat eine andere Meinung zur „Flüchtlings“-Politik und diese auch noch öffentlich geäußert. Freie Meinungsäußerung ist sehr wichtig, allerdings in der Türkei, in Merkeldeutschland verstößt sie gegen das Grundgesetz. Erlaubt sind nur Meinungen, welche die Regierung toleriert, und insbesondere Beamte sind an die „Treue zur Verfassung“ gebunden, was nichts anderes bedeutet, als sich an die Auslegung der Verfassung zu halten, welche die Regierung gerade vorgibt. Deshalb bekommt Herr Wendt ein paar Probleme. Seine Äußerungen finden sich noch auf YouTube, bei Facebook wären sie schon längst gelöscht und zur Anzeige gebracht worden.

Quelle: Michael Winkler

Während Angela Merkel es sich gut gehen lässt …

… schon nach der Wahl im Herbst werden wir ALLE in bitterer Armut leben. Und das wegen dieser 3 schrecklichen Merkel-Lügen! Watergate.tv hat die schockierende Wahrheit jetzt enthüllt. Sie werden nicht glauben, wie einfach es für Politiker ist, Ihnen das Geld aus den Taschen zu ziehen! >> HIER erfahren Sie, wie es wirklich um Ihr Geld steht!

Vorsicht Bürgerkrieg!

In welchen Gemeinden, Städten und Stadtteilen Deutschlands erwartet die Bundesregierung zukünftig innere Unruhen? Linke gegen Rechte, Arme gegen Reiche, Ausländer gegen Inländer, mittendrin religiöse Fanatiker – das explosive Potenzial ist gewaltig. Es gärt im Volk, die Wut wächst und die Spannungen nehmen zu. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, wann sich aufgestauter Ärger und Hass entladen werden… (weiter)

Europa grenzenlos

In Italien und Griechenland, wo die meisten der Neuankömmlinge unseren Kontinent betreten, werden diese zumeist ohne Rücksicht auf EU-Recht durchgewunken. Doch wer sind die Zuwanderer, die täglich zu Tausenden an den Küsten Europas anlanden? Flüchtlingsfamilien aus Syrien und anderen Krisengebieten wie dem Irak, die in seeuntauglichen Booten Krieg und Gewalt entfliehen wollen, wie die Mainstream-Medien nur zu gerne berichten? Oder Wirtschaftsflüchtlinge, die ein besseres Auskommen suchen? Kann die europäische Grenzschutzagentur FRONTEX, die im Mittelmeer patrouilliert und dabei von Marineeinheiten aus EU-Staaten unterstützt wird, die Außengrenzen noch sichern? Oder ist FRONTEX von der Politik dazu verdammt worden, Beihilfe zur Schlepperei leisten zu müssen?… (weiter)

Der islamische Faschismus

Der Islamismus entstand parallel zum italienischen Faschismus und zum Nationalsozialismus. Sein faschistoides Gedankengut allerdings reicht viel weiter zurück, es ist bereits im Ur-Islam angelegt. Die Grundzüge des Faschismus scheinen überall durch; in der Organisationsstruktur ebenso wie in der Religion, die stets über dem Menschen steht. Der Islamismus wird entlarvt… (weiter)

Die Souveränität Deutschlands

Deutschland sei »seit dem 8. Mai 1945 zu keinem Zeitpunkt mehr voll souverän gewesen«, bekundete Wolfgang Schäuble, Bundesminister der Finanzen, vor den versammelten Bankern des Europäischen Bankenkongresses am 18. November 2011. In »Europa« sei die Souveränität ohnehin »längst ad absurdum« geführt. Wenn Deutschland aber nicht souverän ist, dann herrscht ein anderer Staat oder eine Staatengemeinschaft oder eine Person oder Personengruppe, irgendeine Macht, über Deutschland und Wolfgang Schäuble ist dessen bzw. deren Agent und nicht Vertreter des Deutschen Volkes. Vielmehr dient er fremden Interessen… (weiter)

Wenn das die Deutschen wüssten

Wussten Sie, dass Ihr Personalausweis oder Ihr Reisepass nicht Ihre deutsche Staatsangehörigkeit bestätigt und fast alle Deutschen in ihrem eigenen Land staatenlos sind? Nein? Wussten Sie zudem, dass Gerichtsvollzieher in der BRD seit 2012 keine Beamten mehr sind oder dass die BRD selbst gar kein Staat ist – und auch nie war -, sondern eine von den Alliierten installierte Verwaltung, die großteils innerhalb einer „Firmenstruktur“ operiert? War Ihnen bewusst, dass die Sklaverei in Wirklichkeit nie abgeschafft wurde? Wenn nicht, dann wird es Zeit für Sie aufzuwachen… (weiter)

Quelle: http://www.journalalternativemedien.info/meinungen-kommentare/michael-winkler-die-groesste-versagerin-europas/

Advertisements