EU-Abwicklungsrichtlinie oder BRRD Bail In genannt, bedeutet nichts anderes als bis zu 100% Totalverlust des Kapital der Anleger und Sparer bei einer Bankenrettung…! Wer jetzt noch Geld bei einer Bank anlegt, sollte gleich mal den Totalverlust einplanen oder gleich an den (Russisch) Roulette-Tisch gehen…!

Laut Insider Informationen verloren private Sparer und Anleger ca. 750 MILLIONEN EURO bei den „Bankenrettungen“ in Italien und Portugal…! Die Banken zocken und die Sparer werden enteignet…so einfach geht das in der Europäischen Union! Die Systemmedien berichteten darüber natürlich nicht so viel…Zwinker!

Was beinhaltet die neue Bankenabrichtungslinie Bank Recovery and Resolution Directive?

Stephan Lutz: Die BRRD ist eine Reaktion der EU auf die Finanzkrise von 2008. Sie beinhaltet eine Reihe von Maßnahmen und Regelungen, die die Stabilität des Finanz- und Bankensektors sicherzustellen. So gibt die Richtlinie den Behörden umfassende Instrumente für die Bewältigung von Bankausfällen auf nationaler Ebene an die Hand und sieht zudem Kooperationsvereinbarungen vor für den Fall, dass es zu grenzüberschreitenden Bankenausfällen kommt.

Stefan Linder: Von den Banken wird weiterhin im Vorfeld verlangt, dass sie Sanierungspläne erstellen, für den Fall, dass es zu einer finanziellen Schieflage kommt. Die BRRD schreibt auch vor, dass in der Regel zunächst die Eigentümer und Gläubiger der Bank die Risiken und Verluste zu tragen haben, sollte es zu einem Scheitern der Bank kommen. Erst dann greift ein von der gesamten Bankenindustrie zu finanzierender Abwicklungsfond.

(PS: Die Gläubiger sind die kleinen Anleger und Sparer der Banken…!)

Quelle: https://blogs.pwc.de/risk/sanierungs-und-abwicklungsplanung/interview-zum-stand-der-umsetzung-der-brrd-richtlinie-und-brrd-poster/756/

Die Bail-in Bestimmungen sind ein Kernelement der im Mai 2014 verabschiedeten EU-Richtlinie zur Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten (Abwicklungsrichtlinie oder BRRD); diese sehen vor, dass mindestens 8 Prozent bestimmter Bankverbindlichkeiten herunter- oder abgeschrieben, bzw. in Eigenkapital gewandelt werden müssen, bevor öffentliche Mittel zur Sanierung oder Abwicklung eingesetzt werden können. Der im Mai 2014 zeitgleich beschlossene und ab 1. Januar 2015 in Kraft getretene einheitliche europäische Bankenabwicklungsmechanismus für die von der EZB direkt beaufsichtigten Banken hat die Bail-in-Bestimmungen des BRRD übernommen. Es wurde weiterhin beschlossen, dass die Bail-in-Bestimmungen – für alle weiteren Banken im Euroraum – bis zum 1. Januar 2016 in nationales Recht umzusetzen sind.

Deutschland

Bereits mit dem Restrukturierungsgesetz von 2010 wurde eine Form des Bail-in im Kreditinstitute-Reorganisationsgesetz (KredReorgG) für Inhaber von Bank-Inhaberschuldverschreibungen geregelt (§ 9 und § 12 KredReorgG). Nach § 12 KredReorgG kann im Reorganisationsplan auch die Kürzung beziehungsweise Stundung von Gläubiger-Forderungen vorgesehen werden. Die in § 12 KredReorgG vorgesehene Kürzung kann bis zu 100 Prozent der Forderung gehen, also bis zum totalen Verlust eines in Form von Bank-Inhaberschuldverschreibung angelegten Vermögens, falls − erneut – ein Kreditinstitut „reorganisiert“ werden soll.

Des Weiteren wurde im Dezember 2014 das BRRD-Umsetzungsgesetz verabschiedet; somit werden auch die Bail-in-Bestimmungen der Abwicklungsrichtlinie in Deutschland bereits ab dem 1. Januar 2015 – für zukünftige Fälle – umgesetzt.

Weitere Beispiele

Zypern-Hilfe

In der Zypernkrise im März 2013 war die Hilfe der EU-Staaten für Zypern und die zypriotischen Banken explizit an ein Bail-in bedingt.[1]Anleger der Banken, die Geldanlagen über 100.000 Euro und damit entsprechende Forderungen gegenüber den Geldinstituten hatten, wurden ohne ihr Einverständnis an der Restrukturierung der Banken beteiligt, indem ihre Forderungen um einen Teil von bis zu 50 Prozent gekürzt wurden. Die Maßnahme beruhte nicht auf einem Gesetz, sondern auf Vereinbarungen zwischen der EU und Zypern.

Italien, Portugal Ende 2015

Bei den Bemühungen um eine Rettung der Banco Espírito Santo in Portugal 2014 sowie einiger kleiner Genossenschaftsbanken (Banca delle Marche, Banca Popolare dell’Etruria, Cassa di Risparmio di Ferrara und Cassa di Risparmio di Chieti) in Italien 2015 wurden unbesicherte sowie nachrangige Anleihen und das Eigenkapital der betroffenen Banken im Rahmen eines Bail-in-Verfahrens an den Verlusten beteiligt.

Im Fall der italienischen Genossenschaftsbanken wird vorgeworfen, riskante Nachranganleihen und eigenkapitalähnliche Wertpapiere seien an unwissende Kleinanleger verkauft worden, die das Risiko dieser Geldanlageprodukte nicht korrekt einschätzten und der Auffassung gewesen wären, Spareinlagen mit dem Schutz der gesetzlichen Einlagensicherung erworben zu haben.

Bei der Abwicklung zweier Banken im Veneto werden Milliarden aus der Staatskasse fließen. Damit wird das politische Versprechen gebrochen, wonach Misswirtschaft in der Finanzbranche nicht vom Steuerzahler aufgefangen werden soll.

Es war ein großes Versprechen. „Nie wieder“ würden Steuerzahler für die Misswirtschaft im Bankensektor aufkommen müssen, versprach Bundeskanzlerin Angela Merkel im November 2014. Neue EU-Regeln für die Bankenabwicklung sollten dafür sorgen, dass Anteilseigner die Kosten einer Insolvenz tragen sollten – und nicht der Steuerzahler, wie es in der Finanzkrise so oft der Fall war. Die Regeln zur Bankenabwicklung sind Teil eines Großprojekts, das sich Bankenunion nennt und die europäische Finanzwirtschaft krisensicher machen sollte.

Doch die Regeln sind nichts wert. Am Sonntag Abend hat die EU-Kommission Subventionen für zwei Pleitebanken in der italienischen Region Veneto genehmigt. 4,8 Milliarden Euro an Staatsgeldern und zwölf Milliarden an Staatsgarantien sollen Gläubiger und Einleger der Veneto Banca und der Banca Populare di Vicenza vor Verlusten schützen. Einlagen sind nach EU-Recht bei einer Insolvenz nur bis zu einem Maximalbetrag von 100.000 Euro gesichert.

Quelle: http://www.wiwo.de/unternehmen/banken/bankenrettung-in-italien-und-wieder-muessen-steuerzahler-fuer-pleitebanken-zahlen/19980834.html

