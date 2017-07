Lieber deutscher Schlafmichel, wählst Du dieses Mal wieder mal mit IM Erika, genannt Das Merkel deinen endgültigen Untergang oder denkst Du über eine Alternative nach…2017 ist dein Schicksalsjahr!!!

Dr. Alice Weidel steht erfolgreich gegen vier Systemmarionetten ihren Mann…:

An alle Eigenheimbesitzer, Hypothekenabzahler, verbeamtete Aktenschieber, HinterderGardinesteher, Gartenzwergpolierer und Aktentaschenträger…:

Bei der jetzt anstehenden Bundestagswahl geht es um Eure LETZTE CHANCE, die Überflutung Deutschlands mit einem hochaggressiven Migrantenmob noch zu stoppen, den Familiennachzug und die Öffnung der Grenzen für JEDERMANN durch Merkel zu VERHINDERN…!!! Die innere Sicherheit ist MASSIVST GEFÄHRDET oder glaubt ihr wirklich, euch hinter euren gepflegten und mit der Nagelschere gestutzten Buchsbaumhecken verschanzen zu können…von was träumt Ihr eigentlich nachts??! Spätestens nach der Bundestagswahl wird Das Merkel ihren Auftrag erfüllen und Deutschland weiter mit jungen Männern aus afrikanischen Ländern fluten, wo weder Krieg noch Verfolgung herrschen…ganz Afrika macht seine Gefängnisse und Irrenanstalten leer und schickt diese grenzdebilen Gestalten auf Abruf in Richtung Italien! Die UN hat angekündigt, die jetzt schon hoffnungslos überfüllten Asylheime in Italien zu entlasten und einen Großteil der Insassen Richtung Österreich und Deutschland zu schicken! Österreich macht schon das Bundesheer für den Ansturm bereit! Was glaubt Ihr müden Schlafmichel denn, wo dann die Reise dieses Einwanderermobs hinführt…genau, in Merkels weit geöffnete Arme und die deutschen Sozialkassen, aus denen sie niemals mehr verschwinden werden…!!!

Nicht wählen zu gehen ist keine Alternative…!!! Guckst Du hier:

Die CSU hat sich erneut dafür ausgesprochen, eine Obergrenze von 200.000 Flüchtlingen pro Jahr einzuführen. Und das, obwohl Bundeskanzlerin Angela Merkel dem Ganzen bereits einen Riegel vorgeschoben hatte.

„Die Obergrenze ist und bleibt ein Ziel der CSU“, sagte Parteichef Horst Seehofer auf der CSU-Vorstandssitzung in München. Allein dies habe ja auch schon zu einer grundlegenden Veränderung der Berliner Politik „in unserem Sinne“ geführt.

Bei Angela Merkel hat es jedoch keinen Sinneswandel hervorgerufen. Die Bundeskanzlerin hält beharrlich an ihrer Einstellung fest und sagte im ARD-Sommerinterview: „Zur Obergrenze ist meine Haltung klar. Ich werde sie nicht akzeptieren.“

Merkel setzt im Wahljahr auf Allianz mit der CSU

Im vergangenen Jahr hatte Seehofer die Obergrenze noch als Bedingung für eine mögliche weitere Koalitionsbeteiligung der CSU erklärt. Auf eine ähnliche Einschränkung verzichtete der bayerische Ministerpräsident jedoch dieses Mal: „Jetzt wollen wir erstmal die Wahl gewinnen.“ Alles andere stehe erst nach dem Wahltag an.

Admin: Das Merkel setzt also auf noch mehr Ficki-Ficki Fachkräfte aus Nordafrika, obwohl es schon überall in Deutschland eskaliert…hier ein kleines Beispiel vom 15.7.17:

Krawalle und sexuelle Übergriffe überschatten ein Volksfest in Schwaben. Frauen sollen belästigt, die Polizei mit Flaschen beworfen worden sein. Die Polizei verliert zwischenzeitlich die Kontrolle über die Lage – und zieht Parallelen zur Silvesternacht in Köln.

Bei einem Volksfest im baden-württembergischen Schorndorf ist am Wochenende die Gewalt eskaliert: Bis zu 1000 Jugendliche und junge Erwachsene warfen mit Flaschen auf Polizisten und Festteilnehmer. Laut Polizei handelte es sich bei vielen um Migranten. Später zogen Gruppen von bis zu 50 Personen durch die Innenstadt, teilweise mit Messern und Schreckschusswaffen bewaffnet, wie Augenzeugen berichten. Mehrere Polizeiautos wurden mit Graffiti besprüht und demoliert. Zudem gab es mehrere Anzeigen wegen Körperverletzungen. Außerdem kam es zu Fällen von sexueller Belästigung.

Die Polizei sei auf diese Entwicklung nicht vorbereitet gewesen und habe die Lage für eine bestimmt Zeit nicht mehr im Griff gehabt, gestand der Präsident des zuständigen Polizeipräsidiums in Aalen, Roland Eisele, auf einer Pressekonferenz ein. „Die Eskalation der Gewalt war für uns nicht vorhersehbar.“ Man habe sich bei der Einsatzplanung an den Erfahrungen aus den Vorjahren orientiert.

Polizei in der Kritik

Schwere Krawalle überschatten Volksfest in Schorndorf

„Den Beamten ist ein Aggressionspotenzial entgegengeschlagen, das wir noch nie gekannt haben in den vergangenen Jahren“, so Eisele weiter. Die Beamten hätten zwischenzeitlich den Rückzug antreten und sich verstärken müssen. Der Polizeichef verglich die Ereignisse mit denen der Silvesternacht in Köln zum Jahreswechsel 2015/16 – auch in der 40.000-Einwohner-Stadt Schorndorf hätten einzelne Täter aus einer großen Gruppe heraus Straftaten begangen.

Sexuelle Übergriffe durch Iraker und Afghanen

Bereits am Freitag wurden drei Vorfälle gemeldet, bei denen Frauen auf dem Marktplatz sexuell belästigt wurden. In einem Fall konnte ein 20-jähriger Iraker als Tatverdächtiger ermittelt werden. Am Samstag soll auf dem Bahnhofsvorplatz eine 17-Jährige von drei Männern festgehalten und am Po begrapscht worden sein. Als Tatverdächtige wurden drei Asylbewerber aus Afghanistan im Alter von 18 bis 20 Jahren ermittelt. Allerdings seien noch keine Haftbefehle erlassen worden.

In der Nacht zum Sonntag eskalierte im Schlosspark schließlich die Gewalt: Aus einer Gruppe von 1000 jungen Menschen wurden Flaschen auf Schlossfassade, Polizisten und andere Feiernde geworfen. Bei dem Versuch, einen Verdächtigen festzunehmen, solidarisierten sich andere mit ihm. Mehrere Polizisten mussten in Schutzausstattung die Festnahme abschirmen, um einen Angriff zu verhindern. Danach wurden die Beamten erneut mit Flaschen beworfen.

Aufgrund der eskalierenden Lage und dem laut Polizei massiven Aggressionspotenzial mussten die Beamten Unterstützung aus umliegenden Landkreisen anfordern. Genaue Zahlen zum Polizeiaufgebot wollte Polizeipräsident Eisele nicht nennen. Die Anzahl der Einsatzkräfte wurde im Laufe des Abends jedoch verdoppelt.

Oberbürgermeister kritisiert Polizei

Nach den Krawallen kritisierte der Schorndorfer Oberbürgermeister die Polizei: „Bislang wurde der Schlosspark immer vor Mitternacht von der Polizei geräumt“, sagte Oberbürgermeister Matthias Klopfer dem SWR. „Ich kann nicht sagen, warum die Polizei dieses Jahr davon abgesehen hat, den Schlosspark zu räumen.“

Auch betonte der SPD-Politiker bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit der Polizei, dass es sich bei den 1000 Randalierern nicht ausschließlich um Menschen mit Migrationshintergrund gehandelt habe. Vielmehr sei die Gruppe bunt gemischt gewesen. Es habe sich zunächst vor allem um Abiturienten und Realschüler gehandelt. Erst um Mitternacht seien Menschen mit Migrationshintergrund dazugestoßen, „Gruppierungen, die auch Gewaltpotenzial hatten“.

Admin: Schon klar, deutsche Schüler haben jetzt als neues Hobby Schlägereien mit der Polizei und Mädels belästigen entdeckt…für wie blöd halten die uns?

„Ich bin ein kleiner Rentner, besitze nur ein kleines Auto, war nie im Urlaub, sondern habe gespart. Deshalb besitze ich jetzt ein schuldenfreies Haus. Damit das erhalten bleibt, steht für mich die Kanzlerin. Sie hat bisher (fast) keine Fehler gemacht und in Deutschland den Wohlstand erhalten.“ – So wie dieser Wähler, denken erschreckend viele Menschen. Vor allem im Westen hält man der Schlepperkönigin nach wie vor die Stange. Bis zur Bundestagswahl sind es noch knapp zwei Monate. Schon jetzt deutet alles darauf hin, dass die Deutschen aus den vergangen Jahren Nichts gelernt haben und Merkel ein weiteres Mal auf den Leim gehen.

Von Akif Pirincci

Gestern bekam ich eine Lese-Mail zu meinem neuen Buch „Der Übergang – Bericht aus einem verlorenen Land“. Dem Absender gefiel`s. Was ihm jedoch überhaupt nicht gefiel, war der resignative Unterton und der Schluß meiner Ausführungen. Gerade ich als Patriot, meinte er, müsse doch „Lösungsvorschläge“ anbieten, wie das Zusteuern dieses schönen Landes in den Zustand eines bestialisierten Dauer-Chaos´ islamisch-afrikanischer Manier zu verhindern, die Ausplünderung seiner Bewohner zu stoppen und das Rad der Geschichte in Richtung des guten alten Deutschlands zurückzudrehen sei. Ich müsse doch verdammt nochmal die Leute zum „Widerstand“ aufrufen, ihnen vor Augen führen, was aus ihrer Heimat bald würde, wenn sie sich nicht gegen die medial und staatlich oktroyierte Überrennung ihres Territoriums, ihrer Werte und all dessen, was Deutschland einst ausgemacht hat, auflehnen. Oder wollte ich mit meinen Publikationen etwa nur Geld verdienen?

Ähm, ja, ein Beruf dient in erster Linie dazu, die materielle Basis zu sichern. Ich habe jedenfalls bis jetzt keinen Schornsteinfeger oder Schreiner kennengelernt, der es für lau tut. Was nicht bedeutet, daß ein Schriftsteller jeden Scheiß für Geld schreibt. Zudem verwechselt der Mann mich mit einem Politaktivisten oder Widerstandskämpfer, der, besessen von seiner heilsbringenden Idee, sein Leben für die gute Sache opfert. Ich finde, ich habe bis auf mein Leben schon genug geopfert. Außerdem scheint der Mail-Schreiber nicht auf dem Laufenden zu sein. So, wie man gegenwärtig aus allen Rohren sowohl politischer- als auch medialerseits vernimmt, hängt das Schicksal Deutschlands von der Frage ab, wer wem heiraten darf. Und nicht von so etwas Vernachlässigbarem, daß letztes Jahr 50 Milliarden Euro für orientalische, asiatische und afrikanische Unnütze ausgegeben wurden, die als Dank dafür und gar nicht mal so selten unsere Frauen begrapschen, vergewaltigen, verletzten und ermorden, von unseren zu Krüppel geschlagenen und gemesserten Söhnen ganz zu schweigen.

Was soll ich sagen, mit all dem ist das nicht mehr im Sinne einer Schicksalsgemeinschaft existente, aber als politisch zurechnungsfähig erachtete und deshalb zur Wahl zugelassene Volk einverstanden und wird im September die gleichen Arschgesichter wählen, die es ganz unmerklich erwürgt. Kollektiv-Suizid at its best infolge von Hirnerweichung durch mediale Indoktrination, eine in Bildungseinrichtungen auf den Afterkuß des Fremden abgerichtete Jugend und durch eine Neo-Spießigkeit, welche den Überbringer der schlechten Nachricht wie mich lieber verfemt und zum Freiwild erklärt, als sich die durch eigenes Schweigen angerichtete Scheiße einzugestehen.

Buchtipp zum Thema: Der Übergang on Akif Pirincci

Bleiben wir einstweilen bei dem Milliardenspiel. Den oben genannten 50 Milliarden gesellen sich nochmal zirka 30 Milliarden Euro an Sozialleistungen, die über „schon länger hier lebende“, außer essen und kacken nix-tuende, also arbeitslose oder noch nie richtig gearbeitet habende Ausländer mit und ohne deutsche Staatsangehörigkeit ausgeschüttet werden. Wenn man die Polit-Pappnasen fragt, was das soll, antworten sie unisono, daß ja niemandem etwas weggenommen wird.

Nach dieser Logik existiert also zweierlei Steuergeld. Das eine wird vornehmlich von den Deutschen erarbeitet und an den Staat überwiesen, der es wiederum in Form von irgendwelchen Leistungen an die Deutschen zurückgibt. Bei den erwähnten 80 Milliarden Euro handelt es sich jedoch nicht um erarbeitetes Steuergeld, sondern das findet Wolfgang Schäuble jedes Jahr unter seinem Kopfkissen. Ergo kann er damit machen, was er will, und da er ein total guter Mensch ist, verschenkt er es halt an arme Migranten. Es wird ja niemandem etwas weggenommen.

Nach dieser Logik duftet ein Furz auch nach Parfüm. Von wegen! Auch diese 80 Milliarden Euro, welche sich schon nächstes Jahr mit dem Familiennachzug der Illegalen, erst recht jedoch übernächstes Jahr mit der Millionenfuhre an neuen Illegalen und synchron zu ihrem Reproduktionstempo verdoppeln, verdreifachen und vervierfachen werden, auch diese 80 Milliarden werden in Wahrheit vom deutschen Volk erarbeitet und ihm anschließend unter Androhung von Gewalt, Gefängnisaufenthalt und Existenzvernichtung geraubt. Sie wurden den Deutschen gestohlen und gehören den Deutschen!

Wir haben uns an die Verschwendung solch ungeheuerlicher Summen schon so sehr gewöhnt, daß wir uns nicht mehr vorstellen können, was man damit für diejenigen, die es erarbeitet haben, Gutes anstellen könnte. Hier eine kleine Liste davon. Und denen, die jetzt sagen „Aber so kann man doch nicht rechnen“ sei gesagt – kann man eben doch! Es ist unser Geld.

Für 80 Milliarden Euro könnte der Staat

* 3.333.333 Deutschen einen BMW der Kompakt-Klasse mit Sonderausstattung schenken.

* 40.000.000 Deutschen einen zweiwöchigen Urlaub a 2000 Euro am Meer spendieren.

* 185.185 deutschen Familien 40 Jahre lang eine Durchschnittsmiete von 900 Euro finanzieren.

* 1.333.333 deutschen Rentnern, die quasi nur noch eine Grundsicherung bekommen und deshalb arm sind, die Rente 10 Jahre lang um 500 Euro monatlich aufstocken.

* 228.571 jungen deutschen Familien, die zwei Kinder großziehen, ein Haus im Wert von 350.000 Euro bauen.

* 4 Millionen Deutschen 10 Jahre lang (im Durchschnitt) kostenlos medizinische Versorgung angedeihen lassen.

* Jedem einzelnen neugeborenen deutschen Kind ein Startguthaben von 160.000 Euro schenken.

* An paradiesischen Gestaden der Erde 5333 Inseln für im Durchschnitt je 15 Millionen Euro erwerben und sie zu Gratis-Erholungsstädten für Deutsche erklären.

* Allen Deutschen zu Weihnachten ein Geschenk im Werte von 1.269 Euro machen.

Oder aber dieses Geld an die Nettosteuerzahler, die es erwirtschaftet haben (13 Millionen) wieder zurückgeben, jedem Einzelnen also 6.153 Euro. Hört sich lustig an, meine Rechnung, nicht wahr? Wissen Sie auch warum? Weil es sich heutzutage halt ungeheuer lustig anhört, wenn jemand wie ich davon halluziniert, daß das erwirtschaftete Geld der Deutschen den Deutschen gehört und nicht Bekloppten mit einem Mandat im Bundestag. Wohl verrückt geworden! Runter mit den Steuern? Um Gotteswillen! Deutsche zuerst? Nazi!

Buchtipp zum Thema: Deutschland von Sinnen von Akif Pirincci

Kommen wir deshalb zu der Anfangsfrage zurück, weshalb ein der Unterjochung und schließlich dem endgültigen Verschwinden ausgeliefertes Volk wie die Deutschen dennoch im September wieder mehrheitlich diejenigen Kriminellen wählen wird, die genau dieses schändliche Spiel betreiben. Die Antwort darauf ist zu Beginn nicht besonders aufregend, enthält jedoch eine überraschende Schlußpointe. Die Deutschen sind in ihrer Mehrheit Spießer und wählen gern „gemäßigt“.

Das bedarf der Erklärung. Mit Spießer ist jener Typus gemeint, der im Leben solide agiert, eher konservativ handelt, arbeitsam und sparsam ist, die Nadel seiner Agende weder bis zum Anschlag nach links noch nach rechts ausschlagen und hübsch im Mittelfeld vibrieren läßt, eine Führergestalt braucht, bei der er alle seine politischen und gesellschaftlichen Sorgen abladen kann, so daß er sich nicht selber die Mühe machen muß, und dem jede Art von Auffälligkeit und Herausragen aus der Masse verhaßt ist. Mit einem Wort, der Spießer ist nie radikal. Das klingt einigermaßen allgemein. Deshalb hier ein hübsches Beispiel. Am 8. 7. erscheint anläßlich des G-20-Gipfels in Hamburg ein Artikel bei WELT-Online mit dem recht komödiantischen Titel „Als Merkel den Saal betritt, setzt ein Jubelsturm ein“. Es handelt sich um das in der Elbphilharmonie angesetzten Klassikkonzert für die versammelten Staatoberhäupter, während draußen Linksterroristen die halbe Stadt in Schutt und Asche legen. Nichtsdestotrotz scheint der internationale Götterolymp von den Staatslenkungskünsten der grotesken Gestalt mit ihren modisch stets treffsicheren Outfits euphorisiert: „Ein kleiner Jubelsturm setzte ein, als Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) an der Seite ihres Mannes, Professor Joachim Sauer, den Saal betrat.“

Aber auf diesen Tanz der Irren will ich gar nicht hinaus. Der Artikel bekam zirka 300 Kommentare, meist negativer Art, denn die meisten, die solcherlei Presseartikel kommentieren, sind der hiesigen Politik feindlich gesinnt. Es sind also die üblichen Verdächtigen. Dann jedoch ist plötzlich ein Kommentar in der langen Liste zu finden, der in seiner Einfachheit und Ehrlichkeit überrascht, schockiert und rührt:

„Ich bin ein kleiner Rentner, besitze nur ein kleines Auto, war nie im Urlaub, sondern habe gespart. Deshalb besitze ich jetzt ein schuldenfreies Haus. Damit das erhalten bleibt, steht für mich die Kanzlerin. Sie hat bisher (fast) keine Fehler gemacht und in Deutschland den Wohlstand erhalten.“

Ich möchte an diesem Beispiel aufzeigen, wieso Deutschland auch bei der bevorstehenden Bundestagswahl mehrheitlich seinen Untergang wählen wird. Die Sache ist nämlich sehr einfach. Der wählende Spießer ist über Dekaden hinweg der gleiche geblieben: sparsam, arbeitsam, bescheidener Wohlstand, den es zu schützen gilt, bloß nicht übertreiben. Er ist, wie gesagt, nicht radikal und möchte keine Experimente. Aber – jetzt kommt´s – die politische Klasse, von welcher der deutsche Spießer immer noch glaubt, daß sie so spießig wäre wie er, ist in den letzten 20 / 30 Jahren extrem radikal geworden! Natürlich ist der Spießer nicht dumm und hat es so ein bißchen mitbekommen, wenn auch nicht in seiner ganzen furchtbaren Tragweite. Doch dagegen hat er ein probates Mittel: „… besitze nur ein kleines Auto, war nie im Urlaub, sondern habe gespart.“

Unwillkürlich möchte man diesen Herrn schütteln und ihn fragen: „Warum hast du das getan, du Vollidiot?!“ Nur um ein kleines und womöglich wertloses Häuschen am Arsch von Deutschland zu besitzen? Schau mal, der Grieche hat überhaupt nichts gespart, besitzt aber zu 70 Prozent Grundbesitz (das Mieterland Deutschland nur 40 Prozent). Das gilt mehr oder weniger auch für alle anderen EU-Länder, selbst für Rumänien. Und wieso warst du nie im Urlaub?

All diese Drecksregierungen, die du bis jetzt gewählt hast, hätten dir jedes Jahr einen dreimonatigen Luxusurlaub auf den Seychellen schenken können, inklusive eine Klasse-Nutte jede Nacht, wenn sie (wie oben aufgelistet) nicht rund um die Uhr damit beschäftigt gewesen wären, irgendwelchen dahergelaufenen Parasiten, Berufsfaulenzern und failed states dein Hartverdientes ins Arschloch zu pumpen. Weshalb besitzt du nur ein kleines Auto, das vermutlich schon auseinanderfällt, während irre Lesben mit ihrem Gender-Zirkus und dem Märchen aus Schwachsinnistan, daß auch Männer Kinder bekommen könnten, jährlich eineinhalb Milliarden Euro vom Staat kassieren und sich einen Maybach leisten könnten?

Und wie um alles in der Welt kommst du auf den Blödsinn, daß der Erhalt deines beschissen kleinen Wohlstands der Kanzlerin zu verdanken sei? Bist du blind? Bist du taub? Hast du nicht mitgekriegt, daß sie und ihre Klone in der Regierung und in den Regierungen zuvor gar nix für dich getan haben, außer dich von vorne bis hinten zu verarschen? Weißt du nicht, daß deine über alles geliebte Führerin nichts weiter als eine weiße Leinwand ist, eine Projektionsfläche für all die von gescheiterten Existenzen, Geistesgestörten und Menschenfeinden ausgedachte zeitgeistige Scheiße? Obgleich du schon das Rentenalter erreicht hast, also Einiges an Lebenserfahrung auf dem Buckel haben müßtest, bemerkst du nicht, daß es in dieser mit Steuergeldern vollgefressenen Politik nicht mehr um des Volkes Wohl geht, sondern nur noch darum, daß irgendwelche Presse-Spinner in Hamburg oder Berlin eine von einem Desaster in die nächste torkelnde alte Frau über den grünen Klee zu loben.

Warst du die letzten Tage im Koma und hast nicht registriert, welche Diktatur-Gesetze mal so eben an einem Tag beschlossen worden sind? Paß demnächst auf, daß du morgens um Sechs nicht von einem Polizei-Sonderkommando Besuch erhältst, weil du auf Facebook ein Negativ-Kommentar über unsere „ausländischen Mitbürger“ geliked hast. Volksverhetzung ist nämlich heute das neue Knöllchen, allerdings mit Knastzuschlag. Hast du ein paar Kröten auf der Bank? Tja, Pech gehabt, nun mußt du dafür zahlen, nennt sich Negativzinns. Und glaub ja nicht, du könntest dein Geld unter deinem Kopfkissen aufbewahren und dann alles bar ausgeben. Ab 5000 Euro stehst du nämlich mit einem Bein im Knast, mein Lieber. Ach, und bilde dir bloß nicht ein, daß du deinen Frust immerhin mit Gleichgesinnten teilen könntest, zum Beispiel über elektronische Post in welcher Art auch immer. Das neue Gesetz besagt nämlich, daß man selbst dein Stöhnen beim Kacken auf dem Klo abhören darf. Und wenn du gegen die Regierung stöhnst, bist du dran!

Buchtipp zum Thema: Umvolkung von Akif Pirincci

Aber solche Petitessen interessieren dich eh nicht, weil du der geborene Untertan bist und in deinem spießigen Wahn glaubst, Politik wird gemacht, damit dein Mini-Wohlstand erhalten bleibt. Pustekuchen, Politik wird gegenwärtig nur noch gemacht, damit solche Trottel wie du schöne Fotos von einem gefakten Deutschland anglotzen und du mit humanistischen Sprüchen aus einem Kinderbuch eingeseift wirst. Geh mal auf die Straße und guck dich um. Weißt du, warum es dort inzwischen wie in einer Kombination aus orientalischem Basar und afrikanischem Busch aussieht?

Weil es unschöne Bilder geben würde, wenn man das Ensemble dieses destruktiven, häßlichen und bisweilen mörderischen Theaters wieder rausschmeißen würde. Weißt du, warum du jetzt das Dreifache des Energiepreises im Vergleich zu früher löhnen mußt? Weil jede Menge Verbrecher in den Bau wandern müßten, würde man sich zugestehen, daß diese Erneuerbare-Energie-Scheiße von Anfang an nur aus Betrug und Schamanentum bestand. Und weißt du, warum du jetzt mit deinem ganzen Vermögen für die Schulden anderer Länder haften mußt? Damit zum Beispiel Franzosen mit 52 in Rente gehen und Italiener als überbezahlte Beamte ihrem Feierabend entgegenschlafen können.

Doch überlassen wir diesen schlichten Opa sich selbst, der offenkundig Angela Merkel mit Ludwig Erhard verwechselt und Duisburg-Marxloh mit einem Abenteuerbuch von Karl May. Eigentlich wollte ich mich vor meinem Leser dafür rechtfertigen, warum es mir in meinen Schriften ums Verrecken nicht gelingen will, eine rosa Zukunft für unsere Heimat zu erblicken. Ganz einfach, weil die Mehrheit der Deutschen eben wie unser Freund tickt. Je radikaler, deutschfeindlicher, räuberischer und kollaborativ mit neandertaleresken Fremden agierender die Regierung ist, damit irgendwelche Wichser von SPIEGEL, ZEIT oder der WELT deren Mitgliedern Poesiealben widmen, desto fester klammern sie sich an einen pseudoweisen Hosenanzug, der alles wieder heile zu machen verspricht. Vielleicht ist es sowas wie die vermehrte Ausschüttung von schmerzstillenden Botenstoffen bei einem sterbenden Tier. Reisende soll man nicht aufhalten.

Deswegen im September mit Zweitstimme BÜNDNIS GRUNDEINKOMMEN wählen…!

Merkels „FickiFicki-Fachkräfte“ haben es doch schon und das in fast doppelter Höhe, wie es einem Erwerbslosen zusteht…! Oder glaubt jemand ernsthaft, dass von denen einer in den nächsten Jahren irgendwie arbeiten geht, außer Drogen an Kinder verticken oder die arabischen Clans in ihren „Aktivitäten“ zu unterstützen? Der Autohandel in Deutschland ist z. B. völlig in Mustafas und Ibrahims Hand…wie konnte das passieren?

Guckt mal auf http://www.anonymousnews.ru was gerade in Schweden abgeht…das haben wir noch vor uns!

Die manipulieren jahrzehntelang die Wahlen und wollen es jetzt auf die Russen schieben…das glauben doch nur noch die ganz verblödeten Michel, oder? Der degenerierte Migrantenmob muss jedenfalls zeitnah wieder nach Hause geschickt werden…dazu fällt mir nur die AfD ein! Wenn das erledigt ist und die Sozialsysteme sich wieder von dem Schock erholt haben, kann man sie ja wieder abwählen, wenn sie so eine Scheisspolitik machen wie die anderen…aber eine Chance haben sie verdient! Die Blockparteien haben ihre Chancen schon längst verspielt…weg damit!

Was ich auch beim Thema „Reichsbürger“ oder auch Chemtrails schmerzlich vermisse, sind die ganz großen Politiktalkshows wie Plasberg, Will, Maischberger, Illner…wann setzen sich denn mal ein paar „gestandene“ Systemmarionetten mit ein paar dieser ominösen Reichsbürger wie z. B. Adrian Ursache an den runden Tisch und diskutieren das mal vor aller Öffentlichkeit aus? Nur so meine Vermutung, denn da könnten ja ein paar Dinge in die Öffentlichkeit gelangen und dem Schlafmichel die Augen öffnen…und das will ja keiner von Rothschilds Klinkenlutschern! 😎

Der ständige Aufruf, nicht wählen zu gehen, könnte genauso gut von den debilen Sonnenstaatländlern kommen, die ihre Pfründe gesichert wissen wollen…einfacher kann man den Blockflöten nicht zum Wahlerfolg verhelfen! 20% – 25% der wahlberechtigten Deutschen sind noch unentschlossen oder gehen nicht wählen, das heißt 75% gehen AUF JEDEN FALL wählen! Diese sogenannten NORMOPATHEN, die krankhaft der Norm entsprechen wollen, siehe:

werden Deutschland weiter in den Abgrund treiben…wollt Ihr das denn auch? Anders kann ich mir dieses gebetsmühlenartige Festhalten an einer sinnlosen Wahlverweigerung nicht erklären! Selbst wenn 60% nicht wählen gehen, aber die Blockflöten alle ihr Kreuz bei der Illuminatenraute, also Frau Kasner/Merkel machen, werden dann die Wahlen für ungültig erklärt, die Blockparteien abgeschafft und die Verfassunggebende Versammlung einberufen oder der Hörstel zum König ausgerufen…wohl eher nicht, oder?

Der hochaggressive Migrantenmob muss zeitnah zurück nach Nordafrika geschickt werden und eine Nachwanderung von vielleicht 15 Familienmitgliedern pro Refugee, also Wirtschaftsmigrant, effektiv verhindert werden…! Mir persönlich ist völlig egal, ob das Christen, Islamisten, Mormonen oder sonst was sind…wer hier her geholt wird, weil er bei uns angeblich Schutz sucht und dann hier Menschen drangsaliert, vergewaltigt und umbringt sollte schleunigst und am besten gestern mit einem Riesenarschtritt wieder nach Hause befördert werden, statt den Sozialsystemen oder den Kuschelknästen zur Last zu fallen! Polen, Ungarn und die Tschechen sind zu beneiden…die haben Politiker mit EIERN!!! Das Nachbarland Schweden wird gerade von der linken Lesbenregierung voll in die Tonne getreten…traurig sowas mit anzusehen! 80% der Polizisten quittieren dort in den Großstädten den Dienst auf der Straße…wann ist es hier so weit? Wie lange gucken wir noch zu und verteufeln die Parteien, die das stoppen wollen…? Der Bundesregierung wurde übrigens gerichtlich per Unterlassungserklärung untersagt, die AfD als rechtsextrem bezeichnen zu dürfen…Angst um sein Leben und das seiner Kinder oder Eltern zu haben hat nämlich nichts, aber auch GAR NICHTS mit Rechtsextrem zu tun…!

„Der Mensch. Er opfert seine Gesundheit, um Geld zu verdienen. Dann opfert er sein Geld, um seine Gesundheit zurück zu bekommen. Er ist so auf die Zukunft fixiert, daß er die Gegenwart nicht genießen kann. Das Ergebnis ist, daß er weder die Zukunft noch die Gegenwart lebt. Er lebt so, als würde er niemals sterben und er stirbt so, als hätte er niemals gelebt.“ (Dalai Lama).

