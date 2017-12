Blitzkrieg, Ausnahmezustand und Einwanderungschaos – ZDF – Interview mit CDU Politiker Wolfgang Bosbach und dem Polizei – Vizepräsidenten Mittelfrankens.

KONSTRUKT FABRIK

ZDF – Interview mit CDU Politiker Wolfgang Bosbach und dem Polizei – Vizepräsidenten Mittelfrankens.



Das Video weiter unten UNBEDINGT anschauen! Und, zwar JEDER der es noch nicht gesehen hat. WARNUNG: Hier in dem Video erfährt ihr die Wahrheit. Europa und besonders Deutschland und Österreich sind in ernster Gefahr. Erst, wenn ihr euch das Video angeschaut habt, wird euch schnell klar werden wie ernst die Lage wirklich ist. Die Lage ist mehr als nur ernst. Was ihr in dem Video gleich sehen werdet, ist das, was euch die Mainstream Medien und eure Politiker bis heute verschwiegen haben.

Ich habe es euch immer gesagt und ich habe euch gewarnt und jetzt ist es soweit, es kommt das auf uns alle zu, was ihr bis heute nicht hören und sehen wolltet. Deswegen, habt ihr mich als Verschwörungstheoretiker abgestempelt, damit ihr euch die Sache schön reden konntet. Aber, jetzt ist Schluss mit schön reden…!