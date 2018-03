An alle Truther, Demoredner, YouTube-Aktivisten, erfundene „Reichsbürger“und Verschwörungspraktiker: Die Stasi-GeDaPo 3.0 ist da…das neue Polizeigesetz in Bayern! Deutschlands Blockwarte und Hobbystasis stehen schon in den Startlöchern…!

Bitte hört euch die Schande ganz bis zum Ende an: https://youtu.be/Pse4pd0OaVo

Hier ein genauer Überblick über die neuen „Befugnisse“ der Helferfreunde:

http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayPAG-G3

Ganz perfide: Sogenannte „Gefährder“ können jetzt ganze 3 Monate ohne Anklage weggesperrt werden…und dann weitere 3 Monate…und dann weitere 3 Monate…bis zum St. Nimmerleinstag (Lebenslänglich) oder bis man aus der Zelle heraus seine Unschuld (ohne Anklage?) bewiesen hat…!

Der Begriff „Gefährder“ ist dabei sehr sehr weit deeehnbar und fängt wahrscheinlich schon bei Aluhut-Trägern, Chemtrail-Beobachtern und GEZ-Verweigerern an…wir wissen ja aus Erfahrung: Alles „Reichsbürger“…!

Teilnehmer von Demos und Trauerzügen werden prophylaktisch gefilmt (freilich nur die „Nazis“, Links/AnTiFa bleibt vermummt außen vor) und nach Lust und Laune mit den Datenbanken der Einwohnermeldeämter jederzeit automatisiert abgeglichen…: Hallo Orwell 1984!

Das Recht auf Unversehrtheit der Wohnung fällt weg, das Bankgeheimnis ab 1.1.2018 sowieso, Computerdaten z. B. in einer Speichercloud sind vogelfrei und dürfen sogar VERÄNDERT werden, d. h. sie können euch alles unterjubeln, was auch immer sie wollen…lasst mal eure Phantasie spielen!

Privatleute wie z. B. missgünstige Nachbarn können jederzeit als private bezahlte Spitzel eingesetzt werden…: Willkommen bei der GeD(st)aPo 3.0!

Und dies war nur ein ganz kleiner Auszug, meine Freunde…! Jeder, der bis 3 zählen kann, weiß ja für wen dieses Gesetz gemacht wurde…für heimlich durchgeschleuste IS-Kämpfer scheinbar nicht, denn die treiben nach wie vor ohne Fußfesseln mit 10-20 verschiedenen Identitäten ihr Unwesen in Deutschland und bereiten sich auf ihre Einsätze vor! Der Quotengreis Seehofer übernimmt das Innen(Heimat)ministerium und will in Kürze in ganz Deutschland bayrische Verhältnisse einführen! Wahrscheinlich werden in Bayern die ersten FEMA-CAMPS (konzentrierte Umerziehungslager!) Deutschlands ganz nach amerikanischem Vorbild errichtet! In den USA ist dafür die Home Security (Heimatschutz) zuständig…na, klingelts! Ich bin dann mal weg bzw. komme gar nicht erst wieder aus meinem windigen Exil…dieses Elend muss ich nicht noch mal haben! Schön, dass 87% der Deutschen dies alles schon wieder gut finden (abzüglich des vermuteten Briefwahlbetrugs wohl eher 75%)! Es sind also die 75% „Etablierten“, die an den Zitzen des Systems hängen und hier gut davon profitieren, die Krieg führen gegen die 25% „Abgehängten und teilweise schon Aufgewachten“…!

„Und in seinem Sessel, behaglich dumm, sitzt mal wieder schweigend das deutsche Publikum…!“

https://www.youtube.com/watch?v=Pse4pd0OaVo&feature=share

An unsere „Gutmenschen, Merkelbeklatscher und olivgrünen Islamversteher“! Hier ein Blick auf Europas traurige Zukunft: https://youtu.be/y5R1T2BxtSc ! Schaut euch dieses Video bis zum Ende an und sagt uns, wie ihr euren Kindern und Enkeln erklären wollt (falls diese die noch kommenden Schariamorde überleben…), warum ihr dem Untergang Deutschlands zugestimmt habt, ihr 87% denkbefreiten und obrigkeitshörigen NORMOPATHEN…! Die alles entscheidende Frage an die Millionen schon aufgewachter Michel ist: Was tun wir jetzt genau…gehen wir alle auf die Straße vor den Bundestag und brüllen: „LECKT UNS AM ARSCH…WIR HABEN DIE SCHNAUZE VOLL!“ oder warten wir noch auf dem Sofa ab und spammen die Foren zu…ist es nur eine Frage der Ehre oder des Überlebens?

http://www.anonymousnews.ru/2018/01/30/schweden-zu-viele-morde-durch-migranten-polizei-hat-keine-zeit-mehr-vergewaltigungen-zu-untersuchen/

Hier noch mal zur Erinnerung die Liste der Einzelfälle Januar 2018: https://www.unzensuriert.de/content/0025909-Einzelfaelle-im-Januar-2018 Die Liste der ca. 4000 „Einzelfälle“ von 2017 findet man dort auch…! Dezember 2017: https://www.unzensuriert.de/node/25681 Die EU plant, noch viele Millionen Wirtschaftsmigranten sprich Armutsflüchtlinge hierher zu holen! Deutschland ist jetzt schon auf Platz 51 !!! der sichersten Reiseländer…hinter Ruanda…! Lösung: DEXIT 2018? Mehr Infos: http://www.verfassunggebende-Versammlung.com

