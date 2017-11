Volksverarschung DeLuxe…: Der frühere Volkswagen-Chef Martin Winterkorn bekommt seit Jahresbeginn eine Betriebsrente von rund 3100 Euro…nicht im Monat, sondern pro Tag!!!

Während der deutsche Durchschnittsrentner im Müll kramen muss, Baden unsere Nieten in Nadelstreifen in Champagner und fressen Kaviar zum Frühstück…! Der frühere Volkswagen-Chef Martin Winterkorn bekommt seit Jahresbeginn eine Betriebsrente von rund 3100 Euro pro Tag. Seit dem 1. Januar habe der 69-Jährige Anspruch auf eine Betriebsrente von 1,1 Millionen Euro pro Jahr, berichtete das Blatt. Dies wäre eine der höchsten Betriebsrenten der deutschen Geschichte. Zudem stehe dem Ex-Vorstandschef von VW bis zum Lebensende ein Dienstwagen zu.

Winterkorn war im September 2015 nach Bekanntwerden der Abgasaffäre, bekannt auch als „Dieselgate“, von seinem Posten zurückgetreten. Die Affäre gilt als größter Skandal der Betriebsgeschichte des Unternehmens. 30.000 Stellen wurden infolge des Skandals gestrichen.

Der Chef des Dax-Unternehmens ging, aber sein Vertrag lief Berichten zufolge bis zum 31. Dezember 2016 weiter. Bis dahin soll er sein jährliches Grundgehalt von 1,6 Millionen Euro weiter bezogen haben.

Bonus von 1,7 Millionen

Laut „Bild“ erhielt Winterkorn zum Vertragsende auch eine Bonuszahlung von 1,7 Millionen Euro. Das seien 30 Prozent seiner variablen Vergütung für das Geschäftsjahr 2015, für das er bereits 4,1 Millionen Euro an Boni kassiert habe. Die Gehälter aller ausgeschiedenen VW-Vorstandsmitglieder sind üppig, was schon lange in der Kritik steht. Wie die „Welt“ berichtete, hat der Konzern für sie im Jahr 2015 fast eine Viertelmilliarde Euro zurückgestellt. Schon Ende 2015 hatte die Pension von Winterkorn einen Barwert von 28,6 Millionen Euro. Weder Volkswagen noch Winterkorn wollten sich auf „Bild“-Anfrage zu den aktuellen Betriebsrentenzahlungen äußern. Man sage grundsätzlich nichts zu Vertragsangelegenheiten, hieß es aus VW-Kreisen.

https://www.welt.de/wirtschaft/article160847361/Ex-VW-Chef-bekommt-3100-Euro-Betriebsrente-taeglich.html

Advertisements