Moin Aufgewachter…war Napoleon ein Schwachkopf oder lebensmüde?

Moin Aufgewachter, ich greife mal Dein letztes Zitat auf:

Napoleon (2.0)

„Ja, wenn für Dich der Widerstand nur darin besteht, das Kreuz auf dem Wahlzettel alle vier Jahre woanders zu machen, dann muß ich Dir leider mitteilen, daß es um Dein Bewußtsein auch nicht sonderlich gut bestellt ist.“

Ich habe mal tief in den Windungen meines noch vorhandenen Resthirns geblättert und fand dies hier:

„Ja, aber wenn für Dich der Widerstand nur darin besteht, dein Kreuz bei den wohl wichtigsten Wahlen dieses Jahrhunderts wieder einmal einfach nur zu verweigern und Du somit die alten Wirtschaftsmarionetten von CDU/CSU ( Chronisch degenerierte Union ) und dadurch wieder einmal Das Merkel und ihre Helfershelfer Maas und Maiziere auf den Thron der BRiD gehieft werden, dann muß ich Dir leider mitteilen, das dein Bewusstsein einer dringenden Regeneration benötigt!“ 😆😎

Napoleon (3.0)

Ansonsten folgt nämlich das hier (natürlich reinster Hate-News und Fake-Speech Aluhutträger-Unsinn…wird wöchentlich ergänzt):

(Die kommende Flüchtlingswelle 2018 wird Deutschland zerstören – Schrang TV)

(Remigration JETZT…der Krieg in Syrien ist vorbei und der Rest der EINWANDERER kann auch gleich zurück mit 50€ Handgeld!)

(Schweden zerbricht an der Gewalt des Migrantenmobs durch die Einwanderungspolitik der linken Hardcore-Lesbenregierung)

(NGO Schlepperorganisationen helfen EINWANDERERN, NICHT FLÜCHTLINGEN)

(Der Trump Effekt – Deutschland First – Dirk Müller Prognose 2017)

(Deutschlands Milliardengewinne durch die Einwanderer (nicht Flüchtlings) krise)

(Jahrelanger Wahlbetrug in der BRiD…?)

(Dr. Alice Weidel behauptet sich bei Maischberger grandios gegen 4 Systemmarionetten)

(Aufruf an die noch denkenden Deutschen)

An alle Eigenheimbesitzer, Hypothekenabzahler, verbeamtete Aktenschieber, HinterderGardinesteher, Gartenzwergpolierer und Aktentaschenträger…:

Bei der jetzt anstehenden Bundestagswahl geht es um Eure LETZTE CHANCE, die Überflutung Deutschlands mit einem hochaggressiven Migrantenmob noch zu stoppen, den Familiennachzug und die Öffnung der Grenzen für JEDERMANN durch Merkel zu VERHINDERN…!!! Die innere Sicherheit ist MASSIVST GEFÄHRDET oder glaubt ihr wirklich, euch hinter euren gepflegten und mit der Nagelschere gestutzten Buchsbaumhecken und Vollstoffgardinen verschanzen zu können…von was träumt Ihr eigentlich nachts??! Spätestens nach der Bundestagswahl wird Das Merkel ihren Auftrag erfüllen und Deutschland weiter mit jungen Männern aus afrikanischen Ländern fluten, wo weder Krieg noch Verfolgung herrschen…?Ganz Afrika macht seine Gefängnisse und Irrenanstalten leer und schickt diese grenzdebilen Gestalten auf Abruf in Richtung Italien! Die UN hat angekündigt, die jetzt schon hoffnungslos überfüllten Asylheime in Italien zu entlasten und einen Großteil der Insassen Richtung Österreich und Deutschland zu schicken! Österreich macht schon das Bundesheer für den Ansturm bereit! Was glaubt Ihr müden Schlafmichel denn, wo dann die Reise dieses Einwanderermobs hinführt? Genau, in Merkels weit geöffnete Arme und die deutschen Sozialkassen!!! Mit großem Glück bekommt ihr dann im Alter noch eine Grundsicherung, sofern ihr nicht verbeamtet seid und somit mit den Pfründen der BRiD vernetzt seid..!

(Anwältin deckt die Lügen der SPD auf und wechselt zur AFD – Maybrit Illner)

Lieber deutscher Schlafmichel, wählst Du dieses Mal wieder mal mit IM Erika Merkel deinen endgültigen Untergang oder denkst Du über eine Alternative nach…? Nicht wählen zu gehen ist keine Alternative…!!! Guckst Du hier:

https://www.derwesten.de/politik/wer-nicht-waehlen-geht-hilft-vor-allem-den-grossen-parteien-id8410093.html

