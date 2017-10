Die NWO-Abrissbirnen sitzen im Bundestag…Danke an den Aufgewachten!

Im Bundestag verkehren praktisch nur noch Lobbyisten und Agenten mit ihren Hausausweisen. Die Juristen der globalen NWO-Konzerne schreiben die Knebelverträge also die Konzernschutzabkommen und die Lobbyisten lassen diese im Bundestag dann von den Volksvetretern unterschreiben.

Laut Prof. Karl-Albrecht Schachtschneider haben viele Politiker die Verträge, die sie täglich unterschreiben müssen, niemals gelesen und folglich auch nicht verstanden. Doch dafür sind Politiker ja auch gar nicht da. Ähnlich, wie Diplomaten sollen die Politiker Paukenschläge in Harfenklänge verwandeln, um still und klammheimlich das Volk zu blenden.

https://einprozent.de/blog/recherche/wahlbeobachtung-pannen-bei-der-bundestagswahl/2161

Damit der Schwindel möglichst nicht auffliegt, müssen die Marionetten bevor man sie in den Talkshows auf das Volk los lässt, erst einmal zur Schauspielschule zum Aspen Institut gegebenenfalls noch vorher zur Gehirnwäsche in die Denkfabrik der Atlantik Brücke. Wer die wirklichen Hintermänner der Marionetten sucht, der sollte mal einen Blick auf die Internetseiten der Machtzentralen, wie Bilderberg, CFR, Trilaterale Commission werfen. Dazu ruft man einfach die entsprechenden Webseiten auf und lese. Die Agenden der NWO-Abrissbirnen sind dort schön sortiert aufgeführt, haben aber nichts mehr mit unten stehender Abrissbirne gemein.

Solange im Bundestag immernoch die Lobbyisten und Agenten von Bilderberg, CFR, Trilaterale Commission und Atlantik Brücke mit den Hausausweisen ein und ausgehen, wird niemand weder einen Nutzen noch Freude daran haben dort zu sitzen. Der Saustall müßte erst einmal ausgemistet werden und eine institutionelle Vorkehrung getroffen werden, welche die Demokratie vor ihren Unterminierern schützen kann.

https://aufgewachter.wordpress.com/2017/09/29/die-nwo-abrissbirnen-sitzen-im-bundestag/

Der dumme Michel gibt Merkel weitere 4 Jahre, um Deutschland zu zerstören! Das Wahlergebnis am 24.9.2017 in der BRiD…ein Schlag ins Gesicht eines jeden denkenden Menschen, dem noch etwas an Land und Familie liegt! Sogenannte „Flüchtlinge“ bleiben einfach hier, abschiebungsfähige „Nichtflüchtlinge“ und Wirtschaftsmigranten auch, die untergetauchten IS-Schergen sowieso! Ihre Verbrechen werden unter den Tisch gekehrt und der Bevölkerung verschwiegen, alle werden fürstlich beschenkt und die Sozialkassen Deutschlands geplündert, während sich deutsche Erwerbslose und Rentner nackig machen müssen und ihre Ersparnisse für das Alter in Luft auflösen…die Grundsicherung wartet schon! Der Krieg in Syrien ist vorbei, wann genau gehen die jungen „Flüchtlinge“ wieder nach Hause zu ihren Familien und bauen ihr Land wieder auf? Frauen, Kinder und die Alten sind ja dort geblieben, wie man auf den „Flüchtlings“booten gut erkennen konnte…!?

http://www.anonymousnews.ru/2017/10/02/untersuchungsausschuss-zu-den-rechtsbruechen-der-merkel-regierung-petition-unterzeichnen/

Obwohl der Europäische Gerichtshof die fortwährenden Rechtsbrüche von Angela Merkel in einem Grundsatzurteil bestätigt, waschen deutsche Medien das kriminelle Treiben der Kanzlerin auch weiterhin in Unschuld. Erfüllte Straftatbestände werden unterschlagen, unvorteilhafte Sachverhalte einfach ins Gegenteil umgedeutet: http://www.anonymousnews.ru/2017/09/25/wie-propaganda-medien-die-merkel-regierung-von-allen-rechtsbruechen-reinwaschen/

Der hochaggressive Migrantenmob muss zeitnah zurück nach Nordafrika geschickt werden und eine Nachwanderung von vielleicht 15 Familienmitgliedern pro Refugee, also Wirtschaftsmigrant, effektiv verhindert werden…! Mir persönlich ist völlig egal, ob das Christen, Islamisten, Mormonen oder sonst was sind…wer hierher geholt wird, weil er bei uns angeblich Schutz sucht und dann hier Menschen drangsaliert, vergewaltigt und umbringt sollte schleunigst und am besten gestern mit einem Riesenarschtritt wieder nach Hause befördert werden, statt den Sozialsystemen oder den Kuschelknästen zur Last zu fallen! Polen, Ungarn und die Tschechen sind zu beneiden…die haben Politiker mit EIERN!!! Das Nachbarland Schweden wird gerade von der linken Lesbenregierung voll in die Tonne getreten…traurig sowas mit anzusehen! 80% der Polizisten quittieren dort in den Großstädten den Dienst auf der Straße…wann ist es hier so weit? Wie lange gucken wir noch zu und verteufeln die Parteien, die das stoppen wollen…? Der Bundesregierung wurde übrigens gerichtlich per Unterlassungserklärung untersagt, die AfD als rechtsextrem bezeichnen zu dürfen…Angst um sein Leben und das seiner Kinder oder Eltern zu haben hat nämlich nichts, aber auch ÜBERHAUPT NICHTS mit Rechtsextrem zu tun…!

„Angela Merkel müsste nach ihrer Amtszeit vor ein ordentliches Gericht gestellt werden“! Scharfe Töne im Wahlkampf: AfD-Spitzenkandidatin Weidel geht Merkel persönlich an. Sie ruft dazu auf, sich mit „Rechtsbrüchen der Kanzlerin“ auseinanderzusetzen. Nach ihrer Amtszeit, fordert Weidel, gehöre Merkel „vor ein ordentliches Gericht“. (Wird aber nicht passieren, denn die Rautenmumu hat Narrenfreiheit…!)

http://www.anonymousnews.ru/2017/09/01/familiennachzug-merkel-will-nach-der-wahl-weitere-19-millionen-migranten-ins-land-lassen/

Hoffen wir auf ausgleichende Gerechtigkeit und daß es zuerst die Angehörigen der Merkelbeklatscher trifft, die von den Fickilanten-Fachkräften gepeinigt und genötigt werden! Wie hieß es doch schon früher immer so schön: Wer nicht hören will, muss fühlen…!

Der deutsche Michel muss nun mal wählen gehen, das hat er so gelernt und es liegt ihm im Blut, anderen hinterher zu laufen und zuzujubeln…also dann bitte nicht mehr diesen NWO – NGO – Geldscheffel – Marionetten der CDU/CSU, SPD, Linke oder Grüne, sondern die Vertreter einer Partei, die dieses völlig aus dem Ruder gelaufene und überflüssige Genderschwuletten-Gutmenschentum gegenüber diesen von Schleppern und SOROS „Rettungsschiffen“ zugeführten Wirtschaftsmigranten, welche sich im RETTUNGSLAND nicht einmal halbwegs wie normale Menschen benehmen können endlich ablegt und sich den Millionen verarmten DEUTSCHEN Kindern, Obdachlosen und ohne Schuld durch Krankheit und/oder Alter (45+) erwerbslos gewordenen Menschen zuwendet und diese endlich UNTERSTÜTZT und nicht grundgesetzwidrig ZU TODE SANKTIONIERT…!

Lesenswerter Artikel zum NachDENKEN und endlich mal Aufwachen…: http://www.anonymousnews.ru/2016/09/07/es-ist-zeit-fuer-eine-revolution/

Advertisements