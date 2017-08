Hier mal ein Aufruf an die teils grenzdebile Joko & Klaas Generation: Legt mal eure auf Hochglanz polierten Schmarrnphones beiseite, schaltet mal für eine Weile das degenerierte Ballspiel oder das schwachmatische Z-Promi-Containerscheißhaus ab und schaut, was hier und genau jetzt gerade mit eurer noch vorhandenen Restheimat Deutschland passiert:

„IM Erika“ Merkels Fachkraftfickilanten, unterstützt von einer Horde bezahlter „Antifa“-Systemtrolle übernehmen gerade Euer Doitschland! Ja, das Land welches Eure Eltern und Großeltern mit Ihrer Hände Arbeit nach der Sauerei 1945 wieder aufgebaut haben…! Dabei wird gleich mal Eure Rentenkasse geplündert und das Geld mit vollen Händen an die eingeschifften Wirtschaftsrefugees verteilt, wobei sich gleich wieder einmal eine Riege von sogenannten „Wohlfahrtsverbänden“ und „Asylheimbetreibern“, unter denen auf wundersamer Weise auch viele der Parteiamigos, also einige Eurer „Volksaustreter“ sind, so richtig die Taschen voll machen…ähnlich wie bei den „Maßnahmeträgern“ und Sklaventreibern in der Erwerbslosenindustrie! Während sich der Geburtsdeutsche Michel komplett nackig machen muss, um ein Existenzminimum zu bekommen (was übrigens jederzeit von einem übereifrigen Sachbearbeiter auf NULL gekürzt werden kann), erhält der herangekarrte Sozialstaatsmigrant von Anfang an ein bedingungsloses Grundeinkommen und das oft in doppelter Höhe…und das wohl garantiert auf Lebenszeit! Und Freunde, wenn Ihr dachtet, das mit 2015 war es dann jetzt, nach dem Motto „Wir schaffen das, vielleicht…?“:

Weit gefehlt, denn das war nur die 1. Welle…! Die 2. Welle folgt nach der Bundestagswahl mit dem FAMILIENNACHZUG und die 3. Welle mit den unzähligen Kindern, die daraus entstehen werden…, falls Mutti „IM Erika“ und ihre IM-Helfershelfer wieder euer Votum bekommen! Wenn Ihr das wirklich so wollt, bleibt einfach weiter mit dem faulen Arsch vor der Glotze sitzen, wenn nicht, geht auf den Balkon und die Straße und brüllt:

WIR HABEN DIE SCHNAUZE VOLL…IHR KÖNNT UNS ALLE MAL AM ARSCH LECKEN!!!

(Wenn das jetzt Hate-Speech war, hier noch an alle Maasmännchen bei YT und Fuckbook: LECKT MICH! ) Mit euren der Stasi angelehnten Hassgesetzen werdet ihr den freien Geist im Volk nicht verbieten können!

Die ganz neue Welle von Wirtschaftsrefugee-Fickilanten steht übrigens schon in Italien und Nordafrika in den Startlöchern bereit…! Spätestens nach der Bundestagswahl 2017 gehts los…und es werden wie immer nur wenig Kriegsflüchtlinge, Frauen und Kinder dabei sein, sondern wieder hoch gerechnet 95% potente, schlagkräftige junge Männer! Informiert euch einfach mal GEZTAPO frei auf: http://www.anonymousnews.ru

Also: Geht diesmal unbedingt wählen – Wer nicht wählen geht, hilft vor allem den korrumpierten Blockflöten und Politmarionetten, die uns jetzt schon so weit gebracht haben! Wer einfach zu Hause bleibt, beeinflusst das Ergebnis…weil er seinen Stimmenanteil „verschenkt“! Davon profitiert die stärkste Partei. Eine „Enthaltung“ ist im deutschen Wahlrecht nicht vorgesehen. Wir erklären, warum Nichtwähler dennoch mitwählen…:

https://www.derwesten.de/politik/wer-nicht-waehlen-geht-hilft-vor-allem-den-grossen-parteien-id8410093.html

Was also kann der schlafende Michel noch tun, als auf seine mickrige Grundsicherung zu warten, falls er nicht schon vorher durch Impfungen, Chemtrails, Fluor, Jodsalze, Aspartam oder auch den aggressiven MRSA-Keimen und anderen Pestiziden oder jetzt angekarrte, aggressive Migrantenmobs erfolgreich davon abgehalten wurde, das Rentenalter von bald 75 Jahren zu erreichen…? Die Lösung ist einfach: Da derzeit noch Wahlen in der BRiD abgehalten werden, sollte man unbedingt auch hingehen, um seine Stimme nicht den Blockparteien CDU/CSU/SPD und ihren korrumpierten Systemmarionetten zu schenken…wählt eine Alternative und das Bündnis Grundeinkommen! Der Austausch der deutschen Bevölkerung und die Islamisierung Deutschlands kommt mit Riesenschritten! Deshalb am 24.9.2017 AFD wählen und das Kreuz mit dem Kugelschreiber machen…! Am besten wäre es, vor jedem Wahlbüro zwei kräftige Leute mit einem Karton Kugelschreiber für AfD Wähler aufzustellen, gerne auch mit Aufdruck! Hier noch ne schöne Auktion für unsere Merkelfreunde:

http://www.ebay.de/itm/50x-Aufkleber-1-April-Merkel-muss-weg-Anti-Nein-Danke-AfD-Pegida-/112478495787

(PS: Das bin nicht ich, also nicht gleich wieder ein schwer bewaffnetes 200 Mann Einsatzkommando wie bei Adrian Ursache losschicken! Ich bin schon längst weg aus dem Land der Richter und Henker, einst Dichter und Denker!)

Das Merkel muss nicht nur weg, sondern mit ihren verbündeten Systemschergen vor einen internationalen Gerichtshof gestellt werden!

Hier ein schöner Kommentar von Morgenrot:

„Die AfD zu wählen ist ja nur eine Kleinigkeit im großen Ganzen. Aber sie nicht zu wählen wird sicherlich auch nichts bewirken, ganz sicherlich nicht. Ich bin kein Anhänger der AfD, habe immer die NPD gewählt, ich bin aber zur Überzeugung gekommen, daß es besser ist, wenigstens zu versuchen, durch Solidarität unsere Kraft zu bündeln und wenigstens das System in Unruhe stürzen zu können, als immer nur darauf zu beharren, daß Wahlen ja sowieso Schwindel seien, nichts bewirkten usw.!

Was soll dieses Gefasel? Das ist reiner Defätismus!

Es scheint ja unendlich schwer zu sein, eine Gruppe Deutscher zu einer gemeinsamen Handlung zu verleiten. Was muß eigentlich noch alles geschehen, bis das sinnlose Hühnergegacker der Zuwarter, Nihilisten, Defätisten, Deprimierten, Überängstlichen, Trägen, Gerade-in-Urlaub-Gehenden, Hinter-der-Gardine-Steher und und und aufhört und sich anstatt dem einsamen Angsthaben gemeinsame Tat erheischt…?“

Was soll der deutsche Wahlmichel eigentlich machen, ausser eine „Alternative für Deutschland“ zu wählen? Nicht wählen gehen bedeutet, dass die verbeamteten Systemschergen, die IMMER wählen gehen, immer wieder die gleichen Wirtschaftsmarionetten von CDU/SPD an die Macht bringen, weil sie von diesem System profitieren und bis zum Tod an dessen Zitzen hängen werden (üppigste Pensionen…)! Die AfD soll man auch nicht wählen, weil sich dort wohl einige Systemmarionetten von Goldman-Sachs eingenistet haben…DUMMFUG, diese sitzen doch nun wirklich überall! Sobald die Selbstdarsteller Petry/Höcke/Lucke erst mal durch Leute wie Meuthen, Weidel, Storch mit Sinn und Verstand für Deutschland ersetzt worden sind, bleibt es die einzige Alternative, um dieses Land vor der Ausplünderung der Sozialsysteme durch Merkels „Fachkräfte“ zu retten…!

“Noch sitzt ihr da oben, ihr feigen Gestalten, vom Feinde bezahlt und dem Volke zum Spott. Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk und es Gnade euch Gott…” Carl Theodor Körner

ES GIBT KEIN VERBRECHEN, KEINEN KNIFF, KEINEN TRICK, KEINEN SCHWINDEL, KEIN LASTER, DAS NICHT VON GEHEIMHALTUNG LEBT. BRINGT DIESE HEIMLICHKEITEN ANS TAGESLICHT, BESCHREIBT SIE, MACHT SIE VOR ALLER AUGEN LÄCHERLICH, UND FRÜHER ODER SPÄTER WIRD DIE ÖFFENTLICHE MEINUNG SIE HINWEGFEGEN. BEKANNTMACHUNG ALLEIN GENÜGT VIELLEICHT NICHT; ABER ES IST DAS EINZIGE MITTEL, OHNE DAS ALLE ANDEREN VERSAGEN…!

Advertisements