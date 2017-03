SCHUFA: Unterlassungsanspruch gegen Scorewertverfahren anerkannt…hält das wirklich die Schufa-Stasi und die Inkasso-Mafia davon ab, die Menschen weiterhin zu diskriminieren und massenhaft ins Elend zu treiben?

Die SCHUFA hat vor dem AG Hamburg (U. v. 27.6.2001 – 9 C 168/01) den Anspruch eines Kaufmanns anerkannt, es ab sofort zu unterlassen, den ihn betreffenden Score-Wert an ihre Vertragspartner zu übermitteln.

Bei einer Zuwiderhandlung muss die SCHUFA-Nord ein Ordnungsgeld bis zu 500.000 DM zahlen. Der Scorewert gibt der kreditgebenden Wirtschaft mittels einer Zahl die Kreditwürdigkeit eines Kunden an: Je höher der Scorewert ist, umso kreditwürdiger soll die betroffene Person sein. Er wird zusammen mit anderen personenbezogenen Daten bei Auskunftsbegehren an den anfragenden Vertragspartner der SCHUFA übermittelt. I.E. bestätigt das Urteil die Auffassung des Unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz (ULD SH), wonach das derzeitige Scorewertverfahren der SCHUFA wegen seiner Undurchsichtigkeit und seiner Gefährlichkeit für die betroffenen Personen datenschutzrechtswidrig ist!

Das Urteil hat allerdings keine Allgemeingültigkeit, sondern wirkt nur zwischen dem Kl. und der SCHUFA-Nord. Wenn jemand ihn betreffende Scorewert-Auskünfte der SCHUFA verhindern möchte, muss er selbst von der SCHUFA eine Erklärung verlangen, es zu unterlassen, den ihn betreffenden Scorewert nach dem Score System ASS an auskunftbegehrende Vertragspartner zu übermitteln.

Quelle: ULD SH-PM v. 23.8.2001.

https://www.jurion.de/urteile/ag-hamburg/2001-06-27/9-c-168_01/

http://www.ra-kotz.de/scorewertverfahren.htm

Wissen Sie eigentlich, was genau der Schufa-Score ist? Das ist ein hochinteressantes und auch sehr umstrittenes Thema.

Dieser Score-Wert wird speziell auf Ihre Person bezogen von der Schufa errechnet und Mitgliedern der Schufa auf Anfrage mitgeteilt.

Wie sich dieser Wert genau berechnet, wird streng geheim gehalten. Wir wissen jedoch, dass es zum Beispiel eine Rolle spielt, ob Sie in einer „guten Gegend“ oder „nicht so guten Gegend“ wohnen. In einem 100-Parteien Hochhaus dürfte dieser Scorewert also wesentlich schlechter sein, als in einer netten Vorstadtsiedlung. Die Schufa greift hier auf Erfahrungswerte zurück, die statistisch möglicherweise stimmen, für Sie jedoch zum Problem werden können, wenn Sie beispielsweise einen Kreditantrag stellen und dieser aufgrund des Score-Werts abgelehnt wird!

Das Amtsgericht Hamburg hat unter dem Aktenzeichen 9 C 168/01 entschieden, dass die Schufa es bei Auskünften an die kreditgebende Wirtschaft zu unterlassen hat, einen Scorewert nach dem System „Score System Ass“ zu übermitteln.

Nun ist das ein Einzelfall-Urteil. Das bedeutet, dass die Schufa das natürlich nicht standardmässig bleiben lässt, sondern nur dann, wenn sie dazu von Ihnen aufgefordert wird!

Ich habe das für mich persönlich bereits getan und habe dafür im Internet ein Musterformular gefunden, das man dazu verwenden kann. Dieses finden Sie anbei. Füllen Sie einfach das beiliegende Formular aus und schicken es an die Schufa, wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Scorewert ermittelt und weitergegeben wird!

Hier ist der Link zum Download des Formulars: http://schufa-auskunft-anfordern.de/wp-content/uploads/2017/03/Weitergabe_Scorewert.pdf

SCHUFA Holding AG

Postfach 56 40

30056 Hannover

Ermittlung und Weitergabe meines Score-Wertes

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach dem Urteil des AG Hamburg (Az.: 9 C 168/01) hat die Schufa es bei Auskünften an die kreditgebende Wirtschaft zu unterlassen, einen Score-Wert über den Kunden nach dem System „Score System ASS“ zu übermitteln. Dementsprechend fordere ich Sie auf künftig für meine Person keinen Score-Wert zu ermitteln oder diesen an Ihre Geschäftspartner weiterzugeben. Ich bitte Sie dies umgehend schriftlich zu bestätigen, andernfalls behalte ich mir die Einleitung rechtlicher Schritte vor.



Mit freundlichen Grüßen

