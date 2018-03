Demokratie und Meinungsäußerung

Die Menschen in Deutschland wachen auf. Wem wundert’s, die Wahlergebnisse im September 2017 sagten doch eindeutig: Keine große Koalition. Die Deutschen hatten eigentlich Merkel und die SPD abgewählt. Die Realität sieht jetzt so aus, daß man von Seiten der SPD und CDU auf das deutsche Volk und seiner Entscheidung verzichtet. Es wird geradezu gemacht, was man will, ob es dem deutschen Volk paßt oder nicht. Doch die Mißachtung des Wählerwillens selbst ist noch nicht alles. In der Öffentlichkeit gibt diese unsägliche Koalition bekannt, daß es ein „weiter so“ geben wird und man eigentlich mit der Arbeit der letzten Jahre zufrieden ist; wem interessiert schon das Volk, oder das Pack, wie es so gern in ihren Kreisen genannt wird. Sämtliche politischen Kritiker und Gegner im deutschen Volke werden als Feinde eingestuft und man versucht sie allesamt um ihre Existenz zu bringen und auch die nächste Stufe ist bereits angelaufen, die massenhafte Inhaftierung und politische Ächtung, dabei spielt es keine Rolle ob es die Verkäuferin aus dem Supermarkt oder Angestellte im Staatsdienst oder Wissenschaftler und Forscher sind.

Zu all dieser Entwicklung bildet sich nun endlich eine völkische Opposition, die in Form von Demonstrationen den Altparteien-Klüngel entgegensteht. Man kann die AfD mögen oder auch nicht, doch ist es zur Zeit die einzige offizielle Partei in der deutschen Parteienlandschaft, welche die Nöte und Ängste der Deutschen verstehen und die sie auch öffentlich anprangern. Mehr noch, die AfD angergiert sich auch bei Demonstrationen, welche die Überfremdung des Landes durch den massenhaften Asylmißbrauch zum Thema haben. Ein besonderer Fakt ergibt sich aus einer der letzten Meldungen, daß der Verfassungsschutz der Länder nun die AfD unter Beobachtung stellen will oder soll, daß jedoch ist eine Provokation jener staatlichen Organe gegenüber einer legitim gewählten Bundestagspartei und spiegelt die politische Einstellung der jetzt machthabenden Parteien eindeutig wider. Vielfalt besteht für sie nur darin, das deutsche Volk durch massenhafte Einwanderung zu verdrängen, bzw. mit einer härteren Ausdrucksweise, auszurotten. Das zu sagen, ist keine Hetze und gleich recht keine Volksverhetzung, denn die Realität in den deutschen Städten und Dörfern ist nicht zu übersehen, dafür bedarf es noch nicht einmal irgendwelcher schöngerechneten Statistiken…