Sind die Deutschen unfähig zu grundlegenden Veränderungen?

Deutschland wird mit Kulturfremden geflutet, Verbrechen und Terror explodieren

In ganz Europa sehen wir seit Monaten und Jahren einen Terroranschlag nach dem anderen. Auch in Deutschland steigt die Anzahl der Verbrechen rapide. Menschen fühlen sich in der Öffentlichkeit zunehmend weniger sicher. Griechenland steht erneut vor dem Staatsbankrott. Der Euro droht völlig einzubrechen. Großbritannien, der nach Deutschland größte Nettozahler, ist aus der EU ausgetreten. Die Altersarmut in Deutschland steigt. Was vor wenigen Jahrzehnten völlig unvorstellbar gewesen wäre: Deutschland hat inzwischen über zehn Millionen Ausländer im Land. Der Anteil der direkten und indirekten Immigranten („Personen mit Migrationshintergrund“) beträgt längst über 20 Prozent: 17 bis 18 Millionen (wenn nicht schon mehr) auf 64 Millionen Ursprungsdeutsche (Verhältnis ca. 1 zu 3,5).

Und der Anteil kulturfremder Immigranten steigt und steigt immer weiter und mit ihm die Anzahl der Vergewaltigungen, sogar von 80-, 90-jährigen Frauen. Ebenso steigt die Anzahl von unvorstellbar grausamen Verbrechen, die wir noch vor Jahren so nicht kannten. Frauen werden an die Anhängerkupplung gebunden und hinterm Autor durch die Straßen geschleift. Oder sie werden lebendig verbrannt. Kehlen werden durchgeschnitten, Köpfe bei lebendigem Leib abgetrennt usw. usf. All das mitten in Deutschland im Jahre 2017 (!). Und fast immer wird von den M-Medien versucht zu vertuschen, dass es sich bei den Tätern um Ausländer bzw. Immigranten handelt.