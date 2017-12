Sonnenstaatland Archive – Verband Deutscher Rechtssachverständiger

https://rechtssachverstaendiger.de/category/sonnenstaatland/

Die selbsternannten Zensurdiktatoren und Threadschredderer vom Sonnenstaatland scheinen nun nach Facebook auch YouTube fest unter Kontrolle zu haben! Ich selbst kann z. B. die Benachrichtigung über Reaktionen auf meine Kommentare (z. B. Monsanto Glyphosatvergiftung…) nicht mehr aktiv schalten, also eine völlig neue und perfide Art der aktiven Kontrolle und massiver Kommunikationsunterdrückung im Sonnenstaatsland BRiD…!

Facebookpolente Sonnenstaatland: https://youtu.be/029c_Z26Feo

Über 2 Millionen Euro Steuergelder…so viel Geld bekommt die Firma Sonnenstaatland (SSL) IM QUARTAL für Ihr grenzdebiles Trollgeschwafel, Zensur und Löschungen in Blogs, bei Furzbook und Youtaub gegen Aufgewachte und der aktiven Unterstützung der Antifa (siehe Kontoauszug „Weihnachtsfeier Antifa“…)!

Hier werden jetzt aktuelle Kontoauszüge der BRiD Troll Seite Sonnenstaatland veröffentlicht. Diese verlogenen Schmierlappen bekommen für den Mist, den die schreiben, in einem Quartal 2.100.000 € Abschlagszahlung! Woher kommt das Geld…vom Steuerzahler!

https://dhblackbox.wordpress.com/2017/04/07/das-geheime-konto-der-neuen-ss-leute-enttarnt-alias-sonnenstaatland-in-gleicher-weise-auch-spinnerspassten-und-lakaien/

Das überweist direkt der BUND ! (siehe Blatt 1 Finanzverwaltung des Bundes siehe Spalte zu Ihren Gunsten Abschlag 1. Quartal 2017 2.100.000 € am 3.02.2017…!

Seht euch die Kontoauszüge mal genau an…sogar die Weihnachtsfeiern der Antifa werden finanziert…wer weiß was noch alles!

Ein Berliner Informant wies uns auf eine Web-Adresse http://www.sonnenstaatland.com/. im Internet hin, welche man als Rattenfänger-Blog oder Mundschenk-Trollseite bezeichnen könnte. Das Sonnenstaatland, so wie die abstruse Sekte ihren Scheinstaat nennt, versucht andere Nepper & Schlepper im Netz billig zu kopieren. Zuerst dachten wir an eine neue Satire-Seite bis wir feststellen mussten, das ihr Partei-Auftrag andere Gründe hat. Auffällig dabei ist, dass sie eine Liste von seriösen Blogs erstellt haben und jenen in einer doppelmoralischen Form bekannte Mainstream-Floskeln anheften. Wörter wie „braune Kaka“ oder „Antisemitismus“, sollen dabei die verirrten Leser aufhorchen lassen. (…) Dazu findet man in diesem Sammelsoriums-Blog pöser Internetseiten, keine Darstellungen zu eigenen erarbeiteten Themen, sondern nur nachgeplapperte Zitate aus Funk, Presse und TV. Mit einer Portion mehr Professionalität hätten wir denken können der Verfassungsschutz persönlich stecke dahinter, dazumal dieser Blog sein zu Hause in der Berliner Lennestraße 22 hat. Aber so haben wir natürlich erkannt, dass es sich nur um verwirrte oder bekiffte Kunst-Studenten handeln kann. Um ihnen mit ihren Ansichten korrekterweise auf die Beine zu helfen, hier ein Vorschlag. Anti-Zionismus so finden wir trifft den Nagel vllt. eher auf den Kopf, obwohl die antifaschistische Ideologie nur die Gegenthese zur faschistisch-jesuitischen These sein soll. Wer nun weiß das alle zwei Thesen von ein und der selben Organisation gesteuert werden, dürfte sich des Verwirrtseins nicht verwundern. Mit Wort-Akrobatik und geschichtlichem Fehlwissen versucht dieser Blog das herrschende System vor dem Verfall zu schützen, indem sie permanent in doppelmoralischer Form versuchen einen Konsens zu finden. Auf der einen Seite gegen Russland hetzen, dass was früher den Linken heilig war und auf der anderen Seite die erzkonservative, man könnte auch sagen, faschistische Meinung der sonderbaren Regierung zu vertreten. Dabei vergessen sie, dass genau diese Konstellation total kontraproduktiv für sie selber ist. Nichts desto trotz bedanken wir uns für diese Verlinkung und wünschen viel Erfolg bei der weiteren sinnfreien Orientierung im WWW. Es erfüllt uns mit Stolz das wir mit anderen verpöhnten Blogs in einem Atemzug genannt werden…!

Ihr grenzdebilen Sonnenstaatsland-Systemtrolle aus dem Takatuka Land glaubt doch eh nur das, was euch vorgeschrieben wird…also haltet einfach die Backen! Mit diesen Sonnenstaats-Patienten braucht man überhaupt nicht zu diskutieren, da kommt eh nur vorgekauter Müll aus irgendeinem kranken Sonnenstaatshirn im TakaTuka-Land, Lennéstr. 7, 11 und/oder 22 heraus…! Wer diese SCHEISS-POlitik der letzten 12 und vor allem 2 Jahre von Merkel und den Restmarionetten oder solche grenzdebilen Betonaktionen wie neben dem Wohnhaus von Bernd Höcke gut heißt, kann eigentlich nur 1. Verbeamtet, 2. Verblödet oder 3. Vom Staat alimentiert sein…oder ebend wie so oft alle 3 Punkte zusammen! 🖕🤐🖕

Wer wirklich hinter die Kulissen abseits der GEZ-Verblödung sehen will, informiert sich auf www.anonymousnews.com 😎🖕👍

