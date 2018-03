Die tägliche Lebenslüge der NORMOPATHEN…befreit euch endlich aus dem Hamsterrad, denn es macht euch körperlich und seelisch kaputt! „Es ist kein Anzeichen von seelischer Gesundheit sich an eine zutiefst gestörte Gesellschaft anpassen zu können…!“

Es kostet enorme Lebenskraft, die Normopathen-Fassade aufrecht zu erhalten (Mein toller Job, Mein Haus, Mein Ferrari, Meine Jacht…), das Gesicht vor den Nachbarn zu wahren (also nur nicht aufmucken und seine Erkenntnisse verschweigen zu müssen), wie es durch die bestehende Ferkeldiktatur und der einhergehenden Meinungszensur durch ihr „Maasmännchen“ wohl viele inzwischen aufgewachte Menschen machen müssen, um nicht anzuecken oder gar den Job zu verlieren, wenn man z. B. eine Alternative Partei als die der Volksverräter-Marionetten wählt…all das hatten wir schon zwei Mal, erinnert ihr euch noch? Ihr müsst euch endlich aus dem Hamsterrad befreien, denn mehr als die halbe Mohrrübe, die davor baumelt und der ihr ein Leben lang und jetzt in dreifacher Geschwindigkeit hinterher rennt, lassen euch diese „Scheineliten“, sprich Wirtschaftslobby-Marionetten eh nicht übrig! Ich selbst habe die Erfahrung gemacht: Je weniger ich hatte, umso ruhiger und zu guter Letzt auch glücklicher wurde ich…lasst alles Unwichtige los, befreit euch von unnötigem Ballast und weiter schlafenden „Freunden“ ! 😎

Der Untergang Deutschlands:

Das falsche Leben der Normopathen: https://youtu.be/6R5_ksL32vo

http://www.eva-herman.net/bekannter-psychotherapeut-maaz-warum-unsere-gesellschaft-so-krank-ist/

Menschliche Entfremdung durch Normopathie: https://youtu.be/qnN81-anKsc

An unsere „Gutmenschen, Merkelbeklatscher und olivgrünen Islamversteher“! Hier ein Blick auf Europas traurige Zukunft: https://youtu.be/y5R1T2BxtSc ! Schaut euch dieses Video bis zum Ende an und sagt uns, wie ihr euren Kindern und Enkeln erklären wollt (falls diese die noch kommenden Schariamorde überleben…), warum ihr dem Untergang Deutschlands zugestimmt habt, ihr 87% denkbefreiten und obrigkeitshörigen NORMOPATHEN…! Die alles entscheidende Frage an die Millionen schon aufgewachter Michel ist: Was tun wir jetzt genau…gehen wir alle auf die Straße vor den Bundestag und brüllen: „LECKT UNS AM ARSCH…WIR HABEN DIE SCHNAUZE VOLL!“ oder warten wir noch auf dem Sofa ab und spammen die Foren zu…ist es nur eine Frage der Ehre oder des Überlebens?

http://www.anonymousnews.ru/2018/01/30/schweden-zu-viele-morde-durch-migranten-polizei-hat-keine-zeit-mehr-vergewaltigungen-zu-untersuchen/

Hier noch mal zur Erinnerung die Liste der Einzelfälle Januar 2018: https://www.unzensuriert.de/content/0025909-Einzelfaelle-im-Januar-2018

Die Liste der ca. 4000 „Einzelfälle“ von 2017 findet man dort auch…! Dezember 2017: https://www.unzensuriert.de/node/25681

Die EU plant, noch viele Millionen Wirtschaftsmigranten sprich Armutsflüchtlinge hierher zu holen! Deutschland ist jetzt schon auf Platz 51 !!! der sichersten Reiseländer…hinter Ruanda! DEXIT 2018!!! Mehr Infos: http://www.volksverrat.com

„Und in seinem Sessel, behaglich dumm, sitzt mal wieder schweigend das deutsche Publikum…!“ Pornoflatrate und Blödenliga sind wohl wichtiger…! 🖕🤔🖕

„Der Mensch. Er opfert seine Gesundheit, um Geld zu verdienen. Dann opfert er sein Geld, um seine Gesundheit zurück zu bekommen. Er ist so auf die Zukunft fixiert, daß er die Gegenwart nicht genießen kann. Das Ergebnis ist, daß er weder die Zukunft noch die Gegenwart lebt. Er lebt so, als würde er niemals sterben und er stirbt so, als hätte er niemals gelebt.“ (Dalai Lama).

„Es gibt kein Verbrechen, keinen Kniff, keinen Trick, keinen Schwindel, kein Laster, das nicht von Geheimhaltung lebt. Bringt diese Heimlichkeiten ans Tageslicht, beschreibt sie, macht sie vor aller Augen lächerlich, und früher oder später wird die öffentliche Meinung sie hinwegfegen. Bekanntmachung allein genügt vielleicht nicht; aber es ist das einzige Mittel, ohne das alle anderen versagen.“