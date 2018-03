Enthüllt: 8 Nordstaaten wehren sich öffentlich gegen Macron-Merkel-EU-Superstaat

Gegen den Strom

Macrons und Merkels EU-Reformpläne stoßen vermehrt auf Widerstand. Acht Länder der nördlichen EU-Staaten haben jetzt einen Brandbrief an Brüssel geschrieben. Eine Warnung vor allem an Deutschland.

Die Finanzminister von acht EU-Nordstaaten haben jetzt einen Brandbrief an Brüssel geschrieben. Der Brief bekundet Widerstand und eine Warnung zugleich an Macrons Europa-Reformpläne. Zudem ist der Brief auch eine Warnung an Bundeskanzlerin Merkel, die bislang im Alleingang mit Macron die Pläne mit Brüssel vorantreiben wollte.

Macron erhofft sich jetzt Unterstützung aus Berlin

Macron, der seit Monaten auf Antworten aus Berlin wartet, dürfte jetzt über die bevorstehende Regierungsbildung erleichtert sein. Denn die neue große Koalition hat bereits Signale gesendet, dass sie gegenüber den Brüsseler und Macrons Vorhaben offener ist, als die Vorgängerregierung.

Der Koalitionsvertrag der GroKo spricht eine klare Sprache: „Wir wollen die EU finanziell stärken, damit sie ihre Aufgaben besser wahrnehmen kann. Den ESM wollen wir zu einem parlamentarisch kontrollierten Währungsfonds…