Jeden Monat penetrieren weitere 15.000 Zudringlinge unser Land

volksbetrug.net

Jeder dieser Zudringlinge wird schneller besser versorgt als die Deutschen, die in Not gerieten! Deutsche müssen alles schriftlich dokumentieren und müssen sich mit Ausweisen identifizieren. Zudringlinge brauchen keinen Ausweis, brauchen keine Dokumente. Alles was Zudringlinge zu tun brauchen ist die Hand aufhalten. Währenddessen erfrieren deutsche Obdachlose weil sie keinen Schlafplatz bekommen.

Epoch Times:

Mehr Asyl-Entscheide in Deutschland als in gesamter EU – Monatlich kommen rund 15.000 neue Asylsuchende In diesem Jahr sind in Deutschland nach Informationen der Zeitung „Welt“ mehr Asylentscheidungen getroffen worden als in den übrigen 27 EU-Staaten zusammengenommen. Mehr»

15.000 Zudringlinge im Monat sind im Jahr fast soviel wie die Einwohner von zwei Großstädten. Das sind aber lediglich die offiziell zugegebenen Zahlen! Es ist völlig unmöglich daß dieser Wahnsinn finanziert werden kann.

Die Kosten übersteigen den angeblichen Nutzen.

Unser System wird gestresst und der Stress wird immer schlimmer. Subsysteme wie Polizei, Justiz oder Schulwesen kriechen…