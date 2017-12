Ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest an alle Aufgewachten, Einprozentigen, Identitären und alle noch denkenden Menschen in der BRiD, allen voran die „pöhsen rrrechtsrrradikalen“ Wähler der demokratisch gewählten Partei AFD…! Den Rest dieser unbelehrbaren NORMOPATHEN und Politkomparsen, denen das Schicksal dieses Landes und seiner Menschen scheinbar völlig am Hintern vorbei geht, soll der Blitz beim…na ihr wisst schon!

Erinnern wir uns, wofür Weihnachten einst stand: Ein Fest für die Geburt von Jesus, also dem Christkind und seinen Eltern Maria und Josef…und nicht für das neueste Schmarrnphone oder sonstigen Nonsens, einen Allah und seinen grenzdebilen Propheten Mohammed oder Ali Baba und seine über 4 Millionen Räuber, die mittlerweile dieses Land ausrauben! Geht wieder nach Hause und lebt dort den Islamismus so, wie ihr ihn euch vorstellt und lasst die Menschen in Europa in Ruhe so leben, wie sie wollen! Wir fordern für 2018 den DEXIT und NEUWAHLEN OHNE WAHLBETRUG UND OHNE DAS FERKEL…!!!

Advertisements