Wie kann man die Plünderung der deutschen Sozialsysteme durch Merkels „FACHKRÄFTE“ und die damit verbundene Altersarmut für (fast) alle deutschen Arbeiter noch stoppen…?

Macht es eigentlich überhaupt noch Sinn, den grenzdebilen deutschen Michel aus seiner Lethargie und dem seit Jahrzehnten andauernden Wachkoma erwecken zu wollen…ich persönlich glaube nicht mehr daran…an das Wunder!

Jetzt endlich mal aus dem Tiefschlaf aufwachen:

Lange habe ich über das schockierende Wahlergebnis in NRW nachgedacht, doch ich kam immer nur zu der einen Lösung: Die Dummheit ist und bleibt einfach da, sie existiert im Äther und den grenzdebilen Hirnen der Schlafmichel einfach weiter, weil es auch sehr bequem ist, nicht dazu zu lernen, aufzuwachen oder gar zu irgend einer Erkenntnis zu gelangen…! Hinzu kommt auch noch ein gerüttelt Maß an Wahlbetrug…fertig ist die gleiche Scheisse wie jedes Mal! Lasst uns doch einfach alle blöd bleiben und mit offenen Augen in den Abgrund stürzen, statt unseren Kindern eine einigermaßen lebenswerte Welt zu hinterlassen!!?

Was soll der deutsche Wahlmichel eigentlich machen, ausser eine „Alternative für Deutschland“ zu wählen? Nicht wählen gehen bedeutet, dass die verbeamteten Systemschergen, die IMMER wählen gehen, immer wieder die gleichen Wirtschaftsmarionetten von CDU/SPD an die Macht bringen, weil sie von diesem System profitieren und bis zum Tod an dessen Zitzen hängen werden (üppigste Pensionen…)! Die AfD soll man auch nicht wählen, weil sich dort wohl einige weitere Systemmarionetten von Goldman-Sachs eingenistet haben…DUMMFUG, diese sitzen überall! Sobald diese Selbstdarsteller Petry/Höcke/Lucke erst mal durch Leute mit Sinn und Verstand für Deutschland ersetzt worden sind, bleibt es die einzige Alternative, um dieses Land vor der Ausplünderung der Sozialsysteme durch Merkels „Fachkräfte“ zu retten…!

Was also kann der schlafende Michel noch tun, als auf seine mickrige Grundsicherung zu warten, falls er nicht schon vorher durch Impfungen, Chemtrails, Fluor, Jodsalze, Aspartam oder auch den aggressiven MRSA-Keimen und anderen Pestiziden oder jetzt angekarrte, aggressive Migrantenmobs erfolgreich davon abgehalten wurde, das Rentenalter von bald 75 Jahren zu erreichen…? Die Lösung ist einfach: Da derzeit noch Wahlen in der BRiD abgehalten werden, sollte man unbedingt auch hingehen, um seine Stimme nicht den Blockparteien und ihren Systemmarionetten zu schenken…überlegt doch einfach mal: WER PROFITIERT DAVON, WENN IHR NICHT WÄHLEN GEHT…NA, MACHTS ENDLICH KLICK IM SCHÄDEL???

Erststimme: AfD (Migrantenmob eindämmen – SOZIALSYSTEME RETTEN) !!!

Zweitstimme: Bündnis Grundeinkommen – BGE

Begreift Ihr wirklich immer noch nicht, das es eine Klientel in der BRiD gibt, DIE IMMER BRAV WÄHLEN GEHEN WIRD, KOMME WAS DA WOLLE? WENN DU UND ALLE ANDEREN AUFGEWACHTEN UND UNZUFRIEDENEN HOCH GESCHÄTZT MAL 25% NUN ZUHAUSE BLEIBEN UND NICHT WÄHLEN…WER HAT DANN GEWONNEN?

SELBST WENN 95% NICHT WÄHLEN GEHEN WÜRDEN, ABER DIE RESTLICHEN 5% VERBLIEBENEN BLOCKFLÖTEN WÄHLEN GEHEN…WER GEWINNT DANN IMMER WIEDER AUFS NEUE??!

