Was Sie schon immer einmal fragen wollten, sich aber nie zu wissen trauten!

von deutsches-Maedchen.com

Liebe Entmündigte, liebe Maulkorbträger,

sehr oft entnehme ich Ihren Kommentaren (und natürlich auch sonst überall), dass Sie sich mit Ihrer Meinung im allgemeinen recht alleine gelassen fühlen. Oder bzw. dass man Sie, was bestimmte Themen angeht, gar nicht erst richtig zu Wort kommen lässt! Seien wir ehrlich: Wer hat diese überwältigende Erfahrung „im Land der ewigen Meinungsfreiheit“ noch nicht gemacht?

Hier einmal eine kurze Erklärung für dieses Phänomen, im Rahmen eines (sehr) kurzen Videos:

Ich hoffe, Sie können die wahrhaftigen Prinzipien der „freiheitlich-demokratischen Grundordnung“, deren Vertreter ihre ganze Energie dafür einsetzen, damit „Andersdenkende“ nicht diskriminiert werden, nun etwas besser verstehen! Nun, in den „Qualitätsmedien“, in denen man lieber nur fünf „politisch korrekte“ Kommentare zulässt und dafür 50 unliebsame löscht, werden so pöse, pöse Leute wie Sie wohl eher nicht zu Wort kommen!

Und genau aus diesem Grund haben sich einige unserer Mit-Hexen etwas besonders nettes einfallen lassen. Nun…