Schon für diese Frechheit müssen die rausgeschmissen werden

Dieses Foto zeigt die Unverschämtheit.

Bestimmen jetzt illegale Zudringlinge selbst darüber wer in unserem Deutschland bleibt? Haben jetzt illegale Fremdländer mehr Rechte in Deutschland als wir Deutschen? Schmeisst diese unverschämten Eindringlinge raus oder wollt ihr denen amtlich geben daß sie hier machen können was sie wollen? Denkt niemand der Politmafia daran was es im Zeitalter der Smartphones für schreckliche Folgen hat wenn fremdländischen Illegalen bei ihrer Erpressung nachgegeben wird?

Gilt das deutsche Recht und Gesetz bei Eindringlingen nicht? Die im obigen Foto Abgebildeten wollen auf unsere Gesetze scheißen aber bekommen Vollpension geschenkt und Bargeld dazu plus gratis medizinische und zahnmedizinische Rundumversorgung? Kein anderes Land auf dieser Erde ist so meschugge.

ET:

Rückführungsziel deutlich verfehlt – Zahl der Abschiebungen stagniert Die Zahl der Abschiebungen stagniert: Bis Ende April kehrten 8.620 Menschen in ihre Herkunftsstaaten zurück. Damit verfehlt die Bundesregierung ihr Ziel, deutlich mehr abgelehnte Asylbewerber… Mehr»

