An alle Truther, Demoredner, YouTube-Aktivisten! Guckt mal: Die Stasi-GeDaPo 3.0 ist da…das neue Polizeigesetz in Bayern! Ich bin dann mal weg bzw. komme gar nicht erst wieder…!

https://www.youtube.com/watch?v=Pse4pd0OaVo&feature=share

An alle Truther, Demoredner, YouTube-Aktivisten, erfundene „Reichsbürger“und Verschwörungspraktiker: Die Stasi-GeDaPo 3.0 ist da…das neue Polizeigesetz in Bayern! Deutschlands Blockwarte und Hobbystasis stehen schon in den Startlöchern! Jeder, der bis 3 zählen kann, weiß ja für wen dieses Gesetz gemacht wurde…! Seehofer übernimmt das Innenministerium und will bayrische Verhältnisse einführen! Ich bin dann mal weg bzw. komme gar nicht erst wieder…das muss ich nicht noch mal haben! Hört es euch bis zum Ende an, das Elend: https://youtu.be/Pse4pd0OaVo

