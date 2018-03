An unsere „Gutmenschen, Merkelbeklatscher und olivgrünen Islamversteher“! Hier ein Blick auf Europas Zukunft:

Die Zukunft Europas…? Hier klicken! Schaut euch dieses Video bis zum Ende an und sagt uns, wie ihr euren Kindern und Enkeln erklären wollt (falls diese die noch kommenden Schariamorde überleben…), warum ihr dem Untergang Deutschlands zugestimmt habt, ihr 87% denkbefreiten und obrigkeitshörigen NORMOPATHEN…!

Die Lebenslüge der NORMOPATHEN…befreit euch endlich aus dem Hamsterrad, denn es macht euch körperlich und seelisch kaputt!

Es kostet enorme Lebenskraft, die Normopathen-Fassade aufrecht zu erhalten (Mein toller Job, Mein Haus, Mein Ferrari, Meine Jacht…), das Gesicht vor den Nachbarn zu wahren, also nur nicht aufmucken und seine Erkenntnisse verschweigen, wie es wohl viele inzwischen aufgewachte Menschen machen müssen, um nicht anzuecken oder gar den Job zu verlieren, wenn man z. B. eine alternative Partei als die der Volksverräter-Marionetten wählt…! Ihr müsst euch endlich aus dem Hamsterrad befreien, denn mehr als die halbe Mohrrübe, die davor baumelt und der ihr ein Leben lang hinterher rennt, lassen euch die „Scheineliten“ eh nicht übrig! Ich selbst habe die Erfahrung gemacht: Je weniger ich hatte, umso ruhiger und auch glücklicher wurde ich…lasst alles Unwichtige los, befreit euch von Ballast! 😎

Der Untergang Deutschlands:

Das falsche Leben der Normopathen: https://youtu.be/6R5_ksL32vo

http://www.eva-herman.net/bekannter-psychotherapeut-maaz-warum-unsere-gesellschaft-so-krank-ist/

Menschliche Entfremdung durch Normopathie: https://youtu.be/qnN81-anKsc

„Der Mensch. Er opfert seine Gesundheit, um Geld zu verdienen. Dann opfert er sein Geld, um seine Gesundheit zurück zu bekommen. Er ist so auf die Zukunft fixiert, daß er die Gegenwart nicht genießen kann. Das Ergebnis ist, daß er weder die Zukunft noch die Gegenwart lebt. Er lebt so, als würde er niemals sterben und er stirbt so, als hätte er niemals gelebt.“ (Dalai Lama).

„Es gibt kein Verbrechen, keinen Kniff, keinen Trick, keinen Schwindel, kein Laster, das nicht von Geheimhaltung lebt. Bringt diese Heimlichkeiten ans Tageslicht, beschreibt sie, macht sie vor aller Augen lächerlich, und früher oder später wird die öffentliche Meinung sie hinwegfegen. Bekanntmachung allein genügt vielleicht nicht; aber es ist das einzige Mittel, ohne das alle anderen versagen.“

Das Rockefeller Pharmakartell: www.pharmakartell.com

Learn more about the Rockefeller Drugcartel: www.pharmakartell.com

Werte Frau Kasner-Märkel, bestimmt ist ihnen bei ihrem heutigen Mittagstisch im Kreise ihrer Mitmarionetten im Borchardt’s (oder Grill Royale?) zu Ohren gekommen, dass die Essener Tafel nun wegen einiger unschöner Vorkommnisse (verursacht natürlich von deutschstämmigen und wie immer rrrechtsradikalen Rentnern…) die eingeflogenen Wirtschaftsmigranten erst einmal eine Zeit lang außen vor lassen will, um wieder ein Gleichgewicht zwischen älteren bedürftigen Geburtsdeutschen und angeboren aggressiven Pöblern und Omaschubsern herzustellen. Natürlich sind einige von ihnen empört ans Salatbuffet gestürmt und haben diese latent vorhandene Ausländerfeindlichkeit dieses rrrechtsradikalen Pöbels aufs Schwerste verurteilt…! Wo kommen wir denn da hin, wenn hier geborene Menschen die gleichen Rechte wie dahergelaufene Armutsflüchtlinge bekommen würden…?

