Amazon treibt viele Einzelhändler mit dem Vorwand der erneuten Verifizierung scheinbar vorsätzlich in den Ruin…um diese Artikel dann selbst zu vertreiben??!

Amazon ruiniert scheinbar vorsätzlich seine Verkäufer, um dann selbst den Verkauf ähnlicher Artikel zu übernehmen, ganz so wie es einst die Dicounter mit den Tante Emma Läden gemacht haben…! Irgendwie finde Ich das ganze ja lustig in Deutschland und mit den deutschen Gesetzen. Amazon zahlt in D keine Steuern, aber der kleine Mann in allen Lagen, z.B. alle verkauften Artikeln, die über Amazon laufen, zahlt man 15% Provision + Variable Gebühren + 19 % MwSt. sind bei allen verkauften Produkten abzurechnen mit dem Finanzamt. Hier ein Beispiel:

Sie verkaufen ein Produkt für 49.99€ beim Amazon-Marketplace, das entspricht 9,50€ Verkaufsgebühr + 1,43€ Umsatzsteuer für die Provision, Sie erhalten von Amazon genau 42,06€ ausgezahlt incl. der 3,-€ Versand und davon müssen Sie noch an das Finanzamt 19% MwSt. abführen, übrigens müssen Sie die Ware noch versenden, z.B. als Paket, gehen nochmals davon 4,50€ ab, d.h. 49,99 – 9,50 – 1,43 – 6,72 – 4,50 = 27,84€ Netto. Also müssten Sie die Ware für 27,84€ + MwSt. einkaufen, damit Sie auf Null kommen, wenn Sie keine weiteren Kosten haben!

Wenn ihr Geschäft richtig gut läuft, müssen sie plötzlich einen erneuten Verifizierungsprozess durchlaufen, der bei der kleinsten Abweichung fehl schlägt und Sie werden suspendiert und können NIEMANDEN dafür zur Rechenschaft ziehen…ist es Ihnen das wert? Das Schlimme ist, das Amazon auch ohne triftigen Grund SUSPENDIERT! Das betrifft hunderte von Händlern JEDEN MONAT…!!!

Meine Erfahrung: Amazon Verifikationsprozess bringt noch mehr Überraschungen als nur die vorübergehende Kontosperrung (bis jetzt über 6 Wochen…)!!!

Aktuell hat Mark Steier von Wortfilter sich des kritischen Themas „Amazon Verifikationsprozess für Händler“ angenommen und dabei fiel mir ein, dass ich schon im letzten Jahr von meinen Erfahrungen berichten wollte:

Ich habe die Mail für die Verifikation Anfang November 2014 erhalten und habe nichtsahnend sofort den Verfikationsprozess gestartet, weil ich davon ausgegangen bin, dass ich nichts zu befürchten habe und die Prüfung zeitnah abgeschlossen wird. Als keine Stunde später mein Konto „eingefroren“ war und ich weder verkaufen noch Auszahlungen beantragen konnte, wurde mir schon etwas mulmig.

T3N schreibt heute, dass die Händlerkonten während des Verfikationsprozesses geöffnet bleiben und weiterhin verkauft werden kann, wenn es keine Unstimmigkeiten gibt – das kann ich so nicht bestätigen. Bei mir gab es keine Unstimmigkeiten und trotzdem konnte ich nicht verkaufen.

Ich hatte Glück und war nach 7 Tagen verifiziert und wieder freigeschaltet, allerdings möchte ich hier auf eine weitere unangenehme Besonderheit im Verifikationsprozess aufmerksam machen, die bisher noch nicht öffentlich thematisiert wurde:

Ich habe bei der Schufa einen Updateservice gebucht, der mich sofort über Anfragen informiert und Sie können sich sicher vorstellen, wie erstaunt ich war, als der Verfikationsprozess innerhalb von 4 Tagen 9! Schufaanfragen zur Identitätsprüfung ausgelöst hat. Ich habe versucht das mit Amazon zu klären – ohne Erfolg. Es war nicht möglich, die zuständige Abteilung zu finden.

Bei der Schufa kann man eine Rückfrage einleiten, bei der derjenige, der die Abfrage vornimmt, erklären muss, warum er eine Abfrage gemacht hat. Amazon hat gegenüber der Schufa erklärt, dass sie lediglich meine Identität überprüfen. Das wäre auch in Ordnung, aber nicht 9 x in 4 Tagen! Am Ende der Verifikation waren es sogar 13 Einträge!

Nach x Telefonaten mit der Schufa habe ich dort jemanden gefunden, der verstanden hat, dass das so nicht in Ordnung ist. In der Zwischenzeit war eine weitere Abfrage erfolgt, so dass ich nun schon 10 Anfragen zur Identitätsprüfung von Amazon innerhalb von einer Woche hatte. 9 davon konnte ich löschen lassen, zwei Tage später kamen erneut drei Anfragen, aber dann war die Amazon Verifizierung abgeschlossen und diese nun insgesamt 4 Anfragen habe ich auch nicht mehr löschen lassen, weil es mir zu nervig war, mich bei der Schufa wieder durchzutelefonieren, bis jemand sich bereit erklärt, die drei neuen Abfragen zu löschen.

Die Schufa hat mir erklärt, dass Abfragen dieser Art sehr wohl in den Score einfließen, wobei man betont hat, dass das nicht unbedingt negativ sein muss. Mehr war zu diesem Thema von der Schufa nicht zu erfahren.

Vermutlich traut sich niemand, das öffentlich zu machen, weil es immer wieder Deppen gibt, die nicht lesen können und sofort ein Bonitätsproblem aus dem Hut zaubern. Damit möchte niemand konfrontiert werden, also geht damit niemand an die Öffentlichkeit und so wird dieses Problem aus Angst, in einem falschen Licht dazustehen einfach totgeschwiegen.

Kein Wunder, dass viele Händler bei Wortfilter darum bitten, anonym bleiben zu können, weil sie Angst haben.

Weil ich es aber wichtig finde, mache ich einfach den Anfang und vertraue darauf, dass meine Leser richtig lesen können und nicht irgendetwas an den Haaren herbeiziehen, was dort nicht steht:

Es handelt sich NICHT um eine Bonitätsanfrage, sondern um eine Anfrage zur Altersverifikation, so wie sie auch eBay bei jeder neuen Kontoeröffnung macht .

Wer keinen Schufa-Updateservice gebucht hat, merkt das nicht einmal, insofern finde ich es wichtig, einmal darauf hinzuweisen, dass der Amazon Verifikationsprozess noch einige Überraschungen mehr, als nur die der Kontosperrung mit sich bringt. Wenn PayPal ein Konto einfriert, kann man wenigstens weiter verkaufen. Bei Amazon funktioniert das nicht.

Unvorstellbar, wenn so eine Kontoverifizierung in die Weihnachtszeit fällt und der Händler sein Lager entsprechend aufgerüstet und vielleicht sogar Saisonkräfte eingestellt hat. Hier muss wirklich etwas passieren! Es wäre okay, wenn das Konto für die Zeit der Überprüfung eingefroren ist, aber der Verkauf darf nicht gestoppt werden.

http://www.take-me-to-auction.de/meine-erfahrung-amazon-verifikationsprozess-bringt-noch-mehr-ueberraschungen-als-nur-die-voruebergehende-kontosperrung

Hier ein zweites Beispiel, von denen nur wenige an die Öffentlichkeit gelangen :

Schön, dass deutsche Gerichte jetzt Amazon in die Mangel nehmen.

Ich freue mich immer, wenn ich sehe, dass deutsche Gerichte Amazon in die Mangel nehmen. Schade dass nur die kleinen Risiken der Verbraucher abgesichert werden. Amazon hat so viele eigene Kunden „Verbraucher“ als Verkäufer auf die Plattfrom gelockt und dann fängt Amazon an Fallen zu stellen. Ich hatte mich über 10 Jahre abends mit Amazon beschäftigt und dann ein Jahr hauptberuflich als Amazonhändler gearbeitet. Mir wurde aufgrund von Verifikation das komplette Konto gesperrt, fristlos. Seit Mai liegen 5000 Artikel in den AmazonWarenhäusern von Europa. Man kommt mit Amazon nicht in Kontakt und deutsche Anwälte behaupten sie können nichts machen, weil Luxemburger Recht gilt. Meine Beschwerde liegt jetzt bei der Bafin in Luxemburg. MultiChannel Fulfilment hat laut Amazonwebseite keine Verträge. Mit welchem Recht unterbinden die den Fulfillmentauftrag und mit welchem Recht kommt man nicht mehr an seine Ware? Selbst wenn Amazon mich nicht auf ihrer Webseite verkaufen lässt ich könnte ja dann weiter über Ebay usw. die Ware verkaufen und verschicken. Es wäre so toll, wenn deutsche Gerichte sich auch mit den Händlern bei Amazon befassen. Die Händler brauchen eine Händlervertretung, weil zu Zeit noch gilt: im Zweifel für den Kläger (Amazon). In Deutschland sind Verträge, die nur für eine Partei Rechte einräumen und für die andere Patei nur Pflichten sittenwidig. Was sind das für überdimensionale Risiken, wenn man grundlos eine fristlose Kündigung bekommt und Amazon die ganzen Beweise unterschlägt und die Ware unter Verschluß hält. Für Lagergebühren buchen die immer noch ab – und ich habe keine Chance das Lager zu verkleinern. Amazon brauch eine faire Händlervertretung!!!

Ich habe eine 25 jährigige erfogreiche Berufserfahrung hinter mir. Ich war auch verifiziert und wurde dann aufgefordert eine Verbrauchsrechnung hochzuladen. 2-3 Wochen vorher musste ich meine Herstellerrechnungen einschicken. Kein Fehler bei der Adresse und Verbrauchsrechnung rechtfertigt den Ruin einer Person. Über jeden Fehler könnte man einmal sprechen. Ich bin auch ein sehr gewissenhafter Mensch. Ich vermute, dass Amazon die Markforschung der Händler ausspioniert und bei lukrativen Herstellerkontakten, dann den Wettbewerber ausschließt und zwar so, dass er nie wieder eine Konkurenz wird. Stell Dir mal vor Deine Straße kann man mit oder ohne Bindestrich oder mit Ü oder UE schreiben und das wäre ein Grund Dich zu ruinieren? Das sind leider soweit ich gelesen habe Gründe, warum Amazon seine Verkäufer nicht verifiziert. Aber ich bin mir sicher, dass das nicht der wahre Grund ist, sonder die Spionage die Amazon betreibt. Die Einsicht der Herstellerrechnungen wird mit Vermeidung von Gefahrengütern begründet, Aber meine Produkte waren schon ein Jahr bekannt und lagerten schon bei Amazon.

Ja, das Verifikationsprozedere ist sehr dubios. Amazon lässt sich auch die Herstelleradressen und Konditionen zeigen. Es ist Spionage pur. Ich bin mir auch sicher, dass das der wahre Grund ist. Die Händler machen die Marktforschung und wenn sie erfolgreich sind, sucht Amazon akribisch nach einem Vorwand um den Händler zu zerstören und das Geschäft selbst zu machen. In Deutschland macht Amazon eine Schufa Identitätsabfrage, was auch komisch ist, weil dort ja die Privatadressen gespeichert werden und nicht die Geschäftsadressen.

Sich eine Kreditkartenabrechnung zeigen zu lassen, kann keinen großen Wert haben, weil man ja heute per Pin und Tan ganz schnell seine Adressen da ändern kann. Eigentlich bekommt man ja kaum Post von seiner Bank, am Jahresende und wenn man neue Pins braucht.

Nur in Deutschland gibt es auch eine Personensperre bei Amazon, weil eben die Schufa konsultiert wird. Jeder andere Mensch auf dieser Welt, hat die Möglichkeit einen neuen PC und Internetzugang und eine Adresse zu kaufen und ein oder viele neue Konten bei Amazon zu eröffnen.

Re: Schön, dass deutsche Gerichte jetzt Amazon in die Mangel nehmen.

Ja hinterher ist man immer schlauer. Ich war grade im ersten Gründugsjahr, voll im Stress und wollte mich nicht verzetteln. Eine eigene Webseite habe ich jetzt und setzte mich auch ganz intensiv mit Werbung auseinander. Warte also nur noch auf meine Ware. Mein Vermögen hat Amazon ja zu Zeit.

Ich war bereits verifiziert und dann sollte ich nach einem halben jahr nochmal eine Verbrauchsrechnung schicken. Mehr möglichkeiten hatte ich auch nicht. Ich habe nicht geahnt, dass das jetzt ganz wichtig und lebensbedrohlich ist.

Meine Ware liegt immer noch bei Amazon – es handelt sich um 5000 Artikel – in ganz Europa versteut. Einen Anwalt hatte ich auch schon eingeschaltet, der wusste leider noch nicht mal, wo er die Post hinschicken sollte – hatte aber viele Amazonmandanten. Die Anwort war, dass man mich nicht verifizieren konnte und der Anwalt war dann mit seinem Latein am Ende.

Ich habe eine Beschwerde bei der Bafin liegen und warte jetzt. Bei Amazon möchte ich nicht mehr verkaufen. Es geht jetzt eigentlich nur um das Lager und wer die Kosten übernimmt und ob der Fulfillment Auftrag doch noch zu ende geführt wird (da bin ich ja Muli Channel Fulfillentkunde und das hat nicht automatisch was mit der Verkaufsberechtigung auf Amazon zu tun – so wie mit den digitalen Produkten) und eventuell um meine Person, weil ich ja nun indirekt der Geldwäsche beschuligt wurde.

Ja aus heutiger Sicht würde ich jedem abraten bei Ebay und Amazon zu verkaufen…zu unsicher…und Rechtsprechung existiert noch nicht…nein ich habe es verstanden, das das ein ganz großer Fehler war. Schade finde ich nur, dass ich von der ersten Stunde so ein großer Amazon Fan war…und jetzt so eine überaus schlechte Meinung von den habe. Im grunde genommen haben die mir mein ganzes Leben versaut. 25 Jahre umsonst gearbeitet.

Ich war Umsatzsteurpflichtig und beim Finanzamt gemeldet. Wenn Amazon Amateure auf ihre Plattform holt, muss Amazon die Händler auf Fehler aufmerksam machen. Dann muss die Ansage von Amazon eine eindeutigere sein.

Selbst wenn man da nicht mehr verkaufen darf. Es muss einen Grund geben, der muss benannt werden, dann muss je nach Schwere des Grundes eine Kündigung ausgesprochen werden, firstlos oder fristgerecht.

Amazon ist meiner Meinung nicht dazu berechtigt die Gelder und Waren einzubehalten. Das macht Amazon. Außerdem bin ich der Meinung, dass Amazon zwar die Verkauf untersagen kann, aber nicht den Mulit Channel Fulfilment Service. Es gibt Sammelklagen in den uSA, weil Amazon im ganz großen Umfang die Waren und Gelder der Händler einzieht, so dass man davon ausgehen muss, dass das der eigentliche Grund ist.

Re: Schön, dass deutsche Gerichte jetzt Amazon in die Mangel nehmen.

Ja, ich gebe Dir in allem total Recht, kann ich voll unterschreiben! Amazon lässt die Hobbisten auf die Plattform. So war es bei mir. Erst privat mal ein Buch verkauft und Feuer gefangen. Dann selbst versucht sich so viel wie möglich bei zu bringen und dann irgendwo einen ganz gravierenden Fehler gemacht, den ich bis heute nicht erfahren habe (irgendwo bei der Verifikation – dabei war es nur eine Verbrauchsrechnung die ich hochladen sollte).

Ja, Betriebswirtschaftliche Kenntnisse und Internetmarketingkenntnisse und eigene Webseite und Fulfillment…so muss es sein…dann würde Amazon auch wieder kleiner werden, wenn jeder autonom handelt und es auch schaft Traffic und käufer zu generieren.

Ja, die mangelden Internetkenntnisse haben mich dazu verleitet, mich in die Amazon Abhängigkeit zu begeben. Auf einem eigenen Shop muss ich mich auch nicht verifizieren.

https://forum.golem.de/kommentare/wirtschaft/urteil-gericht-kritisiert-irrefuehrenden-amazon-bestellknopf/schoen-dass-deutsche-gerichte-jetzt-amazon-in-die-mangel-nehmen./99072,4422268,4423627,read.html

