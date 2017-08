Lieber deutscher Schlafmichel, wähle diesmal irgendwas…ABER WÄHLE, wenn Du das Merkel, ihre Systemmarionetten und den angekarrten Migrantenmob wieder loswerden möchtest – DIES IST DEINE LETZTE CHANCE!!!

Wer immer wieder die Systemparteien wählt, unterstützt diese von der Wirtschaftslobby gesponserten NGO Marionetten dabei, immer so weiter zu machen! Geht nicht mehr zur Wahl der Systemparteien, sondern wählt eine Alternative, lasst euch krank schreiben, klinkt euch aus dem System eine Weile aus, damit sie endlich merkeln: So gehts nicht weiter!!! Macht euch über WordPress Blogs schlau (Furzbook und YouTaub fallen ja dank dem Maasmännchen weg…) und tragt die frohe Kunde weiter, damit immer mehr Schlafschafe aufwachen und mit Fackeln durch die Straßen ziehen…wahrscheinlich geht die Revolution mal wieder in Sachsen los:

AUF DIE STRASSE, LEIPZIGER…WIE 1989! Im Westen Deutschlands hat das Männchen im pinken Poloshirt sich wie immer hinter den Gardinen verschanzt und guckt erstmal, was das Merkel und das Maasmännchen so machen und scheisst nebenbei seinen Nachbarn wegen falsch Parken an…wirklich sooooo DUMM ?!!

Die Patientenverfügung und das Testament kann man machen, wenn man mit dem Arsch zu Hause bleibt, nicht wählen geht und zuguckt, was passieren wird…! Ganz Nordafrika hat seine Gefängnisse und Irrenanstalten geleert und schickt diese Patienten nun geordnet nach Europa, also zum großen Teil somit nach Doitschland, das weiß doch nun jedes Kind, oder…?

Warum gibt es denn so viele Minderjährige mit Vollbärten und warum sind denn die NGO-Boote mit 98% männlichen „Flüchtlingen“ besetzt…das kann sich doch jeder mit 3 verbliebenen Gehirnzellen selbst ausmalen! Bleiben denn die Frauen und Kinder aus Syrien zu Hause und sitzen den Krieg aus, während die degenerierten „Fachkräfte“ hier das deutsche Volk belästigen und abstechen und nicht mal dafür richtig bestraft werden?

Immerhin geht es hier bei der Wahl im September 2017 für sehr viele Menschen in Doitschland um Leben und Tod…in diesem Fall den Leuten zu raten, einfach mal mit dem Arsch zu Hause zu bleiben und nicht wählen zu gehen, halte ich schon für sehr grenzwertig!

Die letzten Jahrzehnte mit den bekannten „Volks“-Parteien haben das deutsche Volk genau dorthin gebracht, wo es jetzt steht: Am Abgrund! Die Deutschen haben nun die Wahl: Wählen sie mit der AfD die Veränderung oder gehen sie mit den „altbewährten“ Volksparteien und deren Wirtschaftsmarionetten einen Schritt weiter…?

Alleine die jetzt schnelle Änderung zur Wahl des Alterspräsidenten im Bundestag beweist doch Schwarz auf Weiß, wie undemokratisch und pensionsgeil diese Damen und Herren der Systemparteien in Wirklichkeit sind…sie haben Angst um ihre Pfründe und fürchten, die Briefumschläge der Wirtschaftslobbyisten könnten abnehmen!

Ihr könnt entweder auf die Verfassunggebende Versammlung bis zum Sankt Nimmerleinstag warten…oder im Herbst 2017 die jetzt neu aufgestellte AfD wählen – Im Moment leider wirklich die einzige Alternative, um den MIGRANTENMOB zu stoppen und möglichst ZEITNAH seiner REMIGRATION zuzuführen…oder wollt Ihr in Kürze Verhältnisse wie in Frankreich und Schweden, wo es gerade brennt?

Gut wäre es, wenn wir alle aufstehen und viele andere noch schlafende Michel aufwecken und endlich diese gekauften Systemparteien abwählen, siehe USA und Frankreich…! Dort wie hier wird es sehr bald bergauf gehen, wenn die Drogendealer und FickiFicki Horden erst einmal mit max. 100€ Handgeld (damals Begrüßungsgeld, jetzt „Auf Nimmer Wiedersehen“ Prämie) und einem Tritt in den Arsch zeitnah zurück in die Heimat geschickt wurden…!

Bis vor ein paar Tagen war ich ehrlich gesagt nicht gerade ein Fan der AfD, weil ich immer die bedenklichen Aussagen einiger arroganter Mitglieder dieser Partei (Höcke, Lucke) vor Augen hatte, den geplanten Umgang mit Erwerbslosen immer noch für höchst bedenklich halte (Ein EXISTENZMINIMUM darf man nicht sanktionieren – PUNKT!) und diese selbstverliebte Selbstdarstellerin Petry nicht ausstehen kann…doch nach dem letzten Parteitag am Sonntag und der Rede von Frau Weidel und Herrn Meuthen fiel es mir wie Schuppen aus dem schütteren Haupthaar:

Eine andere Wahlalternative hat der geburtsdeutsche schlafende Michel leider nicht, um diesen geplanten NWO – NGO Genozid am geburtsdeutschen Volk durch die lächerlicherweise „Volksparteien“ genannten Wirtschaftsklüngel mit Hilfe des ungezügelten Zuzugs von hochaggressiven Wirtschaftsmigranten (NAFRIS) in die deutschen Sozialsysteme zumindest zu stoppen…also mir fällt keine ein, die diesen Wahnsinn effektiv stoppen und rückgängig machen will!

Der deutsche Michel muss nun mal wählen gehen, das hat er so gelernt und es liegt ihm im Blut, anderen hinterher zu laufen und zuzujubeln…also dann bitte nicht mehr diesen NWO – NGO – Geldscheffel – Marionetten der CDU/CSU, SPD, Linke oder Grüne, sondern die Vertreter einer Partei, die dieses völlig aus dem Ruder gelaufene und überflüssige Genderscheiß-Gutmenschentum gegenüber diesen von Schleppern und SOROS „Rettungsschiffen“ zugeführten Wirtschaftsmigranten, welche sich im RETTUNGSLAND nicht einmal halbwegs wie normale Menschen benehmen können endlich ablegt und sich den Millionen verarmten DEUTSCHEN Kindern, Obdachlosen und ohne Schuld durch Krankheit und/oder Alter (45+) erwerbslos gewordenen Menschen zuwendet und diese endlich UNTERSTÜTZT und nicht ZU TODE SANKTIONIERT…!

Wenn nach diesem unsäglichen Lucke nun auch noch der Höcke endlich den Abgang macht und etwas gesetztere Leute mit Sinn und Verstand an die Spitze kommen, die nicht mit den Marionetten der Wirtschaftslobby der anderen Parteien auf Deibl komm raus koalieren wollen, um an die Macht und die Pensionströge zu kommen und diese Selbstdarsteller und Emporkömmlinge weg sind, dann los:

RETTET DIE KINDER, FRAUEN UND RENTNER VOR DIESEM DEGENERIERTEN UND GRENZDEBILEN FICKIFICKI WIRTSCHAFTSMIGRANTENMOB UND SCHICKT SIE DIREKT ERST MAL IN DIE VORGÄRTEN UND LUXUSLOFTE DER DERZEITIG GEKAUFTEN POLITKOMPARSEN !!!

Meine Botschaft als AfD-Vorsitzender an die „Wirtschaftsrefugees“ wäre: Ihr kommt hierher und denkt, alle Christen sind Untermenschen?: GLEICH RAUS !!!

Ihr kommt hierher und denkt, ihr könnt den Rest eures Lebens in den deutschen Sozialsystemen rumgammeln?: GLEICH RAUS !!!

Ihr kommt hierher und denkt, ihr dürft unsere Frauen, Kinder und Eltern befummeln und vergewaltigen?: SOFORT RAUS…GO FUCK YOURSELF !!! Ihr kommt hierher und denkt, Allahu Akbar und Mohammed ist sein Prophet und deshalb wollt ihr hier das Schariagesetz einführen?: GANZ SCHNELL RAUS !!!

Ihr lebt hier seit Jahren und denkt, mit Erdogan werden wir eine Diktatur in der Türkei errichten?: GLEICH RAUS !!! Geht wieder dorthin wo man Italienisch spricht…und dann geht ganz lange weiter (aus „Königreich der Himmel“) !!!

„Hasskriminalität“ durch den Migrantenmob und „strafbare Fake News“ der verschweigenden Systempresse…das kann man der ReGIERung der BRD direkt auf die Fahne schreiben! Oder kennt jemand noch ein Land (OK, außer Schweden und Frankreich, wo es jetzt gerade richtig eskaliert), wo sogenannte „Flüchtlinge“ (sprich Wirtschaftsmigranten), welche man aufnimmt und denen man hilft, ohne Not direkt das dort lebende Volk angreifen, belästigen und drangsalieren dürfen…? Scheinbar hat das hat System, es steckt ein Plan dahinter und IM Erna ist für die BRD die ausführende NGO-Marionette mit andauernd krampfhaft geformter Handmuschi…!

Ach ja, und an die lächerlichen Systemtrolle aus dem Taka Tuka Sonnenstaat Traumland: Was sind das eigentlich für Systemlutscher im Sonnenstaatländle (Sonnenstaatland.com – Bezahltes Forum für Systemtrolle!), die einen scheinbar etwas verwirrten, selbst ernannten König verarschen und dabei filmen und dann lächerlich nach Hilfe rufen oder irgendwelche Narben auf Hinterköpfen von Systemkritikern suchen…bei uns hätte es ganz schnell ein paar Maulschellen gesetzt! Sucht euch endlich einen richtigen Job, geht endlich arbeiten und verschmarotzt nicht das hart erschuftete Steuergeld der Menschen in der BRiD, ihr grenzdebilen und degenerierten Loooooser!

“Noch sitzt ihr da oben, ihr feigen Gestalten, vom Feinde bezahlt und dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann Gnade euch Gott.” Carl Theodor Körner (Dichter & Denker)!!!

„Es gibt kein Verbrechen, keinen Kniff, keinen Trick, keinen Schwindel, kein Laster, das nicht von Geheimhaltung lebt. Bringt diese Heimlichkeiten ans Tageslicht, beschreibt sie, macht sie vor aller Augen lächerlich, und früher oder später wird die öffentliche Meinung sie hinwegfegen. Bekanntmachung allein genügt vielleicht nicht; aber es ist das einzige Mittel, ohne das alle anderen versagen.“

Trump, Putin und Jordanien haben gestern einen Waffenstillstand vereinbart…wenn das so weiter geht, können die kräftigen jungen Männer also zeitnah wieder nach Hause und dort für den Aufbau des Landes und gleichzeitig für gaaaaanz viel Nachwuchs bei der im Überfluss vorhandenen Libido sorgen und die deutschen Frauen könnten wieder in Ruhe auf die Strasse gehen…oder?

Naja, wie auch immer…ich bin und bleibe Realist und meine eben nun mal: Wer gar nicht wählt, hilft Merkel und Co.!

Wählt die AfD, die Deutsche Mitte mit Guru Christoph Hörstel, die Tierschutz oder Autofahrer Partei…und mit Eurer ZWEITSTIMME das BÜNDNIS GRUNDEINKOMMEN…ABER WÄHLT!!! Warum sollte man seine Stimme wieder den abgewirtschafteten Marionetten der Wirtschaftslobby von CDU/SPD/FDP/PDS/GRÜNE schenken…denkt ihr wirklich, damit bewirkt man was?

Der Migrantenmob muss wieder nach Hause geschickt werden, sonst geht es uns alle an den Kragen, welche Partei hat das noch mal genau vor…ebend!

Ich halte das Giralgeld mit Zins und Tralala auch für ne Luftnummer, die bald von alleine zusammenbrechen wird, aber kann ich, ihr oder noch mal hunderttausend Andere daran was ändern…eher nicht! Mich regen auch üppige Beamtenpensionen auf, welche die Rente des Arbeiters massiv übersteigen…kann ich es ändern – NEIN!

Kann ich eine vor Hundert Jahren eingeführte Giralgeldluftnummer ändern, die jetzt von einer Handvoll Multi-Billiardären verwaltet wird, ernsthaft ändern oder abschaffen – NEIN!!! Also lass uns doch auf dem Teppich bleiben, alles Gejammer nützt nichts…!

Wer nicht wählen geht, hilft vor allem den großen Parteien…also den Blockflöten, die uns schon soooo weit gebracht haben!

Wer einfach zu Hause bleibt, beeinflusst das Ergebnis. Weil er seinen Stimmenanteil „verschenkt“. Davon profitiert die stärkste Partei. Eine „Enthaltung“ ist im deutschen Wahlrecht nicht vorgesehen. Wir erklären, warum Nichtwähler dennoch mitwählen…:

Berlin.. 2009 hatte CDU-Chefin Angela Merkel die geniale „Strategie“ für die Union im Bundestags-Wahlkampf gefunden: Bloß keine harte Konfrontation mit dem Gegner – auf dass dessen Wähler erst gar nicht an die Urne gingen. Am Ende erlebte die SPD ein Debakel – nicht zuletzt dank Merkels „asymmetrischer Demobilisierung“, wie ihre Taktik seitdem genannt wird.

Auch diesmal plätschert der Wahlkampf vor sich hin, weshalb am Ende viele Wähler am 22. September zu Hause bleiben könnten. Doch sind Bürger, die kein Votum abgeben, tatsächlich „Nichtwähler“? Keineswegs. Denn auch sie beeinflussen das Ergebnis.

Die Großen profitieren am meisten

Zunächst eine rein mathematische Rechnung: Demnach „profitieren“ alle Parteien insofern von vielen Nichtwählern, weil sie selbst mit (absolut) weniger Stimmen ihr angepeiltes (prozentuales) Wahlziel erreichen können. Denn der „Kuchen“, der bei der Wahl verteilt wird, also die Gesamtheit der Sitze im Bundestag, wird durch eine geringe Wahlbeteiligung schließlich nicht kleiner. Die Nichtwähler verschenken lediglich ihren Stimmenanteil – und sind damit dem Votum der übrigen Wähler ausgeliefert.

Angenommen die Union würde am 22. September 40 Prozent der Wählerstimmen anstreben. Für ein solches prozentuales Ergebnis benötigte sie deutlich weniger Stimmen, wenn nur 40 statt beispielsweise 50 Millionen Bürger zur Wahl gehen würden. Dieser Mechanismus gilt natürlich für alle politischen Gruppen, unabhängig vom angestrebten Ergebnis.

Eine mathematische Gesetzmäßigkeit

Aber: Anteilig profitiert die Partei mit den meisten Wählerstimmen auch am stärksten von vielen Nichtwählern. Das ist eine mathematische Gesetzmäßigkeit, die aller Voraussicht nach der Union nützen wird, die in allen Meinungsumfragen deutlich vorn liegt.

Durch ihre Wahl-Verweigerung geben also auch Nichtwähler gewissermaßen ein Votum ab, wenngleich unbewusst oder ungewollt. Streng genommen sind damit also auch sie für das Wahlergebnis ein Stück weit mitverantwortlich.

Enthaltung gibt es bei der Bundestagswahl nicht

Die Möglichkeit einer Stimmenthaltung auf dem Stimmzettel ist übrigens gesetzlich nicht vorgesehen. Sie würde auch keinen Sinn machen. Denn: Die Konsequenz müsste ja sein, dass Parlamentssitze unbesetzt blieben – nach dem prozentualen Anteil der abgegebenen Enthaltungen. „Dies jedoch würde dem Prinzip der repräsentativen Demokratie widersprechen“, heißt es dazu beim Bundeswahlleiter. Und: „Zudem würde eine solche Sitzverteilung die Handlungsfähigkeit einer jeden Volksvertretung stark gefährden oder sogar unmöglich machen.“

Wichtiger ist deshalb die Frage, aus welchem Lager besonders viele Bürger zu Hause bleiben. „Traditionell profitierten die konservativen Parteien von den Nichtwählern“, weiß Emnid-Chef Klaus-Peter Schöppner. Deren Wählerstamm sei tendenziell älter und werteorientierter. „Da gehört das Wählen gehen einfach dazu“, so Schöppner. Daher sei es für die Union leichter, ihre Sympathisanten zu mobilisieren.

Die SPD dagegen war vor allem bei Wahlen mit hoher Beteiligung erfolgreich. 1972 heimste sie ein Rekordergebnis von 45,8 Prozent ein, als 91,1 Prozent der Wahlberechtigten an die Urnen strömten. 2009 dagegen lag die Beteiligung bei gerade 70,8 Prozent ihre Kreuzchen – die SPD kassierte mit 23 Prozent eine verheerende Niederlage.

