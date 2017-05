Mutti, wir bitten Dich, SAG DOCH WAS !!!

volksbetrug.net

Sag‘ uns einfach, einfach nur die WAHRHEIT, dann stehst

Du später wenigstens nicht als der letzte Looser da !

Verdien Dir jetzt die Sporen für die Ewigkeit :

Sag‘ doch…

„…Schaut Euch das STRATFOR Video an, dann wißt Ihr,

wie ich dastehe, wie mich die Amis unter Druck setzen!“

„…Schaut Euch die Zusatzverträge zum 2+4 Vertrag an, schaut Euch

an, wieso der EURO eingeführt wurde, als Versaille 2.0, dann wißt Ihr,

wieso die letzten 15 Jahre so beschissen waren.“

„…Morgenthau wird umgesetzt, demographisch, dann wißt Ihr,

wieso dieses Jahr 500.000 Asylanten reinkommen sollen, wieso

Eure Innenstädte schon muslimisch sind, etc.“

„…bis 2099 haben die Besatzer die Pressehoheit und die Lügenmedien

können Euch nichts anderes als die US Propaganda berichten. Deshalb

müssen wir sofort unsere Unabhängig durch friedliche, souveräne

Entscheidungen beginnen, auch, wenn dann der Besatzer auf uns schiesst“

„…75% Eurer Arbeitsleistung führt ihr als Reparationen an die Besatzer

ab, die…