+++ False Flag „Giftgasanschlag“ auf Doppelagenten Skripal – Kalter Krieg 2.0 – Verbalnote an die Russische Föderation +++

Englands Premier und Hauptanklägerin gegen Russland – Theresa Mary May.

Für GB, die USA und viele EU-Länder steckt Moskau hinter dem Giftanschlag auf den Ex-Doppelagenten Skripal in Großbritannien. Sie weisen deshalb nun russische Diplomaten aus. Nach wie vor fehlen aber Beweise, was unsere ‚Medien-Huren‘ wenig interessiert! Das ‚Russland-Bashing‘ geht munter weiter. Wo wird das enden, fragen sich viele Bürger? Ein mögliches Szenario wird >>> hier beschrieben >>>.

Kalter Krieg 2.0

Ein Teil des Westens dreht im Konflikt mit Moskau an der Eskalationsschraube –

und wählt dafür eine Dramaturgie fast wie im Kalten Krieg.

Maas, der neue Außenminister, mächtig auf Krawall gebürstet, hat tatsächlich die Chuzpe, in seiner unendlichen Weisheit, sich in den Bundestag zu stellen und darüber zu fabulieren, das der Angeklagte solange schuldig ist bis er seine Unschuld bewiesen hat. In dubio pro reo, von diesem Grundsatz hat der Jura-studierte Klein-Kommunist sicher noch nie etwas gehört und von diplomatischem Geschick ist er soweit entfernt wie eine Kuh vom Kaugummi kauen.

Wie gewohnt, ‚maast‘ sich die BRD an für das Deutsche Volk zu sprechen und hat mit gestrigem Datum vier Diplomaten der russischen Förderation des Landes verwiesen. Im Namen des Deutschen Volkes?

Nun, wie wir wissen spricht die BRD nicht für das Deutsche Volk. Deshalb müssen wir das selbst tun.

Die beiliegende diplomatische Verbalnote kann per Mail oder Fax an die russische Botschaft versendet werden.

Von jedem Deutschen!

Denn jeder der deutschen Blutes ist, ist Teil und notwendig auch das Ganze. Deshalb erhebt Eure Stimme und zeigt den Verrätern in Berlin, dass Ihr handlungsfähig seid, Ihr eine Stimme habt, dass das Deutsche Reich lebt und unsterblich ist und dass diese Verbrecher in Berlin nicht für Euch sprechen.

Verbalnote

Das Deutsche Reich in seiner Verkörperung durch das Deutsche Volk als alleiniger Rechteträger und in seiner Funktion als unmittelbar vollziehende Macht, mangels geeigneter Repräsentanz, entbietet der Botschaft der Russischen Förderation seine Empfehlung und beehrt sich, unter Bezug auf die Ausweisung von Diplomaten der Russischen Förderation durch das Besatzungsorgan Bundesrepublik Deutschland, Folgendes mitzuteilen:

Das Deutsche Reich distanziert sich von den unbewiesenen Verdächtigungen der Russischen Förderation durch das Vereinigte Königreich von Großbrittanien und Nordirland im Zusammenhang mit dem Attentat auf den Agenten Sergej Skripal.

Die Vorgehensweise und Solidaritätserklärung der Bundesrepublik Deutschland als Nichtregierungsorganisation untergräbt die moralischen Grundsätze des internationalen Zusammenlebens , die Prinzipien der Ehrlichkeit, Wahrheit und Gerechtigkeit und wird deshalb vom Deutschen Reich auf das schärfste verurteilt.

Das Deutsche Reich benutzt diesen Anlass, die Botschaft der Russischen Förderation seiner ausgezeichneten Hochachtung zu versichern.

Deutsches Reich, 26. März 2018

Kontaktdaten der russischen Botschaft in Berlin:

Fax: 030 / 229 93 97

Mail: info@russische-botschaft.de

https://lupocattivoblog.com/2018/03/27/kalter-krieg-2-0-verbalnote-an-die-russische-foederation/

Mutti ist heute zum EU Treffen als Kermit und Miss Piggy in einer Person erschienen, um die die Selbstinszenierung, also nicht ihre eigene, sondern den Giftanschlag in Salisbury gemeinschaftlich Russland zu beschuldigen. Eigentlich war selbst der Überfall auf den Sender Gleiwitz glaubhafter aber darum geht es natürlich nicht. Es geht um den Lackmustest des gemeinsamen Wahnsinns, der zwingend für die weiteren Maßnahmen notwendig ist. Der Wahnsinn der Tatsachen komplett ausblendet, wie das Versprechen die Nato nicht nach Osten auszudehnen und den Opfern der Natokriege in Irak, Syrien oder Afghanistan die eigene Selberschuld zu geben. Dafür steht unsere Mutti, die lebende Lüge oder Miss Piggy im Kermitoutfit. Natürlich hat sie den Wählerwillen verstanden, dass die Diktatur in Saudi-Arabien mehr Waffen braucht und auch der Irak mehr deutsche Soldaten. Die nächste Spielwiese, der Krieg im Iran will natürlich gründlich vorbereitet sein. Es wurde schließlich nicht umsonst der §80 StGB, die Unterstrafstellung der Kriegvorbereitungen abgeschafft.