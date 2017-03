In der Vorbereitung zum finalen Zusammenbruch der derzeitigen Strukturen werden alle Register gezogen. Wie aus dem Nichts werden Stürme im Wasserglas erzeugt wie gerade in dem hitzigen Streit zwischen Holland und der Türkei. Da Wahlen in Holland und der Türkei anstehen und es eine Ablösung des herrschenden Regimes bzw. eine Wiederwahl für Erdogan geben soll, werden die üblichen Hass-Tiraden geschwungen, sogar auf Re-GIER-ungs – Ebene sind sowohl die türkischen, als auch die holländischen PO-litiker eingeschaltet um gegenseitigen Hass zu erzeugen.

In der Politik geschieht nichts zufällig!

Die EU-Regime-Figuren wurden auch gleich eingeschaltet und völlig unsinnige Massnahmen, auch auf dem diplomatischen Parkett herausgeholt. Hierbei werden die Gefühle der jeweiligen „Völker“ angestachelt, wobei wir uns nicht von den Berichten in den Matrix-Medien täuschen lassen sollten! Es ist alles nur eine grosse Show!

Es geht wiederum um Ablenkung von den wahren Ursachen unserer Probleme!

Die Probleme liegen in dem von einigen privaten Banksterfamilien kontrollierten Matrix-Welt-SYSTEM, in der wir alle, vor allem durch unser eigenes Gedankengefängnis gefangen gehalten sind. Aber die „ELITEN“ (DIMs) verlieren die Kontrolle über dieses Gedankengefängnis durch das Erwachen, das Bewusstwerden und die Aufklärung durch freie, unabhängige Medien.

Wake News Radio/TV | Mywakenews’s Blog

https://mywakenews.wordpress.com/2017/03/14/lasst-euch-nicht-aufwiegeln-es-ist-alles-nur-show-unser-problem-ist-das-system-wake-news-radiotv/

