Berlin: 1.200 Moslems feiern Weihnachtsmarkt-Mörder mit „Allahu Akbar“-Rufen am Brandenburger Tor – anonymousnews.ru

Am vergangenen Freitag holten über 1.200 Moslems in Berlin zum kollektiven Rundumschlag aus. Direkt vor dem Brandenburger Tor, dem deutschen Wahrzeichen schlechthin, huldigte man den islamistischen Terror-Organisationen Hamas und Fatah, verbrannte Flaggen von Merkels Heimatland Israel und feierte Anis Amri, den Mörder vom Berliner Breitscheidplatz mit frenetischen „Allahu Akbar-Rufen. Die Polizei vermerkte dazu: „keine besonderen Vorfälle“. Dabei war es eine unverholene Machtdemonstration des Islams in Deutschland, der den völligen moralischen Verfall der Politik zeigt.

Wer heute „Brandenburger Tor“ und „israelische Flagge“ ins Google-Suchfeld eingibt, der bekommt seitenlang eine Reihe von Artikeln und Abbildungen vom Brandenburger Tor, angestrahlt mit der blau-weißen Davidstern-Flagge Israels angeboten. Gleich zu Beginn des Jahres 2017 waren vier israelische Soldaten Opfer eines LKW-Attentats geworden. Deutschland zeigte seine Solidarität. Auch Vertreter der israelischen Botschaften kamen am Tor vorbei und verteilten kleine Israel-Fähnchen. Bei seiner Glaubensschwester Angela Merkel bedankte sich Benjamin Netanyahu damals sogar auf Twitter für den uneingeschränkten Beistand und meinte damit natürlich den verlässlichen Kadavergehorsam den die Kanzlerindarstellerin gegenüber Israel an den Tag legt…weiterlesen:

http://www.anonymousnews.ru/2017/12/10/berlin-1-200-moslems-feiern-weihnachtsmarkt-moerder-amri-mit-allahu-akbar-rufen-am-brandenburger-tor/

