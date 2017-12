Die Flopcenter im November 2017: Jobcenter sind dafür da, dass sie Menschen aus ihrer bitteren Not heraushelfen. Leider machen sie oft das Gegenteil. Sachbearbeiter denken, dass sie sich alles erlauben können…tretet Ihnen endlich in den Arsch!

Jobcenter sind dafür da, dass sie Menschen aus ihrer bitteren Not heraushelfen. Leider machen sie oft das Gegenteil. Sachbearbeiter denken, dass sie sich alles erlauben können. Hartz 4-Empfänger zittern und hoffen, dass sie genügend Leistungen zum Leben erhalten. Auch im November gibt es wieder drei Jobcenter, die besonders negativ auffielen. Vorhang auf für die Flopcenter im November…:

Flopcenter Nr. 3: Neukölln

Es ist ein altbekanntes Problem: Dein Sachbearbeiter findet deine Unterlagen nicht mehr. Du bist dir sicher, dass du sie eingereicht hast. Er behauptet auf einmal, diese sind nie im Jobcenter angekommen. Wer hat Recht? Das kann nicht mehr nachgewiesen werden. Am kürzeren Hebel sitzt natürlich du. Wenn du glimpflich davonkommst, musst du die Unterlagen nochmal nachreichen. Im schlimmsten Fall drohen dir Sanktionen und du verlierst bares Geld.

Das Jobcenter Neukölln arbeitet besonders schlampig. Auffällig viele Leistungsempfänger leiden darunter, dass ihre Dokumente verschwinden. Die Betroffenen haben Mietschulden, da nicht alle Leistungen ausgezahlt werden. Sanktionen machen ihnen das Leben zur Hölle.

Die Reaktion des Jobcenters auf das Problem lässt einen staunen: Es schafft die Eingangsbestätigung für Dokumente ab. Somit gibt es keine Möglichkeit mehr, dass die Hartz 4-Empfänger beweisen können, dass sich das Dokument bereits beim Jobcenter befindet. Die Begründung ist lachhaft. So sollen eine schnellere Bearbeitung und weniger Papieraufwand ermöglicht werden. Zwar wurde nach vielseitiger Kritik die Vergabe von Eingangsbestätigungen wieder aufgenommen, aber für dieses „Problemmanagement“ gibt es den Platz 3 der Flopcenter im November.

Flopcenter Nr. 2: Berlin

Auch als Hartz 4-Empfänger ist man von der Obdachlosigkeit bedroht. Prinzipiell sollte das Jobcenter für die Zahlungen aufkommen, die für Miete und Heizkosten fällig werden. Aber gerade hier kommt es immer wieder zu Problemen.

In Berlin verlor eine Frau ihre Wohnung, nachdem ihr Jobcenter die Zahlungen ihrer Miete einstellte – und eine Rückzahlung von knapp 1000 Euro von ihr forderte. Angeblich waren ihre Angaben zu den Kosten ihrer Wohnung fehlerhaft. Durch die Prüfung eines Anwalts stellte sich heraus: Das Jobcenter lag falsch und die Forderungen waren rechtswidrig. Diese Erkenntnis brachte der jungen Frau natürlich nicht ihre Wohnung zurück. Ein solcher Fehler ist leider kein Einzelfall. Die Jobcenter in Berlin sind laut einer Studie mit dafür verantwortlich, dass jährlich 5.000 bis 7.000 Menschen ihre Wohnung verlieren.

Auch die Suche einer neuen Wohnung wird durch das Verhalten des Jobcenters erschwert. Denn die Mietpreise für Wohnungen steigen kontinuierlich und Sozialwohnungen sind knapp. Die Kosten, die als Hartz 4-Empfänger für eine Wohnung ausgegeben werden dürfen, werden aber nicht angepasst. Leistungsempfänger können sich eine Wohnung also schlichtweg nicht mehr leisten.

In Berlin gibt es offenbar eine ganze Ansammlung von Flopcentern. Das ist mehr als genug, um die Stadt in unsere Top 3 der Flopcenter aufzunehmen.

Flopcenter Nr. 1: Dortmund

Wer betteln geht, damit er über die Runden kommt, macht dies nicht freiwillig. Und bestimmt nicht, damit er dem Jobcenter ein Schnippchen schlägt. Das zeugt von purer Verzweiflung und davon, dass die geringen Hartz 4-Regelsätze schlichtweg nicht zum Leben ausreichen.

Ein 50-jähriger aus Dortmund erhält Hartz 4-Leistungen. Dennoch stellt er sich regelmäßig in die städtische Fußgängerzone und hofft, dass jemand ein paar Euro für ihn über hat. So will er sich und seiner Lebensgefährtin auch mal etwas Gutes gönnen. Dass er dafür teilweise Stunden in der Kälte ausharren muss, nimmt er in Kauf.

Doch dann „erwischt“ ihn eine Mitarbeiterin des Jobcenters. Und ihr passt das Verhalten ihres „Schützlings“ gar nicht. Prompt wird veranlasst, dass dem Mann seine Leistungen gekürzt werden. Und zwar direkt um 300 Euro im Monat. Es begründet die Sanktion damit, dass betteln mit einer Selbstständigkeit gleichzusetzen ist. Das Einkommen muss angerechnet werden.

Der Betroffene legte Widerspuch ein und erwirkte, dass ihm nur noch 90 Euro monatlich abgezogen werden. Auch hatte er Glück im Unglück, denn ein gemeinnütziger Verein hörte von seiner Geschichte und verkündete, dass sie ihm seinen Hartz 4-Regelsatz aufstocken würden. Für den Herren aus Dortmund ging die Geschichte also glimpflich aus, doch das Jobcenter erreicht den Platz 1 unseres Rankings. Wer es nötig hat auf einen Bettler loszugehen verdient den Titel „Flopcenter des Monats“!

