Weihnachten 2017: Ein offener Brandbrief an Frau Dr. IM Erika Kasner-Merkel, ihre Stammwähler und dem kläglichen Rest der korrumpierten Politmarionetten der Altparteien, die gerade am Versuch einer reGIERungsbildung scheitern, um dieses Land noch weiter in den Abgrund treiben zu können...!

SONNENSTAAT DEUTSCHLAND…? DEUTSCHE KINDER LEBEN IN ARMUT UND DEUTSCHE RENTNER MÜSSEN IM MÜLL KRAMEN, WÄHREND EINE SELBST ERNANNTE „ELITE“ SICH, SEINEN VERBEAMTETEN SCHERGEN UND DEN ANGESTELLTEN SYSTEMTROLLEN DEN „HINTERN“ VERGOLDET (einfach PANAMA PAPERS googeln) – DESHALB NEUWAHLEN 2018 OHNE IM ERIKA UND VOR ALLEM: DIESMAL OHNE WAHLBETRUG…!

Was wir gerade erleben, ist die Einrichtung einer Gesinnungsdiktatur – Zensur und Löschungen wohin man sieht, all das gab es doch schon mal…! Die Massenzuwanderung dient dazu den Sozialstaat zu vernichten – Ohne diese verfehlte Migrations- und Gerhard Schröders Liberalismuspolitik gäbe es diese Verarmung und Abhängigkeit vom Staat vieler Bürger nicht! Politik FÜR DEUTSCHE BÜRGER heißt: Millionen Menschen und deren Kinder müssen trotz Job nicht auf Hartz4-Niveau leben und Rentner müssen nicht in der Mülltonne kramen oder Leergut sammeln, während die Volksverräter Clique Champagner säuft, Kaviar frisst und ihren Nachkommen einen guten Start ins Leben ermöglicht, während das Volk alles bezahlt und selbst auf der Strecke bleibt…! Die Wirtschaftsdemokratur BRiD…wo sich gekaufte Politkomparsen, Beamte und Bankster („Nieten in Nadelstreifen“) auf Kosten des Volkes richtig die Taschen voll machen – Zeit zum Nachdenken und endlich Aufwachen…!

OK…85% der dummen Michel geben scheinbar den korrupten Altparteien jetzt noch einmal die Chance, Deutschland endgültig nieder zu machen…oder das hanebüchene, für Menschen mit Restverstand nicht schlüssig erklärbare Wahlergebnis ist wie schon so oft in der Vergangenheit „schöngerechnet“ worden! Wir erinnern uns an den nachgewiesenen Wahlbetrug in NRW und dem Saarland…! Haben denn wirklich Millionen Altnazis in den Altparteien auf eine Partei wie die AFD gewartet? Wie der aufgeklärte deutsche Michel sicher weiß, sind die meisten Wähler und Abgeordneten der AFD aus den lächerlicherweise „Volksparteien“ genannten Volksverräter-Parteien in die AFD abgewandert, aber nun ist es so weit: Wie genau wollt ihr denn nun genau die ca. 3,5 Millionen von „Nazis“, die aus EUREN ALTPARTEIEN zur AFD abgewandert sind, wieder zurückholen…?

Die Altparteien wollen 3,5 Mio. abgewanderte Nazis von der AfD zurück…:

https://qpress.de/2017/09/29/altparteien-wollen-35-mio-nazis-von-der-afd-zurueck/

Eines frage ich mich seit Beginn dieser „Flüchtlings“-Invasion: Warum „flüchten“ zu 98% nur junge, wehrfähige Männer vor dem Krieg und warum bleiben die Kinder, Frauen, Kranken und Alten dort und seit wann leben so viele dunkelhäutige junge Männer in Syrien…sind die vorher aus ganz Nordafrika nach Syrien geflüchtet? Und warum werfen die Gutmenschen mit Bärchen und nicht gleich mit neu verpackten Handys und Geldpaketen…? Die Frauen, Kinder und Alten und Gebrechlichen sind ja scheinbar in den „Kriegsgebieten“ Nordafrikas geblieben, wie man auf den „Flüchtlings“booten sehr gut erkennen konnte…fast 98% wehrfähige, junge Männer? An alle angeblichen Syrer und die scheinbar dort ansässigen Schwarzafrikaner, Araber, Albaner, Rumänen, Erdogan-Türken und…GEHT ENDLICH WIEDER NACH HAUSE, HIER BRAUCHT UND WILL EUCH KEINER:

http://www.anonymousnews.ru/2017/11/21/putin-und-assad-wir-rufen-alle-syrischen-fluechtlinge-auf-nach-hause-zurueckzukehren/

Meine aktuelle Message an alle Islambeklatscher, Bärchenwerfer und Antifapenner in Deutschland und dem Rest von Europa: Verpisst euch endlich mitsamt den angekarrten überqualifizierten Fachkräften zurück ins Morgenland…die meisten Menschen hier im Abendland sind ganz zufrieden mit seinen Errungenschaften und wollen von euch nicht ins Mittelalter zurück geführt werden! Schnappt euch eure Burkaweiber und zieht endlich los nach dem Motto: „Geht dorthin, wo man Italienisch spricht…und dann geht weiter, bis man etwas Anderes spricht…!“ (aus „Königreich der Himmel“).

http://www.anonymousnews.ru/2017/12/05/aufgedeckt-maghreb-staaten-entsorgten-tausende-schwerkriminelle-als-fluechtlinge-in-deutschland/

Was wäre eigentlich passiert, wenn Demonstranten der AFD diese beiden Israel-Fahnen vor dem Brandenburger Tor abgefackelt hätte…statt der hochaggressive Migrantenmob? Die Moslems weltweit erklären dem Abendland den totalen Krieg…was brauchen wir in Europa noch, um sie endlich alle wieder zeitnah in ihre Heimatländer zurück zu „senden“…müssen denn erst wieder ein paar unschuldige Europäer dran glauben…?

http://www.anonymousnews.ru/2017/10/20/bundesregierung-familiennachzug-laesst-sich-nicht-beziffern-millionen-koennten-noch-kommen/

Die Bundesregierung sieht sich nicht in der Lage, konkrete Zahlen zum erwarteten Familiennachzug von Flüchtlingen zu benennen. Innenminister Thomas de Maizière weiß zwar auch keine Antwort, teilt aber mit, dass es sich wohl um eine „gewaltige Anzahl“ handeln werde. Das bedeutet konkret: Die illegale Zuwanderung nach Deutschland geht ungebremst weiter. Wenn jeder einzelne, der offiziell angegebenen zwei Millionen bereits im Land befindlichen Flüchtlinge nur drei bis fünf Familienmitglieder nachholt, stehen zeitnah mindestens 6 bis 10 Millionen weitere Sozialtouristen aus Nahost auf der Matte, von denen nur eine Handvoll je einen Handschlag machen wird…!

http://www.anonymousnews.ru/2017/12/10/berliner-polizei-kapituliert-diebstahl-und-raub-werden-strafrechtlich-nicht-mehr-verfolgt/

Von den eingeschifften WIRTSCHAFTSMIGRANTEN sind vielleicht 3-5% ECHTE FLÜCHTLINGE, nur 1-2% bekommen überhaupt den Asylantenstatus anerkannt, der Rest will und KANN die Sozialsysteme ausschöpfen, solange es geht! Bei soviel unfähigen Politkomparsen und System-Marionetten wäre bei den Jamaikaverhandlungen eh nur eine schwache Haiti-Koalition herauskommen, die Deutschland weiter in den Abgrund geführt hätte..! Und mal eine Frage am Rande als AFD-Wähler an alle Merkel-Wähler und Sonnenstaatsträumer: Wie wollt ihr diese SCHEISSE, die von den korrumpierten Altparteien täglich hierzulande abgezogen wird und wurde, eigentlich euren Kindern und Enkeln erklären, glaubt ihr wirklich, der hochaggressive Migrantenmob wird euch und eure Kinder verschonen…?

http://www.anonymousnews.ru/2017/12/06/migranten-in-hamburg-dumm-wie-knaeckebrot-98-nicht-einmal-in-ausbildungverhaeltnis-vermittelbar/

Die AFD bietet sehr gute Lösungen an, z. B. eine sehr zeitnahe Familienzusammenführung in Nordafrika, wo scheinbar die meisten dieser „minderjährigen Syrer“ herkommen! Wer sagt, dass diese“ Flüchtlinge“ (nur 1-2% bekommen überhaupt diesen Status…) dauerhaft in der BRiD bleiben müssen…wenn der Krieg vorbei ist, kehren diese jungen, kräftigen Migranten NATÜRLICH IN IHRE HEIMAT ZURÜCK UND BAUEN DIESE WIEDER AUF!!! Fast jeden Tag sterben hier Menschen, werden Frauen drangsaliert und vergewaltigt…und man redet von Populismus…das ist so DUMM! Informiert euch mal in Alternativen Kanälen, in den GEZ Medien bei Klaus Kleber und Gundula Gause man davon nichts hören…! Was ist denn, wenn eure Tochter mal begrapscht oder vergewaltigt oder euer Sohn nachts die U-Bahntreppe heruntergetreten und zusammengeschlagen wird…schwafelt ihr Gutmenschen dann immer noch so oberlehrerhaft daher? Jede Nacht werden neue Sozialtouristen aus Griechenland eingeflogen…monatlich ca. 15000!!! DAS IST VERRAT AM DEUTSCHEN VOLK UND ALLE VERANTWORTLICHEN UND HELFER MÜSSEN DAFÜR VOR DEN EUROPÄISCHEN GERICHTSHOF GESTELLT WERDEN…!!!

http://www.anonymousnews.ru/2017/10/31/asylindustrie-boomt-vermieter-kassieren-millionenbetraege-fuer-fluechtlingsunterbringung/

Spätestens 2018 kommen weitere 5-10 Mio. neue WIRTSCHAFTSMIGRANTEN durch Familiennachzug (keine Flüchtlinge, denn der Krieg ist fast vorbei…warum nicht eine Familienzusammenführung in deren Heimat?)? Wie viele getarnte IS Schergen werden diesmal darunter sein…? Die Bundesregierung will lieber keine Zahlen nennen, man kann sich an zwei Fingern abzählen, warum! Nicht zu vergessen die neu eingeführten Seuchen und Krankheiten, die in Europa längst ausgerottet waren…!

Hier gibt es „noch“ zensurfreie Informationen: http://www.anonymousnews.ru

Diese sogenannten NORMOPATHEN, die krankhaft der Norm entsprechen wollen, werden Deutschland weiter in den Abgrund treiben…:

http://www.eva-herman.net/bekannter-psychotherapeut-maaz-warum-unsere-gesellschaft-so-krank-ist/

Die NORMOPATHEN haben mit ihrer diesjährigen Wahl die Endrunde von dem Deutschland eingeleitet, welches wir in unserer Jugend mal kannten! Man sollte diese grenzdebilen Merkelbeklatscher und die VOLLPFOSTEN, die kürzlich vor dem Bundestag gegen die AFD protestiert haben mal fragen, wie sie ihre Kinder vor diesem degenerierten Migrantenmob genau schützen wollen…? Haben unsere Eltern Deutschland dafür wieder aufgebaut…kann ich mir nicht vorstellen! Der Krieg in Syrien ist vorbei, wann genau gehen die jungen, kräftigen und potenten „Flüchtlinge“ denn nun wieder nach Hause zu ihren Familien und bauen ihr Land wieder auf?

http://www.anonymousnews.ru/2017/10/02/untersuchungsausschuss-zu-den-rechtsbruechen-der-merkel-regierung-petition-unterzeichnen/

RICHTIG KRANK IST ES, an eine kranke Gesellschaft angepasst zu sein…das zeugt nicht gerade von geistiger Gesundheit! Es sind diese zahlreichen Normopathen: https://youtu.be/6R5_ksL32vo , die sich zwanghaft gesellschaftlichen “ Normen“ anpassen müssen! Leider sind sie in der großen Mehrheit, deshalb sieht dieses Land heute so aus, wie es ist…TRAURIG! Diese Normopathen belustigen uns schon lange nicht mehr, sie werden nie aufwachen und weiter in ihrem Hamsterrad herumwurschteln bis zum bitteren Ende…aber die horrenden „Diäten“, Beamtenpensionen oder Sonnenstaatsgelder ( http://sonnenstaatsland.wordpress.com ) werden dann natürlich auch futsch sein!

Anonymousnews.ru ist in RU gehostet, um nicht von den deutschen Systemtrollen zensiert zu werden, wie es täglich passiert in IM Erika’s Stasidemokratur…bei Furzbook, Youtaub, Twitter! So langsam wird’s wieder unheimlich in DUNKELDOITSCHLAND…wann fangen die Maasmännchen mit den Bücherverbrennungen und Kaufboykotten bei Andersdenkenden an? Die angestrebte Merkel-Diktatur mit ihren maasvoll ausführenden Stasischergen aller Altparteien wird immer durchschaubarer…!

http://www.anonymousnews.ru/2017/12/09/anfrage-der-afd-deckt-auf-merkel-regime-flog-zehntausende-fluechtlinge-auf-staatskosten-ein/

Admin: Hier noch etwas zum richtig „Schlecht werden“, (also ugs. KOTZEN)…:

https://www.welt.de/wirtschaft/article160847361/Ex-VW-Chef-bekommt-3100-Euro-Betriebsrente-taeglich.html

Und ihr grenzdebilen Sonnenstaatsland-Systemtrolle und Antifa-Großmäuler aus dem Takatuka Land in der Lennéstr. 22, 11 und 7 in Berlin glaubt doch eh nur das, was euch vorgeschrieben und eingetrichtert wird…also haltet doch einfach die Backen, ihr GRENZDEBILEN LOSER! 🤐🖕😎

“Noch sitzt ihr da oben, ihr feigen Gestalten, vom Feinde bezahlt und dem Volke zum Spott. Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk und es Gnade euch Gott…” …von Carl Theodor Körner!

Hier eine satirische Aufarbeitung der Vergangenheit unserer Volks-Muddi…:

https://qpress.de/2016/04/11/europa-atmet-auf-merkel-zum-abschuss-freigegeben/angela-merkel-kasner-im-erika-ddr2-europa-gekapert-deutschland-ruiniert-das-ende-der-film-epos-trilogie-die-ungeheuerliche-geschichte-der-mutter-terroresia-qpress/

Advertisements