+++ False Flag „Giftgas“ – Anschlag Skripal – Präventiv Exekution: EU probt neue Rechtsetzung – Im Zweifel immer GEGEN den Universal-Angeklagten Russland…! +++

Wurde eigentlich schon Putins Reisepass am Anschlagsort gefunden…? 🖕😂🖕

Wie gehen wir mit Zweifeln um?

Gerade im Fall Skripal gibt es allerhand Hinweise auf mögliche andere Täter und Zweifel am Tathergang. Da ist eine eindeutige Schuldzuweisung, wie jetzt ohne Unterlass propagiert, recht kühn. Vieles davon widerspricht dem gesundem Menschenverstand.

Hier mal eine Kostprobe dazu: Verurteilung ohne Untersuchung – eine Einschätzung des Falls Skripal … [RT-Deutsch]. Sicher, da handelt es sich natürlich um einen Feindsender, jeder korrekt indoktrinierte Mensch wird die Quelle reflexartig ablehnen. Eher spärlich sind dann vergleichbare Stimmen aus dem heimischen Lager: Experte bezweifelt, dass Ex-Agent Skripal mit Nowitschok vergiftet wurde … [Handelsblatt]. Es gibt weitere Hinweise aus den eigenen Reihen, die kommen nur nicht so prominent zur Geltung. Sicher aus gutem Grund. Schnell wird erkennbar, dass der gesunde Menschenverstand in dieser Sache nicht ernstlich gefragt ist.

Präventiv-Exekution: EU probt neue RechtsetzungViel interessanter in dieser Angelegenheit ist deshalb, zu hinterfragen wer ein Interesse an der Eskalation hat und warum das alles jetzt so fürchterlich schnell gehen muss. Nur elende Verschwörungstheoretiker sehen da irgendwelche abstrusen Zusammenhänge. Die durchaus als überstürzt zu bezeichnenden Handlungen deuten in jedem Fall daraufhin, dass es zunächst einmal um die weitere Diskreditierung des Hauptbeschuldigten geht. Früher nannte man das einmal „Vorverurteilung„, heute nennen wir es besser „notwendige Sanktionen„.

Zur Untermalung dessen ziehen wir schon mal die diplomatischen Daumenschrauben etwas fester an: EU ruft Botschafter aus Russland zurück … [DWN]. Nach dieser neuen Art der Rechtsauslegung könnte also in Zukunft für „mutmaßliche Straftäter“ die Anschuldigung bereits zum Todesurteil werden. Im geringeren Fall verschwinden sie nur Hals über Kopf im Gefängnis. Insoweit ist bemerkenswert, wie unreflektiert die Politiker aktuell an diese Sache herangehen und ausschließlich auf Eskalation getrimmt sind. Oder ist das womöglich doch der Plan? Das alles verheißt leider nichts Gutes.

Die verkommene Wahrheit unserer Zeit ist so relativ und dehnbar wie das Geschrei der Konzern-Massen-Medien daselbst. Erst der schräge Blick durch die Blindenbrille, in stockfinsterer Vollmondnacht, eröffnet darüber hinaus völlig ungeahnte Perspektiven für den Betrachter. Überzeichnung ist dabei nicht zwangsläufig eine Technik der Vertuschung, vielmehr ist es die Provokation gezielter Schmerzen, die stets dazu geeignet sind die trügerische Ruhe zugunsten eigener oder andersartiger Gedanken zu stören. Motto: „Lässt Du noch denken oder denkst Du schon selbst?“

Mutti ist heute zum EU Treffen als Kermit und Miss Piggy in einer Person erschienen, um die die Selbstinszenierung, also nicht ihre eigene, sondern den Giftanschlag in Salisbury gemeinschaftlich Russland zu beschuldigen. Eigentlich war selbst der Überfall auf den Sender Gleiwitz glaubhafter aber darum geht es natürlich nicht. Es geht um den Lackmustest des gemeinsamen Wahnsinns, der zwingend für die weiteren Maßnahmen notwendig ist. Der Wahnsinn der Tatsachen komplett ausblendet, wie das Versprechen die Nato nicht nach Osten auszudehnen und den Opfern der Natokriege in Irak, Syrien oder Afghanistan die eigene Selberschuld zu geben. Dafür steht unsere Mutti, die lebende Lüge oder Miss Piggy im Kermitoutfit. Natürlich hat sie den Wählerwillen verstanden, dass die Diktatur in Saudi-Arabien mehr Waffen braucht und auch der Irak mehr deutsche Soldaten. Die nächste Spielwiese, der Krieg im Iran will natürlich gründlich vorbereitet sein. Es wurde schließlich nicht umsonst der §80 StGB, die Unterstrafstellung der Kriegvorbereitungen abgeschafft.