Während Sören und Thorben noch hinter der Gardine stehen, geht bei Kevin, Marcel und Enrico schon die Post ab…Ossis auf die Straße – Revolution – Merkel muss weg !!!

Mir nach, Canaillen! So wie es aussieht, müssen wir dem Merkel alias IM Erika Kasner und ihren Politschmarotzern und grünen Kampflesben noch weitere 4 Jahre bei der endgültigen Zerstörung der deutschen Kultur und der Plünderung der deutschen Sozialkassen für Wirtschaftsrefugees tatenlos zusehen…??? Es nützt nichts, die Räwulozion muss wieder in Sachsen und Anhalt losgehen…der lauwarme Wessi scheint noch zu maulfaul und bequem! Während bei Merkels Besuchen im Osten der Shantygesang: „Jeh doch zuhause, du alte Scheisse“ zu hören ist und sich die hinter Merkel versammelten Claqueure neben dem am Arsch kratzen auch zu eifrigen Beifall zu Merkels „Alles würd jut, wir schaffn das“ Genuschel genötigt sehen, steht der lauwarme Wessi, nennen wir ihn Sören, noch im pinkfarbenen Poloshirt mit einem Glas Rosé in der Hand hinter der Gardine des im Fleischermeister-Barock eingerichteten Wohnzimmers seines auf Schuldgeld-Hypotheken belasteten Hauses und beobachtet argwöhnisch seinen Nachbarn, der mal wieder falsch einparkt, was penibel festgehalten wird und direkt in einer Online-Anzeige endet. Nachdem er nun nach draußen geschlichen ist und im Vorbeigehen ein paar Fliegenschisse von der Windschutzscheibe seines mit Nano versiegelten und auf Schuldgeldbasis zu Beamtenkonditionen geleasten Audi A6 Avant 3.0 mit seinem Restfingernagel entfernt hat und kurz über die scheinbar mit einem Laserschwert geschnittene Buchsbaumhecke lugt, wird sein Verdacht wieder einmal bestätigt: Der Wagen steht exakt 12 cm zu weit von der Bordsteinkante ab…auf an den PC. Dabei ist dem aufmerksamen Bürger im Beamtenstatus völlig entgangen, dass ein paar Meter weiter die Töchter der anderen Nachbarn von ein paar durch Frau Merkel angekarrten, komplett degenerierten Wirtschaftsrefugee-Fachkraftfickilanten angetanzt und begrabscht wurden, nachdem diese die Sonderangebote der gängigen Drogenauswahl abgeschlagen hatten…selbst Schuld! Selbst über die vermehrt auftretenden krankheitskeimverseuchten Kackhaufen in der Altstadt regt er sich nicht mehr auf…ist nun mal so wie Zuhause bei denen, außerdem gibts ja gegen alles Impfungen (Lepra, Gelbfieber, offene TBC, Syphilis…). Muss man halt aufpassen und die Schuhe draußen ausziehen! So lebt er einfach weiter in der von Merkel bereit gestellten Matrix aus heiler Konsumwelt und der herrlichen MultiKulti-Bereicherung durch extrem überqualifizierte Goldstücke und nimmt immer wieder die blaue Pille, statt mal zur roten Pille zu greifen, die z. B. täglich bei http://www.anonymousnews.ru, http://www.epochtimes.de oder auch http://www.politikbetrug.net bereit liegt…! Seltsam, aber so kann man es jeden Tag in den gepflegten Vorstädten sehen!

DIESMAL ARSCH HOCH UND WÄHLEN GEHEN!!! Wer nicht wählen geht, hilft vor allem den korrumpierten Blockflöten und Politmarionetten, die Deutschland vernichten wollen! Wer einfach zu Hause bleibt, beeinflusst das Ergebnis…weil er seinen Stimmenanteil „verschenkt“! Davon profitiert immer die (durch Wahlbetrug?) stärkste Partei. Eine „Enthaltung“ ist im deutschen Wahlrecht nicht vorgesehen. Wir erklären, warum Nichtwähler dennoch mitwählen: https://www.derwesten.de/politik/wer-nicht-waehlen-geht-hilft-vor-allem-den-grossen-parteien-id8410093.html

Der ständige Aufruf, einfach nicht wählen zu gehen, könnte genauso gut von den grenzdebilen und vom Staat bezahlten Sonnenstaatsländlern kommen, die ihre Pfründe gesichert wissen wollen…einfacher kann man den Blockflöten nicht zum Wahlerfolg verhelfen! 20% – 25% der wahlberechtigten Deutschen sind noch unentschlossen oder gehen nicht wählen, das heißt 75% gehen AUF JEDEN FALL wählen! Diese sogenannten NORMOPATHEN, die krankhaft der Norm entsprechen wollen und die Blockflöten wählen,

http://www.eva-herman.net/bekannter-psychotherapeut-maaz-warum-unsere-gesellschaft-so-krank-ist/

werden Deutschland weiter in den Abgrund treiben…wollt Ihr das denn auch?

Anders kann ich mir dieses gebetsmühlenartige Festhalten an einer sinnlosen Wahlverweigerung nicht erklären! Selbst wenn 60% nicht wählen gehen, aber die vom System abhängigen Blockflöten alle ihr Kreuz bei der Rautenmumu Frau IM Erika Kasner/Merkel machen, werden dann die Wahlen für ungültig erklärt, die Blockparteien abgeschafft, die Verfassunggebende Versammlung einberufen oder der Hörstel zum König ausgerufen…wohl eher nicht! Den betroffenen deutschen Menschen zu raten, einfach zu Hause zu bleiben nicht zu wählen und mit der Volksmutti in den Abgrund zu gehen oder einfach mal abzuwarten, was passiert, grenzt für mich an Volksverdummung übelster Art…und kann nur gesteuert sein, vielleicht werden einige Systemkritiker massiv unter Druck gesetzt und umgedreht?

An alle Merkelbeklatscher, Rapefugeebegrüßer und Antifaspinner…eines ist klar: Wer das Merkel und die Restmarionetten noch mal wählt, wählt den Tod und die Drangsal von vielen Deutschen in der nahen Zukunft und hat jetzt schon ihr Blut an seinen Händen! Diese degenerierten Allahbejubler und notgeilen Fachkräfte werden bald vergewaltigend und mordend durch die Straßen in Deutschland ziehen! Wer für eine Kalifatisierung des Abendlandes ist und somit das Mittelalter hierher holen will, sollte dringend mal auf seinen Geisteszustand untersucht werden…denn DAS SCHAFFEN WIR NICHT !!! Eines versteht man eh nicht: Warum werden aus Flüchtlingen ganz plötzlich Einwanderer in die überlasteten Sozialsysteme, die jetzt noch ganze Großfamilien nachholen dürfen…der Krieg ist doch fast vorbei in Syrien?

Ich bekomme gerade so einen richtigen Häth-Spietsch Schub:

Im kommenden Jahr dürfen Hunderttausende Flüchtlinge aus Syrien ihre Familie nach Deutschland holen. Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, haben dann 390.000 Syrer die Erlaubnis zur Familienzusammenführung. Das Blatt beruft sich auf eine Einschätzung der Bundesregierung und zitiert aus einem internen Papier. Demnach ergibt sich aus den Asylentscheidungen der Jahre 2015 und 2016 „ein Potenzial von Syrern, die berechtigt wären, Familienangehörige nachzuholen von 267.500 Personen.“ Im kommenden März erhöhe sich die Zahl um 120.000 Fälle. Wie viele Familienmitglieder hat denn so ein junger, potenter und schlagkräftiger Rapefugee…10, 15, 25 ???

http://www.n-tv.de/politik/390-000-Syrer-duerfen-Familien-nachholen-article20006398.html

Der ungezügelte Zuzug in die deutschen Sozialsysteme muss doch nun endlich effektiv gestoppt werden, dafür steht nur noch eine Partei zur Wahl:

Fünf Wochen vor der Bundestagswahl stellt die AfD ihr Asylkonzept vor. Dessen Kernpunkte lauten: Grenzen dicht und Asylbewerber zurück nach Afrika. Das aktuelle Asylrecht will die Partei abschaffen.

http://www.anonymousnews.ru/2017/08/26/italien-fluechtlinge-fuehren-blutigen-krieg-gegen-militaer-und-polizei-mafia-liquidiert-120-afrikaner/

Die ganz neue Welle von Wirtschaftsrefugees steht übrigens schon in Italien und Nordafrika in den Startlöchern…! Spätestens nach der Bundestagswahl 2017 gehts los…und es werden wie immer nur wenig wirklich echte Kriegsflüchtlinge und Frauen und Kinder dabei sein, sondern wieder hoch gerechnet 98% potente, schlagkräftige junge Männer! Schaut euch einfach mal die Bilder von Flüchtlingsbooten an…wie viele Frauen und Kinder seht ihr dort? Informiert euch einfach mal frei von manipulierten Systemmedien und Klinkenlutschern wie dem Böhmermännchen auf:

http://www.anonymousnews.ru/2017/09/10/und-taeglich-gruesst-der-einzelfall-39-jaehrige-von-fluechtling-brutal-misshandelt-und-vergewaltigt/

Bislang wurden laut Bericht seit 2015 insgesamt 230.000 Nachzugsvisa für Familienangehörige erteilt. Knapp die Hälfte davon sei an Syrer und Iraker gegangen. Dass es nicht mehr waren, wird mit der „Antragsflut“ begründet, die zu langen Wartezeiten führe.

Die AfD will die Mittelmeerroute ab September für Asylbewerber komplett dicht machen und dauerhafte Kontrollen an den deutschen Außengrenzen einrichten. In einem Papier, das die Partei in Berlin vorlegte, heißt es, „dass jeder, der nach dem 1.9.2017 illegal als Asylbewerber in die EU – insbesondere über das Mittelmeer – einreist, für sein Asylverfahren in das erste in Nordafrika eröffnete Asylzentrum verbracht wird“…!

Was also kann der schlafende dumme Michel noch tun, als zum Mindestlohn buckelnd auf seine mickrige Grundsicherung zu warten, falls er nicht schon vorher durch Chemtrails, Fluor, Jodsalze, Aspartam, Impfungen, den aggressiven MRSA-Keimen oder jetzt angekarrte, aggressive Migrantenmobs erfolgreich davon abgehalten wurde, das Rentenalter von bald 75 Jahren zu erreichen…? Die Lösung ist einfach: Da derzeit noch Wahlen in der BRiD abgehalten werden, sollte man unbedingt auch hingehen, um seine Stimme nicht den Blockparteien CDU/CSU/SPD und ihren korrumpierten Systemmarionetten zu schenken…wählt eine Alternative und das Bündnis Grundeinkommen! Der Austausch der deutschen Bevölkerung und die Islamisierung Deutschlands kommt mit Riesenschritten! Deshalb am 24.9.2017 AFD und mit Zweitstimme BÜNDNIS GRUNDEINKOMMEN wählen und das Kreuz mit dem KUGELSCHREIBER machen! Also am besten vor jedem Wahlbüro zwei kräftige Leute mit einem Karton Kugelschreiber für AfD Wähler aufstellen!

Für die Umsetzung dieses Plans soll demnach die deutsche Marine zuständig sein. Sie solle im Verbund mit Einsatzkräften aus Italien und Libyen, „die irreguläre Migration über das Mittelmeer stoppen“. Die Migranten sollten auch dann mit Schiffen nach Algerien, Marokko oder Tunesien gebracht werden, wenn sie aus dem unsicheren Libyen gestartet seien, sagte AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel. Dadurch und durch einen „klaren Schwenk in der Kommunikation“ wolle man „die Menschen von der lebensgefährlichen Überfahrt nach Europa“ abhalten. Um die stabileren Maghreb-Staaten zur Aufnahme von Geflüchteten zu bewegen, seien Handels- und Visa-Erleichterungen denkbar, erklärte Weidel.

Der zweite Spitzenkandidat, Alexander Gauland, ergänzte, es sei dafür auch „diplomatischer Druck“ erforderlich. „Es kann auch mal ‚Deutschland zuerst‘ heißen“, sagte Gauland unter Hinweis auf den Wahlkampf-Slogan „America first“ des US-Präsidenten Donald Trump. Er wollte auch einen Rücktransport von Asylbewerbern nach Libyen nicht ausschließen. Wer via Libyen nach Europa reise, dem könne auch eine Rückkehr nach Libyen zugemutet werden, sagte Gauland.

Gauland prophezeit soziale Spannungen

Die EU sollte nach den Vorstellungen der AfD einen Sonderbeauftragten einsetzen, der die Einrichtung von „Asylzentren in hinreichend stabilen nordafrikanischen Staaten aushandelt“. Flüchtlinge aus Konfliktregionen sollten langfristig in „heimatnahen Schutzzentren“ untergebracht werden. Einige besonders schutzbedürftige Menschen könnten über Umsiedlungsprogramme nach Europa gebracht werden. Bei ihrer Auswahl sollten das UN-Flüchtlingshilfswerk und die jeweiligen Aufnahmestaaten zusammenarbeiten.

Das Asylrecht in seiner heutigen Form will die AfD abschaffen. Andernfalls sei mit sozialen Spannungen in Deutschland zu rechnen, sagte Weidel. Auch steige durch die Einreise von vielen Menschen ohne Papiere die Terrorgefahr. Gauland erklärte, die Entwicklungshilfe sollte sich in Zukunft auf „Leuchtturmprojekte“ in ausgewählten Staaten beschränken. Für Entwicklungspolitik sollte das Auswärtige Amt zuständig sein.

Die AfD hatte mit ihrer Kritik an der Flüchtlingspolitik der Bundesregierung 2016 bei mehreren Landtagswahlen zweistellige Ergebnisse erzielt. Bei den Abstimmungen in diesem Jahr lief es für die Partei etwas schlechter.

(Kommentar Admin: Klar lief es schlechter, weil die letzten Landtags-Wahlen allesamt zu Ungunsten der AfD manipuliert wurden…!)

Zweitstimme: Bündnis Grundeinkommen für ein entspannteres Dasein!

Das AfD Bashing durch die Systemkasper hat begonnen: Russlandkontakte, Redeverbote, Wahlplakate abgeknickt oder gar nicht angebracht…die Stasifaschisten um IM Erika Merkel schrecken vor nichts mehr zurück…so ein erbärmliches Pack! Das beste Beispiel für eine Scheindemokratie mit verordneter Maulsperre für Andersdenkende und pöhse Rechtsradikale!

Die Wahlprognosen sind genauso gefaked wie alles andere…damit der dumme Michel Normopath denkt: Och das wählen ja alle…da mach ich mit…Volksverblödung hoch 3 halt! Manchmal ertappe ich mich dabei, diesen Schwachköpfen, die heute noch die Blockparteien wählen würden, den grausamen Untergang mit Merkels herangekarrten, komplett degenerierten und grenzdebilen Fickilantenmob zu wünschen…aber genau das ist ja das Ziel der ehemaligen Stasi Politpsychopathen um IM Erika: Die Familien und Freundeskreise im Inneren zu zerstören und auszuhöhlen! Es sind die Grünen und Linksfaschisten, die dieses verhasste Deutschland zerstören wollen, genau wie in Schweden, Frankreich und den anderen Ländern, wo die Islamfaschisten die Übermacht in den Städten übernehmen: http://www.anonymousnews.ru !

Meiner Meinung nach ist es vorbei…das Deutschland, so wie es die 60er Generationen noch kennen, ist komplett im Arsch! Die Älteren haben sich mit ihrem Schicksal abgefunden, denn es ist ja immerhin noch besser als nach dem Krieg…und die Jüngeren interessieren sich nicht für so einen Scheiss und starren in ihre Handys oder treten für ein angemessenes Salär den Antifa-Arschlöchern bei, allerdings ohne zu merken, dass es jetzt Rot-Grüne Faschisten und viele ehemalige Stasi-IM’s sind, die dieses Land kontrollieren wollen und dies teilweise schon erfolgreich tun! Alleine die Anzahl der ehemals hochaktiven Stasi-Schweine in der Regierung sollte doch jeden noch halbwegs denkenden Menschen aufhorchen lassen…aber weit gefehlt!

Leider hat man massivste Probleme, seiner Umwelt die jetzige Problematik nahe zu bringen. Die grenzdebile Handygeneration bekommt eh nix mehr mit, während sich die teils schon degenerierten älteren Normopathen in ihre Traumwelt-Matrix zurückziehen und die rote Pille rigoros verweigern, es ist ja immerhin noch besser als nach dem Krieg…ihr solltet es trotzdem immer weiter versuchen!

Also, mir nach Canaillen und wieder auf die Straße wie 1989…Das Merkel und ihre Stasifreunde müssen GENAU JETZT ABGEWÄHLT WERDEN !!!

http://www.anonymousnews.ru/2017/08/30/sex-dschihad-in-chemnitz-fluechtlinge-stuermen-stadtfest-medien-schweigen-und-zensieren/

Auf einem Stadtfest in Chemnitz haben sogenannte „Flüchtlinge“ am vergangenen Wochenende einen neuerlichen Sex-Dschihad verübt. Berichte von Dutzenden Übergriffen durch Migranten auf Frauen und Besucher machen seitdem im Netz die Runde. Polizei und Verantwortliche der Stadt leugnen vehement, dass es jeweils in den Nachtstunden am Freitag und dann gehäuft am Samstag zu sexuellen Übergriffen und anderen schweren Straftaten gekommen ist. In den überregionalen „Qualitätsmedien“ werden die Hintergründe zu den Ereignissen, die schlussendlich sogar zum Abbruch des Stadtfestes führten, entweder verschwiegen oder angezweifelt. Lediglich die Regionalausgabe der Bild berichtete, aber nicht um über die Vorkommnisse aufzuklären, sondern um gegen die AfD zu hetzen, die das kriminelle Treiben des Chemnitzer Sex-Mobs erst öffentlich machte. Nun sind Bilder, Videos und Augenzeugenberichte in sozialen Netzwerken aufgetaucht, die das tatsächliche Ausmaß der gewalttätigen Übergriffe durch Migranten präzise belegen.

Viele Ausländer beteiligt

Es wird von bis zu 4.000 Partygänger berichtet, unter denen sich gegen 0.30 Uhr vor dem Karl-Marx-Monument eine bedrohliche Stimmung entwickelt hat. Darunter, so Sören Uhle, »waren viele Ausländer«. Sören Uhle (41), ist Geschäftsführer der Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH, der Organisator des Chemnitzer Stadtfestes. Und in der Tat sprechen die Bilder aus Chemnitz eine eindeutige Sprache, man sieht Männer und Jugendliche mit schwarzen Haaren, rein augenscheinlich handelt es sich um Nordafrikaner und jungen Männern aus Syrien und dem Irak. Also genau dieselben Gruppen, die sich schon zum Kölner Sex-Mob und auf Volksfesten in allen Ecken der Republik gebildet haben, um dann im Schutz der Masse Straftaten zu begehen.

