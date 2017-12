So Freunde…ich habe fertig! Ich werde diesen Blog ab dem 1.1.2018 nicht mehr mit meinen geistigen Ergüssen anreichern, denn ich sehe, es hat keinen Sinn, wenn 85% der dummen Michel weiter diesen Schwachsinn wählen…Viel Glück! 

Statt auf die Straße zu gehen und zu brüllen: „LECKT UNS AM ARSCH, WIR HABEN DIE SCHNAUZE VOLL!“, warten alle gebannt auf die GroKo(tz) wie das Karnickel vor der Schlange, weil diese korrupten Bilderberger-Politkomparsen noch nicht einmal eine Haiti-Koalition zustande gebracht haben…! Alle warten jetzt gespannt auf die alte Scheisse (nee nicht das Ferkel) in Links-Olivgrün und einige denken, weil sie das Kreuz bei der AFD gemacht haben, würde sich jetzt irgend etwas ändern…weit gefehlt! Jetzt werden vielleicht endlich mal von einer echten Opposition die richtigen, unangenehmen Fragen gestellt…aber das ist wie Perlen vor die Säue rollen! Solange diese vielleicht 10% aufgewachten 6 Millionen Wähler nicht vor dem Bundestag aufmarschieren und auf der Matte stehen, wird sich in dieser Wirtschaftsdemokratur BRiD nichts ändern…begreift das endlich!















Ihr schreibt auf Furzbook, Youtaub, etc. die Kommentare voll und werdet 5 Minuten später gesperrt, gelöscht oder mit dämlichem Geseier von der GeDaPo ( http://Sonnenstaatsland.wordpress.com ) zugemüllt…das wird alles nichts bringen! Der Merkel- oder Schulz-Wähler wird erst aufwachen, wenn seine eigene Tochter von ein paar Goldstücken „bereichert“ wurde, wenn sein Sohn aus Versehen die U-Bahntreppe zu schnell genommen hat oder er selbst einfach auf der Straße von ein paar Bimbos (Schwarze aus Syrien?) was aufs Maul bekommt (nur…wenn er Glück hat), denn das passiert täglich im schönen deutschen Schland! Geht zu Veranstaltungen der Identitären Bewegung ( https://www.identitaere-bewegung.de ), den Einprozentern ( http://www.einprozent.de ) oder gründet in eurer Nähe eine Art Bürgerpatrouille, wenn die Übergriffe durch Muddin Kasner-Merkels Fachkräfte oder der neuen SAntifa überhand nehmen, der deutsche Schäferhund, Rottweiler oder Dobermann kann dabei eine treue Hilfe sein…!













Ihr fühlt euch zu schwach und träge dazu? Kein Wunder, wenn ihr euch täglich mit nährstofflosen Industriefrass zumüllt, in den Himmel schaut und euch wundert, warum die Kondensstreifen der Flieger nun seit Jahren den ganzen Tag am Himmel bleiben (Klar, ein Wetterphänomen…blöde Chemtrailspinner!), ihr deswegen an Dauerhusten leidet und dann zum Arzt geht, um euch den entsprechenden Chemiecocktail der Pharmakartelle ( http://pharmakartell.wordpress.com ) verschreiben zu lassen…! Chemtrails verseuchen unsere Luft, Chemie verseucht unsere Lebensmittel, die Mutterböden und killt die verbliebenen Bienenvölker (Bayer Monsanto Glyphosat)…und was machen wir? Wo bleibt der Aufschrei der Mütter, der Grünen Gutmenschen, die mit dem Porsche Panamera in Bioläden einkaufen…? Der DEXIT ist längst überfällig…wie lange wollen wir noch die Zahlmeister der ganzen Welt sein, während hier deutsche Kinder und Rentner in Armut leben müssen? Wie dämlich muss man sein, eine solche POlitik immer wieder zu wählen…ist der Hooton Plan längst vollzogen? Ja: „In seinem Sessel behaglich dumm, sitzt schweigend das deutsche Publikum…!“













Informiert euch alternativ zu den GEZtapo-Medien auf http://www.anonymousnews.ru , http://www.politikbetrug.net , RT-Deutsch, JouWatch, Epoch Times, etc.! Ich jedenfalls „Bin dann mal weg“ und bereite meine endgültige Auswanderung vor, in eine ISLAMFREIE ZONE, wo man noch ohne Zorn atmen kann…!!! Ohne DEXIT und Neuwahlen 2018 mit der AFD in der Regierung wird das Deutschland, wie wir Alten es mal kannten, bald Geschichte sein…und das müsst ihr Bärchenwerfer und Merkelhörigen euren Kindern mal erklären…! Unten stehend ein wirres Sammelsurium meiner Gedankengänge in 2017…manches kann doppelt sein…Viel Glück im neuen Jahr 2018 mit IM Erika Merkel und ihren gekauften Politkomparsen…!

