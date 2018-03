Video – Widerstand Deutschland ruft im April zum Generalstreik auf…!

https://www.youtube.com/watch?v=rDSNVgf_0Cw&feature=share

„Wenn das Aufdecken von Verbrechen wie ein begangenes Verbrechen behandelt wird, werden wir von Verbrechern regiert.“ Edward Snowden, US-Whistleblower!

Wann wacht ihr endlich auf und begreift, dass Chemtrails REAL sind und uns alle betreffen…? Ich persönlich lebe zur Zeit in einem Umfeld, dem so gut wie alles egal ist, mal ausgenommen der grenzdebile, exzessive Nikotinkonsum! Man glaubt nicht, wie schwer es als Aufgewachter ist, soviel degenerierte Ignoranz und Dummheit dauerhaft um des lieben Friedens willens ignorieren zu müssen…! 🤐

Ein EXISTENZ – M I N I M U M darf nicht auf NULL gekürzt werden können…PUNKT!

Liebe Leser…ich habe keine Worte mehr, die 87% NORMOPATHEN haben 2018 ihren eigenen Untergang gewählt! Viel Spaß mit weiteren 3,5 Jahren Migranten-Mutti und ihren unfähigen Politkomparsen, Diätenschmarotzern, verbeamteten Pensionsgeiern und Islamverstehern! Erklärt das später mal euren Kindern und Enkeln, falls Sie die Scharia und die kommende Rapefugee-Schwemme überleben…viel Spaß dabei! Mal eine Frage am Rande: Wählst Du noch oder denkst Du schon? Wir haben caine Cait mehr für belangloses Geschwurbel, denn es sterben fast jeden Tag Menschen hier…!

Ich für meinen Teil suche nun nach einem neuen Domizil im Ausland, wo man noch frei atmen, leben und angeln kann, ich bin für jeden Tip dankbar! Schweden war mal ein Traum…leider entwickelt es sich gerade richtig zum ALPTRAUM…!

An alle Aluhut-Polierer, Truther, Demoredner, YouTube-Aktivisten, erfundene „Reichsbürger“und alle anderen Verschwörungspraktiker: Die Stasi-GeDaPo 3.0 ist da…das neue Polizeigesetz in Bayern! Deutschlands Blockwarte und Hobbystasis stehen schon in den Startlöchern! Jeder, der bis 3 zählen kann, weiß ja für wen dieses Gesetz gemacht wurde…! Seehofer übernimmt das Innenministerium und will bayrische Verhältnisse einführen! Ich bin dann mal weg bzw. komme gar nicht erst wieder…die Scheisse muss ich nicht haben! Hört es euch bis zum Ende an, das Elend:

Hier ein genauer Überblick über die neuen „Befugnisse“ der Helferfreunde:

http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayPAG-G3

Ganz perfide: Sogenannte „Gefährder“ können jetzt ganze 3 Monate ohne Anklage weggesperrt werden…und dann weitere 3 Monate…und dann weitere 3 Monate…bis zum St. Nimmerleinstag (Lebenslänglich) oder bis man aus der Zelle heraus seine Unschuld (ohne Anklage?) bewiesen hat…!

Der Begriff „Gefährder“ ist dabei seeehr sehr weit deeehnbar und fängt wahrscheinlich schon bei Aluhut-Trägern, Chemtrail-Beobachtern und GEZ-Verweigerern an, denn wir wissen ja aus Erfahrung: Alles „Reichsbürger“…!

Teilnehmer von Demos und Trauerzügen werden prophylaktisch gefilmt (freilich nur die „Nazis“, Links/AnTiFa bleibt vermummt außen vor) und nach Lust und Laune mit den Datenbanken der Einwohnermeldeämter jederzeit automatisiert abgeglichen…: Hallo Orwell 1984!

Das Recht auf Unversehrtheit der Wohnung fällt weg, das Bankgeheimnis ab 1.1.2018 sowieso, Computerdaten z. B. in einer Speichercloud sind vogelfrei und dürfen sogar VERÄNDERT werden, d. h. sie können euch alles unterjubeln, was auch immer sie wollen…lasst mal eure Phantasie spielen! Privatleute wie z. B. missgünstige Nachbarn können jederzeit als private bezahlte Spitzel eingesetzt werden…: Willkommen bei der GeD(st)aPo 3.0!

Und dies war nur ein ganz kleiner Auszug, meine Freunde…! Jeder, der bis 3 zählen kann, weiß ja für wen dieses Gesetz gemacht wurde…für heimlich durchgeschleuste IS-Kämpfer scheinbar nicht, denn die treiben nach wie vor ohne Fußfesseln mit 10-20 verschiedenen Identitäten ihr Unwesen in Deutschland und bereiten sich auf ihre Einsätze vor! Der Quotengreis Seehofer übernimmt das Innen(Heimat)ministerium und will in Kürze in ganz Deutschland bayrische Verhältnisse einführen! Wahrscheinlich werden in Bayern die ersten FEMA-CAMPS (konzentrierte Umerziehungslager!) Deutschlands ganz nach amerikanischem Vorbild errichtet! In den USA ist dafür die Home Security (Heimatschutz) zuständig…na, klingelts! Ich bin dann mal weg bzw. komme gar nicht erst wieder aus meinem windigen Exil…dieses Elend muss ich nicht noch mal haben! Schön, dass 87% der Deutschen dies alles schon wieder gut finden (abzüglich des vermutlichen Briefwahlbetrugs wohl eher 75%)! Es sind also die 75% „Etablierten“, die oft an den Zitzen des Systems hängen und hier gut davon profitieren, die Krieg führen gegen die 25% „Abgehängten und teilweise schon Aufgewachten“…!

Die NWO -Neue Weltordnung – New World Order: Was sie mit uns vorhaben…: https://www.youtube.com/watch?v=vmyKEtj8C5I&feature=share

„Und in seinem Sessel, behaglich dumm, sitzt mal wieder schweigend das deutsche Publikum…!“

An unsere „Gutmenschen, Merkelbeklatscher und olivgrünen Islamversteher“…hier ein Blick auf Europas Zukunft: https://youtu.be/y5R1T2BxtSc ! Schaut euch dieses Video bis zum Ende an und sagt uns, wie ihr euren Kindern und Enkeln erklären wollt (falls diese die noch kommenden Schariamorde überleben…), warum ihr dem Untergang Deutschlands zugestimmt habt, ihr 87% denkbefreiten NORMOPATHEN…! Wer Deutschlands Zukunft nach weiteren 4 Jahren der Merkelkratur sehen möchte, wirft mal einen Blick auf diesen Bericht:

Schweden: Zu viele Morde durch Migranten – Polizei hat keine Zeit mehr, Vergewaltigungen zu untersuchen…

http://www.anonymousnews.ru/2018/01/30/schweden-zu-viele-morde-durch-migranten-polizei-hat-keine-zeit-mehr-vergewaltigungen-zu-untersuchen/

http://www.anonymousnews.ru/2016/07/25/islamistischer-terror-wuetet-in-europa-merkel-hat-unsere-freiheit-verzockt/

Hier noch die Liste der Einzelfälle Januar 2018 in Deutschland:

https://www.unzensuriert.de/content/0025909-Einzelfaelle-im-Januar-2018

Die Liste der ca. 4000 „Einzelfälle“ von 2017 findet man dort auch…!

Dezember 2017: https://www.unzensuriert.de/node/25681

Der dumme Michel gibt IM ERIKA also weitere 4 Jahre, um Deutschland zu zerstören! Das Wahlergebnis am 24.9.2017 in der BRiD…ein Schlag ins Gesicht eines jeden denkenden Menschen, dem noch etwas an Land und Familie liegt! Sogenannte „Flüchtlinge“ bleiben einfach hier, abschiebungsfähige „Nichtflüchtlinge“ und Wirtschaftsmigranten auch, die untergetauchten IS-Schergen sowieso! Ihre Verbrechen werden unter den Tisch gekehrt und der Bevölkerung verschwiegen, alle werden fürstlich beschenkt und die Sozialkassen Deutschlands geplündert, während sich deutsche Erwerbslose und Rentner nackig machen müssen und ihre Ersparnisse für das Alter in Luft auflösen…die Grundsicherung wartet schon! Der Krieg in Syrien ist vorbei, wann genau gehen die jungen „Flüchtlinge“ wieder nach Hause zu ihren Familien und bauen ihr Land wieder auf? Frauen, Kinder und die Alten sind ja zum kämpfen dort geblieben, wie man auf den „Flüchtlings“booten gut erkennen konnte…!?

http://www.anonymousnews.ru/2017/10/02/untersuchungsausschuss-zu-den-rechtsbruechen-der-merkel-regierung-petition-unterzeichnen/

Mal eine Frage am Rande: Wählst Du noch oder denkst Du schon…?

„Der Mensch…er opfert seine Gesundheit, um Geld zu verdienen. Dann opfert er sein Geld, um seine Gesundheit zurück zu bekommen. Er ist so auf die Zukunft fixiert, daß er die Gegenwart nicht genießen kann. Das Ergebnis ist, daß er weder die Zukunft noch die Gegenwart lebt. Er lebt so, als würde er niemals sterben und er stirbt so, als hätte er niemals gelebt.“ (Dalai Lama).