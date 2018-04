Bräuche unserer Vorfahren: Ein frohes Ostara-Fest, liebe Aufgewachten oder gerade erwachenden Schlafmichel…!

Ein frohes Ostara Fest an alle Aufgewachten, Verschwörungspraktiker, Truther und Mitdenkenden! Geht in euch, besinnt euch auf das schöne Deutschland eurer Vorfahren und das es nicht immer so besch…eiden war wie die letzten 20 Jahre…!

Das christliche Fest bekam erst im Mittelalter den Namen „Ostern“, althochdeutsch „Ostarun“, abgeleitet von der Frühlingsgöttin „Ostara“ oder auch „Eostre“, dem angelsächsischen Namen der teutonischen Göttin der Morgenröte, des Frühlings und der Fruchtbarkeit, der Braut des jungen Maigrafen (Freyr – Freyja). Ostara ist bei uns noch übriggeblieben in „Österreich“, dem Reich der Ostara.