Schrieb der Grüne Joschka Fischer für Merkel das Drehbuch zum Genozid an den Deutschen…? | anonymousnews.ru

Joschka Fischer, der erzgrüne Häuserbesetzer und Steinewerfer von einst, mauserte sich einst vom Turnschuhträger in der Opposition zum anzugtragenden Außenminister in Regierungsverantwortung unter Kanzler Schröder (SPD). Weniger bekannt ist sein 1994 veröffentlichtes Buch „Risiko Deutschland – Krise und Zukunft der deutschen Politik“. Das Werk ist nur noch antiquarisch erhältlich.

Purer Deutschland-Hass auf 414 Seiten: Kostenloser Download als PDF-Datei











Darin beschreibt der Grüne Joschka Fischer was Angela Merkel und ihre schwerkriminelle schwarz-rote Regierungskoalition in den vergangenen Jahren 1:1 genauso umgesetzt haben. „Deutschland muß von außen eingehegt, und innen durch Zustrom heterogenisiert, quasi „verdünnt“ werden”, fast die Autorin Mariam Lau, Fischers Intension und den Inhalt seines Buches in einer Rezension in der Tageszeitung „Die Welt“ zusammen.

Aus seinem ausgeprägten Hass auf alles Deutsche machte Joschka Fischer nie einen Hehl. Bereits 12 Jahre vor Erscheinen seines Pamphlets machte der Grüne deutlich was er von Deutschland hält. „Deutsche Helden müßte die Welt, tollwütigen Hunden gleich, einfach totschlagen; dies zeigt unsere Geschichte ganz sicher”, sagte er 1982 im PflasterStrand.

Wie mit der deutschen Bevölkerung zu verfahren ist erfährt man in der 414-Seitigen volksverhetzenden Schrift ebenfalls: „Deutschland ist ein Problem, weil die Deutschen fleißiger, disziplinierter und begabter als der Rest Europas (und der Welt) sind. Das wird immer wieder zu ‘Ungleichgewichten’ führen. Dem kann aber gegengesteuert werden, indem so viel Geld wie nur möglich aus Deutschland herausgeleitet wird. Es ist vollkommen egal wofür, es kann auch radikal verschwendet werden – Hauptsache, die Deutschen haben es nicht. Schon ist die Welt gerettet.“ Bei den Grünen geboren, von CDU und SPD großgezogen: Die antideutsche und verachtende Publikation „Risiko Deutschland“ repräsentiert die wohl perfideste Politik, die sich Menschen ausdenken können und bisweilen auch so gut wie vollständig umgesetzt haben.

http://www.anonymousnews.ru/2018/01/02/schrieb-der-gruene-joschka-fischer-merkel-das-drehbuch-zum-genozid-an-den-deutschen/









