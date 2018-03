Neues PAG Polizeigesetz in Bayern ermöglicht in Kürze den totalen Polizeistaat…bald auch in der ganzen BRiD?

https://www.youtube.com/watch?v=kExigI4nXPI&feature=share

An alle Truther, Demoredner, YouTube-Aktivisten, Trauermarschnazis, erfundene „Reichsbürger“und Verschwörungspraktiker: Die Stasi-GeDaPo 3.0 ist da…das neue Polizeigesetz in Bayern! Deutschlands Altstasis, Teilzeit-Blockwarte und Freizeitermittler stehen schon in den Startlöchern…! Bitte hört euch die Schande ganz bis zum Ende an: https://youtu.be/Pse4pd0OaVo

Hier ein genauer Überblick über die neuen „Befugnisse“ der Helferfreunde:

http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayPAG-G3

Ganz perfide: Sogenannte „Gefährder“ können jetzt ganze 3 Monate ohne Anklage weggesperrt werden…und dann weitere 3 Monate…und dann weitere 3 Monate…bis zum St. Nimmerleinstag (Lebenslänglich) oder bis man aus der Zelle heraus seine Unschuld (ohne Anklage?) bewiesen hat…!

Der Begriff „Gefährder“ ist dabei seeehr sehr weit deeehnbar und fängt wahrscheinlich schon bei Aluhut-Trägern, Chemtrail-Beobachtern und GEZ-Verweigerern an, denn wir wissen ja aus Erfahrung: Alles „Reichsbürger“…!

Teilnehmer von Demos und Trauerzügen werden prophylaktisch gefilmt (freilich nur die „Nazis“, Links/AnTiFa bleibt vermummt außen vor) und nach Lust und Laune mit den Datenbanken der Einwohnermeldeämter jederzeit automatisiert abgeglichen…: Hallo Orwell 1984!

Das Recht auf Unversehrtheit der Wohnung fällt weg, das Bankgeheimnis ab 1.1.2018 sowieso, Computerdaten z. B. in einer Speichercloud sind vogelfrei und dürfen sogar VERÄNDERT werden, d. h. sie können euch alles unterjubeln, was auch immer sie wollen…lasst mal eure Phantasie spielen!

Privatleute wie z. B. missgünstige Nachbarn können jederzeit als private bezahlte Spitzel eingesetzt werden…: Willkommen bei der GeD(st)aPo 3.0!

Und dies war nur ein ganz kleiner Auszug, meine Freunde…! Jeder, der bis 3 zählen kann, weiß ja für wen dieses Gesetz gemacht wurde…für heimlich durchgeschleuste IS-Kämpfer scheinbar nicht, denn die treiben nach wie vor ohne Fußfesseln mit 10-20 verschiedenen Identitäten ihr Unwesen in Deutschland und bereiten sich auf ihre Einsätze vor! Der Quotengreis Seehofer übernimmt das Innen(Heimat)ministerium und will in Kürze in ganz Deutschland bayrische Verhältnisse einführen! Wahrscheinlich werden in Bayern die ersten FEMA-CAMPS (konzentrierte Umerziehungslager!) Deutschlands ganz nach amerikanischem Vorbild errichtet! In den USA ist dafür die Home Security (Heimatschutz) zuständig…na, klingelts! Ich bin dann mal weg bzw. komme gar nicht erst wieder aus meinem windigen Exil…dieses Elend muss ich nicht noch mal haben! Schön, dass 87% der Deutschen dies alles schon wieder gut finden (abzüglich des vermutlichen Briefwahlbetrugs wohl eher 75%)! Es sind also die 75% „Etablierten“, die oft an den Zitzen des Systems hängen und hier gut davon profitieren, die Krieg führen gegen die 25% „Abgehängten und teilweise schon Aufgewachten“…!

Die NWO -Neue Weltordnung – New World Order: Was sie mit uns vorhaben…: https://www.youtube.com/watch?v=vmyKEtj8C5I&feature=share

„Und in seinem Sessel, behaglich dumm, sitzt mal wieder schweigend das deutsche Publikum…!“ 🖕🤐🖕