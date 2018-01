Offener Brief an Merkel aus Siebenbürgen: Sie spalten das deutsche Volk wie keiner zuvor!

DH-BlackBox-Blog

Ein Gastbeitrag von Helmut aus Siebenbürgen (Jürgen Fritz Blog)

Dieser Offene Brief wird an das Bundeskanzleramt geschickt, genauso wie an die Parteizentralen der führenden Parteien in Deutschland, an mehrere große Tageszeitungen sowie Polit-Magazine von Bayern bis Hamburg und auch in bestimmten unabhängigen Foren veröffentlicht.

Es ist wohl kaum zu erwarten, dass dieses Schreiben in einem der Medien abgedruckt wird, zumal diese zum überwiegenden Teil gleichgeschaltet sind. Ich erwarte auch keine Resonanz von den Parteien oder gar aus dem Bundeskanzleramt. Aber ich möchte mir und auch anderen noch Jahre später in die Augen sehen können und mir nicht vorwerfen lassen müssen, dass ich geschwiegen habe.

Offener Brief an Merkel

An Frau Dr. Angela Merkel, Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland

Betreff: Offener Brief in Sachen Deutschland

Bezug: Ihre Neujahrsansprache

Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin,

zu Beginn möchte ich auch Ihnen die besten Neujahrsgrüße übermitteln. Mein eigentlicher Beweggrund für diesen Brief ist aber ein anderer und…