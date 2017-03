Martin Behrsings ELO-Forum und die linken „Gutmenschen“…?

Quelle: Martin Behrsings ELO-Forum

Als die grüne Khmer und die Schröder SPD 2006 das Leben von Millionen Deutscher mit der Hartz4- und Grundsicherungskeule ins soziale Abseits und Elend beförderte, entstand im Internet das „Erwerbslosenforum“ – kurz ELO-Forum genannt, welches von einem Martin Behrsing, der sich als „Linker“ vorstellte, geführt wurde. Es sollte als Zeichen für einen Kampf gegen die Hartz4-Gesetze stehen. Herr Behrsing versprach rechtliche Beratung gegen die Jobcenter Schikanen, außerdem wurden die damaligen „Montagsdemos“ gegen Hartz4 in diesem Forum organisiert.

Enttäuscht und sich völlig verarscht fühlend von dieser Regierung, die man selbst mit verursacht und gewählt und bis dato noch unterstützt hatte, meldete man sich natürlich dort an.

Jeden Tag las man in diesem Forum etliche Hilferufe von Menschen, deren Existenz massiv bedroht wurde. Dazu gehörten auch Rentner, die nun Grundsicherung im Alter oder wegen Erwerbsunfähigkeit erhalten sollten. Erstaunt musste ich lesen, dass dieser „Randgruppe“ von Behrsing und seinen Genossen nicht geholfen wurde, sondern dieses Forum sich ausschliesslich an Hartz4-Bezieher und Hartz4 Gegner richten sollte. Dieses wurde den Hilfesuchenden in einem sehr herablassenden Ton mitgeteilt. Da ich mich mit Grundsicherung auskannte, versuchte ich den hilfresuchenden Rentnern trotzdem zu helfen – egal was diese Forumsdiktatoren dort reglementieren wollten. Ich wies diese auch darauf hin, dass Grundsicherungsbezieher genauso am Arsch waren, wie Arbeitslose, durch diese Reform und dass man diese nicht ausgrenzen dürfte aus so einem angeblichen Hilfsangebot.

Daraufhin wurde ich kommentarlos gefeuert. Das war meine erste Begegnung mit dem selbsternannten Linken Martin Behrsing.

Die Jahre vergingen. Millionen Deutschen wurde jegliches Recht auf ein selbstbestimmtes Leben versagt, sie wurden kontrolliert, sanktioniert und mussten für Hungerlöhne schuften. Es entstanden die ersten Tafeln für diese Bürger. Abgelaufene Lebensmittel wurden verteilt. Guido – er ruhe in Frieden, trotzallem und Angela – bildeten mittlerweile die Regierung. Natürlich gab es weiterhin Hartz4 und die Gesetze wurden verschärft und gegen Hartz4ler wurde überall gehetzt, was das Zeug hielt. Millionen betroffene Deutsche liefen mit einem Kloss im Magen herum vor Wut und die andere Millionen vor Angst ebenfalls zu Hartzern zu werden und die Großkapitalisten triumphierten – sie konnten die Menschen noch mehr ausbeuten und drangsalieren. Der Sozialstaat wurde abgebaut.

Gut, bei der Regierung, konnte man keine Besserung erwarten und das Feindbild passte zumindest wieder. Trotzdem jeder wusste, dass diese Reform von den Grünen und der SPD ins Leben gerufen worden ist. Und diese taten auch in der Oppostion nichts dafür, damit es dem Volk wieder besser ging.

Montagsdemos gab es kaum noch – und mich interessierte, ob es das „Erwerbslosenforum“ noch gab, was die jetzt zu den Zuständen und der zusätzlichen Hetze gegen Hartz4ler sagten.

Was ich nach meiner zweiten Anmeldung dort las, war mehr als frustrierend. Martin Behrsing und seine Anhänger machten sich nicht etwa stark für Arbeitslose, nein – das Hauptthema in diesem Forum war es, gegen die Befürworter des bedingungslosen Grundeinkommens vorzugehen.

Dieses war eine Bewegung mit der ich mich auch schon beschäftigt hatte und ich fand die Idee an sich nicht die Schlechteste, wenn sie so ausgeführt werden würde, dass wirklich jeder existenziell normal leben könnte.

Achja…und es gab jetzt eine Rubrik für „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit“ in diesem Forum. Aber das nur nebenbei.

Hanebüchen waren die Argumente, die gegen das bedingungslose Grundeinkommen vorgebracht wurden. In erster Linie wurde sinngemäß gesagt, der Mensch müsste arbeiten und die Arbeitsbedingungen müssten verbessert werden und nicht die Menschen durch ein bedingungsloses Grundeinkommen vom Arbeitsmarkt gedrängt werden. Arbeit wurde nur als Erwerbsarbeit definiert. Dass Hausarbeit, Kindererziehung auch durch ein bedingungsloses Grundkeinkommen mal anerkannt werden würde und vorallendingen entlohnt würde, darauf kamen diese linken Chauvinisten gar nicht oder das war ihnen zu „nazi“.

Meistens wurde auch gar nicht argumentiert, sondern die Grundeinkommensbefürworter wurden persönlich angegriffen, abgewertet, lächerlich gemacht – typisches Mobbing gegen Andersmeinige.

Ich mischte natürlich mit, legte mich wieder einmal mit diesem Behrsing an. Dieses Mal wurde ich nicht sofort aus dem Forum „eliminiert“, aber es wurde plötzlich ziemlich ruhig zu dem Thema. Man konnte plötzlich normal darüber reden – niemand giftete mehr herum von diesen Links-Gutmenschen, der Führungsriege des Forums. Das kam mir schon sonderbar vor, bis ein Teilnehmer der Grundsicherungs-Befürworter uns darauf aufmerksam machte, dass wir nicht mehr sichtbar wären. Abgehängt quasi. Ich glaubte das erst nicht und machte den Test, legte einen neuen Account an und loggte mich ein.

In der Tat, die ganzen Threads, in denen es um das bedingungslose Grundeinkommen ging, waren von Behnsing unsichtbar gemacht wurden – bzw. die Teilnehmer, die sich dort für das Grundeinkommen aussprachen und darüber diskutierten waren unsichtbar für das gesamte Forum. Nichts von denen war mehr öffentlich. Einfach eliminiert.

Als ich dieses anprangerte, wurde natürlich auch mein Zweitaccount unsichtbar geschaltet.

DAS ist die neu ernannte Linke – wie dieser Martin Behrsing. Gegen Hartz 4 haben die, die ganzen Jahre nichts bewirkt. Nur sich überall wichtig gemacht – ohne Resultate.

Es hat mich auch nicht im mindesten gewundert, als ich Jahre später – vor zwei Tagen- mal meine Links und Passwörter geordnet habe und wieder mal auf dieses Elo-Forum stiess. Es gibt es immer noch.

Und was las ich als erstes:

Behrsing:

AFD-Wähler bekommen in seinem Forum keine Beratung.

Diese linken Gutmensch Gestalten – die für mich keine wirklichen Linken sind – die bei jeder Meinungsabweichung gleich „Rassisten“ brüllen, bringen derartige Diskriminierungen. Wie ich schon schrieb, es wunderte mich nicht sonderlich – immerhin haben Befürworter des bedingungslosen Grundeinkommens und Grundsicherungsrentner schon die Jahre vorher keine Beratung dort bekommen…….warum jetzt nicht auch AFD-Wähler. Irgendjemand wird es immer sein, den Behrsing dämonsieren wird.

Wobei, wenn das die Linke – bzw ein Aushängeschild dieser Partei ist, dann kann man die wirklich vollkommen vergessen. Da hilft auch die Wagenknecht nichts mehr. Anstatt, dass die mal auf ihre potenziellen Wähler zugehen – verzweifelte Hartz4ler, Geringverdiener, arbeitplatzverlustbedrohte Bürger , Rentner, die Grundsicherung bekommen – wird nur ordentlich nachgetreten, wenn diese bei der AFD eine Alternative sehen.

Die Linke ist so nie und nimmer eine Möglichkeit der Wahl gegen die herrschende Regierung. Die vergrault die Menschen so immer mehr. Zudem will sie sich ja mit den Hartz4-Grün- und SPD Sadisten 2017 zusammen tun

