Gegen den Mainstream der Verblödung hilft nur Wissen aneignen !

ddbnews.wordpress.com

ddbnews R.

Zum Wochenende einfach nur mal zuhören , soviel Allgemeinbildung gibts im Mainstream nicht, umso wichtiger ist es sein Wissen selbst zu erweitern :

EUdSSR 2025?

Martin Schulz will bis zum Jahr 2025 Nationen abschaffen zugunsten eines Brüsseler Superstaates. – Liberal-Konservative Reformer (LKR): „Wir brauchen eine schlanke, effiziente EU und keine Vereinigten Staaten von Europa“

http://www.mmnews.de/politik/38825-kommt-jetzt-die-eudssr

Die EU wird nichts anders als ein Staatenbund sein bzw. werden, wie es die Sowjetunion früher mal war, aber kein Bundesstaat. Dafür fehlt ihr nach der Drei-Elementen-Lehre von Georg Jellinek die Voraussetzung: Staatsgebiet, Staatsvolk, Staatsgewalt.

Es wird eine EU Diktatur werden, in der die BRD noch mehr zu zahlen hat. Die BRD wird es in den wirtschaftlichen Ruin führen und es wird uns so gehen wie Russland, die die hohen Kosten für die sowjetischen Mitgliedsstaaten nicht mehr aufbringen konnten. schreibt mmnews

.