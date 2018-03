Demos und Veranstaltungshinweise ab 17. März 2018: Leipzig, Cottbus, Wittenberg, Pirna, Berlin, Halle (Saale), Offenburg, Kandel, Magdeburg…!

Liebe Freunde, Unterstützer und Mitstreiter,

die Vielfältigkeit des patriotischen Spektrums zeigt sich derzeit wieder bei verschiedenen anstehenden Veranstaltungen. Von einem interessanten nonkonformen Programm bei der Leipziger Buchmesse über Lesungen, Demonstrationen und einen IfS-Kongress ist für wirklich jeden Unterstützer was dabei!

Leipzig: Los geht es heute auf der vom 15. bis 18. März 2018 stattfindenden Leipziger Buchmesse. Wir hatten in den letzten Tagen bereits über die anstehende Buchmesse berichtet und mit einer kleinen Dokumentation unseren Beitrag zur Diskussion über die Charta 2017 geleistet. Sie finden den Verlag Antaios von „Ein Prozent“-Mitgründer Götz Kubitschek in Halle 3/Stand H601 und das COMPACT-Magazin von Jürgen Elsässer ganz in der Nähe an Stand G602. Das Messeprogramm des Verlags Antaios finden Sie hier und das Programm des COMPACT-Magazins hier.

Cottbus: Doch an diesem Wochenende wird nicht nur auf der Buchmesse diskutiert und ein Zeichen für Meinungsfreiheit gesetzt. In Cottbus werden die erfolgreichen Proteste gegen die verfehlte Asylpolitik fortgeführt. Die Bürgergruppe Zukunft Heimat ruft zur nächsten friedlichen Demonstration auf, bei der wieder tausende Bürger für eine politische Wende Gesicht zeigen werden. Los geht’s am 17. März 2018 um 14 Uhr auf dem Altmarkt in Cottbus.

Wittenberg: Am Sonntag den 18. März können Sie an der COMPACT-Pirinçci-Premierenparty teilnehmen. Chefredakteur Jürgen Elsässer führt auf der Bühne einen Plausch mit Akif Pirinçci. Gemeinsam diskutieren sie die weitere Perspektive der Pirinçci-Reihe und halten eine kleine Rückschau auf die Leipziger Buchmesse 2018. Anmeldung und weitere Informationen finden Sie hier.

Pirna, Berlin, Halle (Saale), Offenburg: Unmittelbar im Anschluss an die Leipziger Buchmesse starten Caroline Sommerfeld und Martin Lichtmesz zu einer sechstägigen Lesereise über ihr Buch Mit Linken leben. Auch das noch druckfrische Buch Nationalmasochismus aus der Feder dieser zwei und weiterer namhafter Autoren wie Michael Klonovsky wird dabei eine Rolle spielen. Termine: Pirna 20. März, Berlin 21. März, Halle (Saale) 22. März und Offenburg 23. März. Anmeldemöglichkeiten und weitere Informationen finden Sie hier.

Unser Bürgernetzwerk „Ein Prozent“ unterstützt den vielfältigen Widerstand gegen die Ausbeutung unserer Heimat mit finanziellen, logistischen und organisatorischen Ressourcen. Ein erheblicher Teil der patriotischen Veranstaltungen und Demonstrationen in Deutschland wird durch uns unterstützt. Wer diese Arbeit unterstützen möchte, kann hier spenden oder gleich hier eine Fördermitgliedschaft abschließen.

Kandel: Am 24. März findet in Kandel die nächste Demonstration statt. Nachdem dem letzten Aufruf der Frauen von Kandel (hier ein Exklusivinterview) über 4.000 Bürger gefolgt sind, gilt Kandel als Hoffnungsschimmer im Westen. Wer kann, der sollte die Organisatoren mit seiner Teilnahme unterstützen.

Magdeburg: Dringend vormerken sollten Sie sich den 14. April 2018! An diesem Tag findet der große IfS-Kongress „USA unter Trump – wie weiter, Europa?“ statt. Informationen, Programm und Anmeldemöglichkeiten finden Sie hier. Auch unser Bürgernetzwerk wird an diesem Tag vor Ort vertreten sein und Ihnen für Fragen und Diskussionen zur Verfügung stehen. Kommen Sie in die schöne Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts!

Ob Kultur, Feier oder Aktivismus. In den nächsten Tagen gibt es viele Möglichkeiten, sich einzubringen und aktiv Teil einer aufblühenden, lebendigen Gegenkultur zu werden.

Quelle: www.einprozent.de